Marhanyelves lepény az év strandétele

Az év strandételének választott balatoni nyelves egy spenótos krémsajttal, paradicsommal, bazsalikommal és bakonyi füstölt marhanyelvvel készített házi lepény.

2023. augusztus 3. 18:51

Bánfi Bence, a balatonalmádi Terasz Bisztró séfje (b) és Nagy Gábor, a bisztró tulajdonosa az Év Strandétele győztes ételével, a Balatoni nyelvessel a verseny díjátadóján, Balatonudvari fövenyesi strandján 2023. augusztus 3-án. A Balatoni nyelves egy spenótos krémsajttal, paradicsommal, bazsalikommal és bakonyi füstölt marhanyelvvel készített házi lepény. MTI/Bodnár Boglárka

A balatonalmádi Terasz Bisztró étele, a balatoni nyelves nevű házi lepény nyerte a Balatoni Kör kilencedik alkalommal meghirdetett Év Strandétele versenyét - jelentette be Kardos Gábor, a verseny ötletgazdája csütörtökön Balatonudvari fövenyesi strandján.

Az év strandételének választott balatoni nyelves egy spenótos krémsajttal, paradicsommal, bazsalikommal és bakonyi füstölt marhanyelvvel készített házi lepény.



A további kategóriákban a legjobb bisztróétel a balatonboglári Gianpiero's hideg tökfőzeléke lett, amelyet feltét nélkül tálalnak, de garnélás vagy más hagyományos feltéttel is kérhető.



Az év felfedezettjének a pofás pil-pil lángost választották a balatonmáriafürdői Lángos World büféből, amely egy süllőpofával lángoson tálalt fokhagymás-paradicsomos pil-pil (baszk olívaolajos, fokhagymás, chilis szósz).



A vegán különdíjas az alsóörsi Fogas Bisztró zeller raviolija lett, ebben a gombás töltelék tészta helyett vékonyra szelt zellerlapok közé került.



Az idén először meghirdetett "jóárasított" étel kategóriát a vonyarcvashegyi Party hangulat büfé nyerte a Party harcsalival, amelyben a túróscsuszás harcsapaprikást palacsintában tálalva tették balatonivá a hortobágyi palacsintát.



A kilenc döntős ételt szerdán kóstolta végig a zömmel gasztronómiai szakújságírókból álló zsűri, amelyhez két séf - Csillag Richárd és Sipos Norbert - is csatlakozott.



Kardos Gábor a versenyt a strandgasztronómia máig egyetlen szakmai megmérettetésének nevezte, amely jelentősen hozzájárul a "retró kínálat" megújításához.



Ezek az ételek a régiós alapanyagokat és a régiós szemléletet szem előtt tartva a globális street food receptek balatonivá tételével, a fine diningnál elérhetőbb áron, nagyságrenddel szélesebb közönségnek nyújtanak gasztronómiai élményeket - ismertette.



Hozzátette: a versenyben a vega és vegán trend a tavalyinál is markánsabban jelentkezett.



MTI