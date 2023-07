Világbajnokunk

"A dobogó pedig egy elképesztő pillanat volt. Ezt néztem a tv-ben, amikor Cseh Laci, Milák Kristóf hallgatták a Himnuszt, én is ott akartam állni és végre eljött ez a nap".

2023. július 28. 15:55

Az aranyérmes Kós Hubert a férfi 200 méteres hátúszás eredményhirdetése után a fukuokai vizes világbajnokságon 2023. július 28-án. MTI/Koszticsák Szilárd

Kós Hubert országos csúccsal aranyérmet nyert pénteken 200 méter háton a fukuokai vizes világbajnokság medencés úszóversenyeinek hatodik napján.

A 20 esztendős versenyző 1:54.14 perces magyar rekorddal csapott célba, Bernek Péter 2017-es 1:55.58-as idejét adta át a múltnak. A szám másik magyar döntőse, Kovács Benedek 1:55.85-ös egyéni csúccsal az ötödik lett.



A pályafutása első világbajnoki címét szerző Kós a magyar küldöttség első érmét nyerte a medencés úszóversenyek során.



Kovács - aki tavaly döntőt úszott ebben a számban a Duna Arénában, majd a római kontinensviadalon ezüstérmet nyert - a csütörtöki elődöntőből egyéni csúcsát (1:56.03) megjavítva 1:55.89 perces idővel a második helyen került a fináléba, míg a Egyesült Államokban a legendás Michael Phelps korábbi edzőjével, Bob Bowmannel készülő Kós harmadikként jutott tovább.



A rajtot követően már az első forduló után szinte egyértelmű volt, hogy Kós és a szám riói olimpiai bajnoka, tokiói ezüstérmese, az amerikai Ryan Murphy harcol majd egymással a győzelemért.



Az amerikai úszó a második és a harmadik fordulónál is jobb delfinezésének köszönhetően egy pillanatra megelőzte Kóst, a magyar versenyzőnek azonban láthatóan nagyobb volt az úszótempója, összességében magabiztosan hajrázta le Murphyt, és szenzációs győzelmet aratott.



Közben Kovács egy kiváló hosszú hajrával jött fel a végén, és a tavalyi 8. helyezése után most az 5. lett a világbajnokságon.



"Örülök annak, hogy sikerült megint egy kicsit javítani, azt egy picit sajnálom, hogy a hosszabb hajrámat, amit szoktam, egy kicsit később indítottam meg, mint kellett volna. Ha van még tíz méter, talán meglett volna a bronz. Az ötödik hely azért nem rossz, a fő cél a jövő évi olimpia" - mondta az MTI-nek Kovács.



Kós tavaly a római Európa-bajnokságon még 200 méter vegyesen nyert aranyérmet, az Arizona State egyetemen azonban a hátúszásra fókuszáltak edzőjével, aminek fél év után már világbajnoki cím lett a gyümölcse. Kós sikerének köszönhetően nem szakad meg a sorozat, a magyarok az eddigi összes világbajnokságon szereztek legalább egy érmet, 2009 óta ráadásul minimum egy aranyat is nyertek.

Eredmények:

férfi 200 m hát, világbajnok: ------------------------------

KÓS HUBERT 1:54.14 perc

2. Ryan Murphy (Egyesült Államok) 1:54.83

3. Roman Mityukov (Svájc) 1:55.34

...5. KOVÁCS BENEDEK 1:55.85

Kós Hubert április óta tudta, lehet esélye a győzelemre

Nagyjából április óta tudta az úszó Kós Hubert, hogy esélyes lehet 200 méter háton, mely számban végül pénteken 1:54.14 perces országos csúccsal aranyérmet nyert a fukuokai világbajnokságon.

"Az áprilisi, westmonti versenyt követően volt egy megbeszélésünk az edzőmmel, amikor megkérdeztem, hogy Lécon Marchand-t lenne könnyebb kétszáz vegyesen megverni az olimpián, vagy Ryan Murphyt kétszáz háton. A válasz pedig gyors és egyértelmű volt" - nyilatkozta az MTI-nek Kós, aki fél éve készül az Arizona State egyetemen a legendás Michal Phelps és sok más olimpiai bajnok edzőjével, Bob Bowmannel.

Csoportjában pedig ott van a franciák szupersztárja is, aki most Fukuokában döntötte meg Phelps 2008-as világcsúcsát 400 méter vegyesen. Kós megjegyezte, egyrészt a francia klasszis űridőket úszik a vegyes számokban, ráadásul ő maga rendszeresen szenvedett mellen, és az "életéért küzdött".

"Végre találtam egy olyan számot, amelyben végig egyenletesen tudok úszni és meg tudom csinálni azokat a dolgokat, amiket más is a mezőnyben, nincs hiányosságom" - fogalmazott a 20 esztendős úszó.

A versennyel kapcsolatban megjegyezte, az elődöntőben igencsak kiengedett, volt egy 30 másodperc fölötti 50 métere is, amiért Bob Bowmantől komoly dorgálást kapott:

"Azt mondta, hogy ilyet soha többé nem akar látni, én pedig jeleztem neki, hogy rendben, ma mindent oda fogok tenni".

Kós kiemelte, a terv az volt, hogy 1:53 perc körüli időt úszik majd, de ez azért "elég kemény" lett volna véleménye szerint:b"Még dolgoznunk kell azon, hogy ezt akár kétszer vagy háromszor is meg tudjam csinálni egy versenyen. Meg fogom tartani ezt a mai úszást a fejemben, és amikor dolgozunk a jövőben, akkor elő tudom majd venni és akár huszonnyolc másodperces ötvenek is jöhetnek" - mondta Kós, aki két évvel ezelőtt még csak 2:01-es egyéni csúccsal rendelkezett.

A fiatal magyar úszó elmondta, teher nélkül már most képes lenne 1:54 alatti időre, de ezúttal a legfontosabb az volt, hogy tökéletesen sikerült felépítenie az egész számot, mert nem akart úgy járni, mint az olimpián, amikor 200 méter vegyesen nem jutott tovább az előfutamból.

"Bízom benne, most, hogy lesz egy teljes évem vele és a fiúkkal, még többet előre tudok majd lépni" - nyilatkozta Kós, aki kiemelte többek között, hogy mennyit változott a delfinezésének technikája, hiszen amíg korábban a beugrás után huszonnyolcat rúgott gyorsan, addig már csak nyolcat tempózik, amiben jóval több erő van, viszont így sokkal több oxigénje marad. "A rajtomban is nagyon sok van még, az valami borzalmas. Szoktuk mérni a felugrásokat, és én nagyjából olyanokat ugrok, mint a lányoknál Regan Smith. Ha ebben fejlődök, akkor még jobb lehetek, most nagyon kemény egy év munka vár rám".

Kós arról is beszélt, hogy az elmúlt két napban folyamatosan arra gondolt: a saját idejét látja majd elsőként az eredményjelzőn.

"A dobogó pedig egy elképesztő pillanat volt. Ezt néztem a tv-ben, amikor Cseh Laci, Milák Kristóf hallgatták a Himnuszt, én is ott akartam állni és végre eljött ez a nap".

MTI

Kós tavaly a római Európa-bajnokságon még 200 méter vegyesen nyert aranyérmet, az Arizona State egyetemen azonban a hátúszásra fókuszáltak edzőjével, aminek fél év után már világbajnoki cím lett a gyümölcse. Kós sikerének köszönhetően nem szakadt meg a magyarok sorozat: az eddigi összes világbajnokságon szereztek legalább egy érmet, 2009 óta ráadásul minimum egy aranyat is nyertek.



MTI