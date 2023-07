Máté Csaba hatalmas győzelme

A magyar edzőket kell lehetőséghez juttatni a magyarországi futballban. Ezt a felismerést kínálta a Fradi négy-nullos győzelme a csütörtöki mérkőzésen. Máté Csaba egy hét alatt új csapatot varázsolt a Ferencvárosból.

2023. július 27.

2023. július 27. 19:02

Máté Csaba, a Ferencváros vezetőedzője a labdarúgó Konferencia-liga selejtezőjének második fordulójában játszott Ferencvárosi TC - Shamrock Rovers mérkőzés előtt a budapesti Groupama Arénában 2023. július 27-én. MTI/Szigetváry Zsolt

A Ferencváros hazai pályán ugyanúgy 4-0-ra múlta felül a Shamrock Rovers labdarúgócsapatát a Konferencia-liga selejtező második fordulójának első, csütörtöki mérkőzésén, mint egy évvel ezelőtt.

Tavaly az Európa-liga csoportköréért csapott össze a két gárda, akkor a magyar bajnok végül 4-1-es összesítéssel jutott tovább.



Az írországi visszavágót jövő csütörtökön 21 órától rendezik, a párharc győztesére pedig a máltai Hamrun Spartans és a georgiai Dinamo Tbiliszi továbbjutója vár a selejtező harmadik fordulójában.

Konferencia-liga, selejtező, 2. forduló, első mérkőzés:

Ferencvárosi TC-Shamrock Rovers (ír) 4-0 (2-0)

Groupama Aréna, 10 735 néző, v.: Asot Ghaltahcsjan (örmény)

gólszerzők: Sigér (16.), Ramirez (32.), Traore (47.), Varga (74.)

sárga lap: Esiti (92.), illetve Hoare (50.), Finn (57.)

Ferencvárosi TC:

Dibusz - Makreckis, S. Mmaee, Cisse, Ramirez - Sigér (Esiti, 77.), Zachariassen (Lisztes, 72.), Abu Fani - Marquinhos (Ben Romdhane, 72.), Varga (Katona, 88.), Traore (Owusu, 77.)

Shamrock Rovers:

Mannus - Cleary, Lopes, Grace - Kavanagh, Burt (Razi, 79.), Poom, O'Neill, Hoare - Towell (Finn, 49.), Kenny (Greene, 79.)

A Ferencváros nem rontott neki az ellenfelének, inkább csak a múlt heti kínos kudarchoz hasonlóan meddő mezőnyfölényben futballozott, de a támadásépítések kulcspasszai ugyanúgy rendre pontatlanok voltak, vagy fennakadtak a rivális védelmi vonalán. Ennek ellenére bő negyedóra elteltével egy hatalmas kapushibának köszönhetően - Sigér lövése egy védőről az égbe perdült, majd Mannus a kapuba hulló labda mellé ütött - vezetést szerzett a magyar bajnok. Előnyben még inkább állandósult a zöld-fehérek fölénye, s bár nagy helyzetei nem voltak, Ramirez átlövésből az első meccsén góllal tért vissza a Ferencvárosba, amelytől hat és fél éve távozott.

A ferencvárosi Varga Barnabás (b) és Liam Burt, az ír Shamrock Rovers játékosa a labdarúgó Konferencia-liga selejtezőjének második fordulójában játszott Ferencvárosi TC - Shamrock Rovers mérkőzésen a budapesti Groupama Arénában 2023. július 27-én. MTI/Szigetváry Zsolt



A második félidő újabb hazai góllal indult: az ecuadori játékos ezúttal nagyszerű beadásával előkészítőként jeleskedett, a hálóba pedig Traore fejelt. A harmadik találat tulajdonképpen eldöntötte az összecsapást, már csak a különbség volt kérdéses. Az írek a félpályát is alig tudták átlépni, minden energiájukat felemésztette a védekezés. Ennek ellenére a legnagyobb szünet ekkor telt el két gól között, 27 percet kellett várnia a közönségnek, amely aztán Traore önzetlen passza után az NB I paksi gólkirályának első ferencvárosi találatát ünnepelhette. A Shamrock majdnem azonnal válaszolni tudott, de előbb a keresztléc, majd Dibusz mentett, ezt követően a hátralévő időben rendületlenül támadott tovább a Ferencváros, de újabb gól már nem született, így a két csapat első felvonása épp úgy 4-0-s hazai sikerrel zárult a Groupama Arénában, mint egy évvel ezelőtt.

"Kicsit feszülten kezdtünk, nem mindig találtuk a helyünket. Később viszont már kontrolláltuk a meccset, sőt, domináltunk, mellé pedig jöttek a gólok is. A második félidőt góllal kezdtük, ez megtörte az íreket, így volt lehetőségünk még nagyobb különbséggel nyerni. Most fontos, hogy két lábbal a földön maradjunk és szerények legyünk" - mondta Máté Csaba vezetőedző, aki az MTI kérdésére úgy reagált, elégedett az eredménnyel. "Ez egy komoly előny. Bár nem dőlt el a párharc, nagy lépést tettünk a továbbjutás felé".



A kispadon Sztanyiszlav Csercseszovot váltó szakember szerint hasonló volt a forgatókönyv az egy évvel ezelőtti meccshez, noha a rivális ezúttal kicsit kompaktabban játszott.

Külföldi edző után hatalmas fordulat

A Fradi előző, oszét edzője jó szakember, fontos győzelmeket is elért a csapattal.

Távozása azonban felszabadította az energiákat: a kiváló játékosok a magyar edző mestermunkája révén felszínre tudták hozni képességeiket. Egy hét után teljesen más csapat futott ki a Groupama gyepére.

Világosan mutatja az eredmény is – nagyobb arányú is lehetett volna a győzelem –, a játék képe is, hogy a magyar edzőket nem szabad háttérbe szorítani.

Az NB I múlt idényben kialakult tabellája is harsányan jelzi, hogy a magyar edzők a legjobbak idehaza. A második és a harmadik helyzést magyar edző érte el: magyar játékosokkal. A kupagyőzelmet is magyar edző aratta. Hatalmas pénzzel megfizetett idegen trénereket utasítottak maguk mögé a magyar mesterek.

Máté Csaba, a Ferencváros vezetőedzője (b2) gratulációt fogad a labdarúgó Konferencia-liga selejtezőjének második fordulójában játszott Ferencvárosi TC - Shamrock Rovers mérkőzés után a budapesti Groupama Arénában 2023. július 27-én. Ferencváros-Shamrock Rovers 4-0. MTI/Szigetváry Zsolt

Hajrá magyarok!

A „hagyományos" négy-null

A Ferencváros eddigi történelme során kétszer találkozott a Shamrock Rovers együttesével, mindkétszer az UEFA Európa Liga-selejtező tavalyi rájátszásában. A 2022. augusztus 18-án lejátszott első, budapesti meccset 4-0-ra nyerte az FTC, míg az augusztus 25-én rendezett írországi visszavágót 1-0-ra a Shamrock nyerte.

Az FTC-t a csütörtöki selejtezőn vezetőedzőként a korábbi másodedző, Máté Csaba irányítja. Segítője a Ferencvárossal labdarúgóként négyszeres magyar bajnok és ötszörös MK-győztes Leandro de Almeida lesz. Az FTC-t 2012 óta szolgáló Máté Csaba nem először kap lehetőséget edzőként, Leandróval az oldalán viszont eddig egyszer, 2021. december 18-án, egy Honvéd elleni bajnokin dolgozhatott.

A Shamrock Rovers csütörtöki legyőzésével és egy jövő heti Ekl-továbbjutással akarják kiköszörülni a csorbát a ferencvárosi játékosok, akik közül Dibusz Dénes nyilatkozott a közmédiának. Dibusz szerint a csapat még érezhetően a hatása alatt van a múlt heti, „mellbevágóan alakuló” meccsnek, ami Sztanyiszlav Csercseszov menesztését vonta maga után.

„Itt nemcsak egy vereségből kell felállni, és rendezni a gondolatokat, hanem volt egy váltás a kispadon is, úgyhogy az elmúlt napokat arra használtuk, hogy az új vezetőedző elképzeléseit, irányelveit minél inkább magunkévá tegyük, és egy hullámhosszra kerüljünk – kezdte az M1 stábjának a válogatott kapus. – Mindenki nagyon akar, kicsit talán görcsösen is. De egy ilyen vereség után ez azt gondolom, hogy normális. Érthető, hogy mindenkiben komoly feszültség van. Emiatt is nagyon várjuk a csütörtöki mérkőzést, hogy el tudjunk indulni egy másik irányba, és végre el tudjuk kezdeni a szezont.”

A csütörtökön menesztett Csercseszov utódjául kinevezett Máté Csabáról beszélve elmondta, „más elképzelései vannak”, mint az orosz szakembernek, „próbálja kicsit máshonnan megközelíteni a futballt, a játékot és a játékosokat”, éppen ezért türelemre van szüksége, hiszen „nagyon nehéz helyzetben vette át a csapatot, és nem lenne igazságos egyik napról a másikra drasztikus változtatást elvárni tőle”.

Máté Csaba: Szeretnénk visszanyerni a szurkolóink bizalmát. „Az elmúlt napokban azért dolgoztunk, hogy meginduljunk felfelé, hogy meglegyen végre az első siker, és remélhetőleg akkor hosszú-hosszú hetek, hónapok munkájával kozmetikázni tudjuk ezt a csúnya vereséget és kiesést” – így Dibusz.

Negyedórás erőlködő játék után egy Fradi-szögletet kiöklözött az ír kapus, a labda Sigérhez jutott, akinek lecsúszott a lábáról az emelés, de pont így lett jó: a kapus a labda mellé paskolt, s az behullott a hálóba. Egy-null.

A gól utámn nagy fölénybe került a Ferencváros.

A 32. percben a 16-oson belülről Ramirezhez került a labda, ő egyet igazított rajta és a jobb alső sarokba lőtte. Kettő-null.

A ferencvárosi Cristian Ramírez (b) és Richie Towell, az ír Shamrock Rovers játékosa a labdarúgó Konferencia-liga selejtezőjének második fordulójában játszott Ferencvárosi TC - Shamrock Rovers mérkőzésen a budapesti Groupama Arénában 2023. július 27-én. MTI/Szigetváry Zsolt

Mindjárt a második félidő elején egy fejes góllal növeltük az előnyt: három-null.

Varga Barnabás megszerezte első Fradi-gólját. Traoré elért egy hosszú indítást, a kapus mellébe rúgta a labdát, a kipattanót Varga biztosan belőtte. Négy-null.

