Hamis az amerikai külügyi szóvivő nyilatkozata

Rétvári Bence emlékeztetett: "az Amerikai Egyesült Államok a kettős állampolgársággal rendelkező 900 ezer külhoni magyar adatait követeli Magyarországtól, azonban ezt Magyarország nem adja ki senkinek, mert ezzel veszélyeztetné a külföldön élő magyarok biztonságát".

Utoljára frissítve: 2023. augusztus 2. 13:50

2023. augusztus 2. 11:28

Az államtitkár – MTI/Vajda János

"Megtévesztő és hamis az amerikai külügyi szóvivő nyilatkozata, hiszen Magyarország minden egyes konkrét amerikai rendészeti megkeresés ügyében eljárt, a büntetőjogi felelősségre vonás megtörtént, a jogszabálysértőket megfosztották magyar állampolgárságuktól. Ennek ellenére az amerikai kormány a külhoni magyarok adatait követeli" - reagált Rétvári Bence, a Belügyminisztérium (BM) parlamenti államtitkára Matthew Miller nyilatkozatára a tárca MTI-hez eljuttatott szerdai közleménye szerint.

Rétvári Bence emlékeztetett: "az Amerikai Egyesült Államok a kettős állampolgársággal rendelkező 900 ezer külhoni magyar adatait követeli Magyarországtól, azonban ezt Magyarország nem adja ki senkinek, mert ezzel veszélyeztetné a külföldön élő magyarok biztonságát".



Hozzátette: nincs garancia arra, hogy ha eleget tennénk ennek a kérésnek, akkor nem adnák ki a kárpátaljai magyarok adatait Ukrajnának, ami súlyos következménnyel járna az ottani magyarság számára a kettős állampolgárság ukrajnai tilalma miatt.



Mivel Magyarország nem tesz eleget az Amerikai Egyesült Államok indokolatlan kérésének, így egyértelmű, hogy ezért bosszút állnak a magyarokon - szögezte le a politikus.

A pedagóguspálya egyre vonzóbb a fiatalok számára

A rekordmagas pedagógusfelvételi adatok is mutatják, hogy a pedagóguspálya egyre vonzóbb a fiatalok számára; az új pedagóguséletpálya-törvény növelte a pedagógushivatás iránti érdeklődést, a pedagóguspályának nőtt a presztízse és a vonzereje - nyilatkozta a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára az MTI-nek.

Rétvári Bence közlése szerint az idén 18 845-en jelentkeztek pedagógusképzésre, közülük 10 514-en nyertek felvételt, 9674-en tanulhatnak állami ösztöndíjjal. Az utóbbi hat évben nem volt ilyen magas a felvettek száma, ráadásul a pótfelvételivel még tovább növekedhet ez a szám - jelezte.



Az idei tíz és fél ezer felvett pedagógushallgatói létszám jóval magasabb, mint a tíz évvel ezelőtti (2013-as) kilencezer, vagy a húsz évvel ezelőtti (2003-as) ötezer - mondta Rétvári Bence.



"Jó esélyeink vannak tehát arra, hogy a pedagógus-utánpótlás egyre nagyobb számú lesz a következő években. Nagy siker, hogy az utánpótlás tehát nem fogy, hanem idén 67 százalékkal emelkedett" - fogalmazott az államtitkár, hozzátéve, hogy "az egyik legnagyobb az emelkedés a tanító- és óvodapedagógus-képzésben, ahol megduplázódott a felvettek száma, de a tanárképzésre is közel harmadával kerültek be többen".



Rétvári Bence kijelentette: "a baloldali pártok és a szakszervezetek lassan másfél éve folyamatosan igyekeznek minél több fiatalt lebeszélni arról, hogy a pedagóguspályát válasszák, az óvodákban, iskolákban dolgozókat pedig a pálya elhagyására biztatják. A baloldali pártok és szakszervezetek azt állították, hogy az új pedagóguséletpálya-törvény miatt kevesebb lesz a jelentkező a pedagóguspályára. A valóság pont ennek az ellenkezője lett. A kiemelkedően magas felvételi adatokkal a pedagógushallgatók adtak csattanós választ az új életpályatörvényt és az oktatási rendszert folyamatosan ócsárló baloldalnak".



"Hiába a baloldali hergelés, a pedagóguspálya továbbra is az egyik legnépszerűbb" - fogalmazott Rétvári Bence.



Kitért arra: az új pedagóguséletpálya-törvény sokkal kedvezőbb a pályakezdőknek, mint a korábbi közalkalmazotti bértábla. Mivel az új életpályarendszerben teljesítménybér van, egy fiatalnak is van esélye magasabb fizetést elérni. Az új életpálya megszünteti a fiatal tanárokat kötelezően büntető bérezési elemeket - tette hozzá.



"Fontos, hogy az új pedagóguséletpálya-törvény megteremtette a nagyarányú pedagógusbér-emelés alapjait. Amennyiben az EU nem tartja tovább önkényesen vissza a Magyarországnak törvény szerint járó forrásokat, úgy több mint a kétszeresére nőhet az idei és jövő évi 10-10 százalékos béremelés.

Ezzel öt év múlva, mire a most felvettek végezni fognak, egymillió forintos lesz a pedagógus-átlagfizetés" - mondta az államtitkár.

MTI