NB I – Játékvezetői hiba miatt esett ki a Honvéd?

Nagy visszhangot kiváltó eset is, amikor az utolsó fordulóban a Puskás Akadémia-Budapest Honvéd találkozó hajrájában a bennmaradásért küzdő, de végül kieső kispestiek 0-0-s állásnál nem kaptak 11-est Szolnoki Roland kezezése után.

2023. augusztus 1. 10:56

m4sport

Hanacsek Attila, a Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) játékvezető bizottságának elnöke szerint jelentősen javult a bírók teljesítménye, ugyanakkor az OTP Bank Liga utolsó fordulójában a bennmaradásért vívott küzdelmet jelentősen befolyásoló hiba nagy árnyékot vetett az előző szezonra.

A sportvezető arról számolt be a játékvezetésről tartott háttérbeszélgetés alkalmával, hogy a videobíró (VAR) segítségével jelentősen sikerült csökkenteni a súlyos hibák számát. Ezt érzékeltetve elárulta, hogy amíg az utolsó VAR nélküli idényben 60 súlyos tévedés történt az élvonalban, addig az előzőben mindössze 17 ilyen eset volt.



"A bírói hiba olyan, mint a közúti baleset, egy is sok. A VAR ugyan lehet még mindig kicsit furcsa, kicsit idegen a futballban, de egy dolgot nem lehet rá mondani, hogy rossz" - jelentette ki Hanacsek Attila azzal kapcsolatban, hogy a VAR nélkül nem tudták volna soha nem látott alacsony szintre csökkenteni a mérkőzések eredményére közvetlen hatással bíró hibákat.



Hanacsek kiemelte, nemcsak a VAR-bevezetésének köszönhető a játékvezetés színvonalának emelkedése, ugyanis az első idényhez képest a másodikban 30 százalékkal csökkent a beavatkozások száma, azaz a pályán is jobb ítéletek születtek. Ezt támasztja alá, hogy 18-ról 35-re emelkedett a rendkívül eredményes - 8,5 feletti - bírói osztályzatok száma. Szintén jelentős eredménynek tekinti, hogy a hosszú, legalább háromperces vizsgálatok száma - amiért sok kritika érte a rendszert az első, 2021/22-es idényben - 43 százalékkal visszaesett.



A tájékoztatás során kiderült, hogy az NB I 17 súlyos hibájából tíz írható a VAR számlájára, ezek közé tartozik a nagy visszhangot kiváltó eset is, amikor az utolsó fordulóban a Puskás Akadémia-Budapest Honvéd találkozó hajrájában a bennmaradásért küzdő, de végül kieső kispestiek 0-0-s állásnál nem kaptak 11-est Szolnoki Roland kezezése után.



Hanacsek megemlítette, hogy a bajnokság hajrájában felhívták arra a figyelmet, hogy inkább eggyel több visszanézés legyen, mert "az időszerűség nem mehet a pontosság rovására", ennek ellenére a VAR végül nem hívta ki a bírót, hogy videón megtekintse az esetet.



"Sok álmatlan éjszakát okozott a játékvezetőknek" - összegzett Hanacsek, aki megjegyezte, emberi hiba mindig lesz, ez alól a VAR sem kivétel, mivel ott is emberek döntenek.



A többi bajnokságról szólva kiemelte, hogy a másodosztályban 47-ről 27-re csökkent a súlyos hibák száma, ami azért is kiemelkedő, mert a Merkantil Bank Ligában nincs VAR. Az NB III-ban ugyanakkor 26,4 százalékos növekedés volt tapasztalható.



Hanacsek a tervekről szólva arról beszélt, hogy a férfiaknál jelenleg hat nemzetközi bíró van, de egyikük sem tagja a top kategóriának, ezen szeretnének változtatni, noha ez nem ígérkezik könnyűnek, mert ötszázan akarnak bekerülni a harmincfős elittársaságba.



MTI