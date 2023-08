BL-döntő a Puskásban?

"Az MLSZ szakemberei a napokban felveszik a kapcsolatot az érintett szervezetekkel, így a fővárossal és a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérrel is" - közölte Sipos Jenő. Kiemelte, a korábbi mérkőzések kapcsán csupa pozitív visszajelzés érkezett az UEFA-tól, a résztvevő csapatoktól és a szurkolóktól is, ezért most jöhet az igazán nagy falat, a BL-döntő megszervezése, megrendezése.

2023. augusztus 3. 06:41