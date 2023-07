Restaurált hun üst: ajándék Mongóliának

Az üstöt az igazgató Szainnjambú Baatardzsav, Mongólia magyarországi nagykövetének adta át. A nagykövet méltatta a magyar és mongol tudományos intézetek közötti együttműködés eredményességét.

2023. július 28. 13:54

Kásler Miklós, a Magyarságkutató Intézet főigazgatója (j) átadja az intézet szakemberei által restaurált hun üstöt Szainnjambú Baatardzsavnak, Mongólia magyarországi nagykövetének (b) a Magyarságkutató Intézetben 2023. július 28-án. Az ar-gunti temetőben talált, technikai kivitelét és méretét tekintve különleges leletet a Magyarságkutató Intézet szakemberei egy mongol-magyar együttműködés keretében tárták fel és állították helyre. MTI/Szigetváry Zsolt

Egy restaurált hun üstöt adott át pénteken Mongóliának a Magyarságkutató Intézet, amelynek szakemberei egy mongol-magyar együttműködés keretében tárták fel és állították helyre a technikai kivitelét és méretét tekintve is különleges leletet.

Bár az üst mint eszköz a korábbi évszázadok leletanyagában a belső-ázsiai formai előzmények között megtalálható, a most helyreállított darabot alapanyaga, technikai kivitele és mérete teszi egyedivé, hiszen ez az első olyan ismert üst, amely a vas öntésével, egy abban az időben újnak számító technológiával született meg - emelte ki Kásler Miklós, a Magyarságkutató Intézet főigazgatója az üst átadása alkalmából tartott budapesti sajtótájékoztatón.



Felidézte, hogy a magyar régészettudomány mongóliai kutatásai egy akadémiai egyezmény keretei között indultak meg 1961-ben, ebbe a tudományos munkába kapcsolódott be a Magyarságkutató Intézet 2021-ben.



Az eredetkutatás szempontjából az együttműködés lényege, hogy olyan régészeti feltárásokat végezhetünk Mongólia területén, amelyek a populáció genetikai vizsgálatai révén lényeges kiegészítő adatokat biztosítanak számunkra többezer éves múltunk feltérképezéséhez - fejtette ki az igazgató.



A Magyarságkutató Intézet a Mongol Tudományos Akadémia Régészeti Intézetével és az Ulánbátori Egyetem Régészeti Tanszékével közösen elsőként a mongol fővárostól északra fekvő belch-i temető egy sírjának feltárását kezdte meg, majd az Ar Gunt-i temető következett. Az együttműködés első évada során a becslések szerint mintegy negyven sírt tartalmazó temetőben hét temetkezést sikerült dokumentálni, ezek korát a régészek a Kr. előtti II. és a Kr. utáni I. század közé tették.



Kásler Miklós azt is elmondta, hogy az Ar Gunt-i temetőben talált üsthöz formailag hasonló, de más technikával és bronzból készült üstök használata a kelet-európai és ázsiai sztyeppén már az őskor óta megfigyelhető volt, a szkíta, szarmata, hsziung-nu kori előzményeik széles körben elterjedtek. Az üstök megtalálhatók a Kárpát-medence késő római és szarmata leletanyagában is, és összefüggésbe hozhatók a Hun birodalom kiterjedésével, sőt magával a hun néppel is, ezért talán az egyik legbiztosabb jelei a hun etnikum jelenlétének. Egykori szerepük valószínűleg összefügg a hun kori temetkezési szokásokkal és egyéb közösségi cselekményekkel.



A temető teljes feltárásának folytatása a jövő feladatai közé tartozik, ami azért is fontos, mert így az egész közösség vizsgálatához szükséges genetikai minta válik majd elérhetővé - fűzte hozzá Kásler Miklós.



Az üstöt az igazgató Szainnjambú Baatardzsav, Mongólia magyarországi nagykövetének adta át. A nagykövet méltatta a magyar és mongol tudományos intézetek közötti együttműködés eredményességét. Az üstről elmondta, hogy a leletet mintegy húsz darabban találták meg, ezután adták át a magyar partnereknek helyreállítás céljából. A többezer éves üst restaurálása az egyik sikere az együttműködésnek, amelynek folytatását a mongol fél is támogatja és további bővítését is tervezik.

MTI