A Debrecen is tovább verekedte magát a kupában

A története 100. európai kupamérkőzését játszó hajdúsági együttes - amely egy héttel ezelőtt idegenben 1-0-ra nyert - a 67. percben még kétgólos hátrányban volt, így kiesésre állt, Dzsudzsák Balázs 77. percben szerzett találata azonban hosszabbítást eredményezett (1-2).

Utoljára frissítve: 2023. augusztus 4. 01:06

2023. augusztus 4. 00:12

Megyeri Balázs, a Debrecen kapusa tizenegyest véd a labdarúgó Konferencia-liga selejtezőjének második fordulójában játszott Debreceni VSC - Alaskert visszavágó mérkőzésen a Nagyerdei Stadionban Debrecenben 2023. augusztus 3-án. A története 100. európai kupamérkőzését játszó Debrecen tizenegyespárbajban harcolta ki a továbbjutást az örmény csapat ellen. MTI/Derencsényi István

A magyar bajnoki bronzérmes Debrecen tizenegyespárbajban harcolta ki a továbbjutást az örmény Alaskert ellen a labdarúgó Konferencia-liga-selejtező második fordulós párharcának csütörtöki visszavágóján.

A ráadásban nem esett újabb gól, a 11-es párbajban pedig Megyeri Balázs kétszer is hárított, eldöntve ezzel a párharcot. A Debrecen a harmadik fordulóban az osztrák Rapid Wiennel találkozik.

Konferencia-liga, selejtező, 2. forduló, visszavágó

Debreceni VSC-Alashert Jereván (örmény) 1-2 (0-1, 1-2, 1-2, 1-2) - 11-esekkel: 3-1

Debrecen, 10 708 néző, v.: Robert Schröder (német)

gólszerzők: Dzsudzsák (77.), illetve Usztyinov (19.), Mimito (67.)

piros lap: Kutalia (87.)

sárga lap: Romancsuk (63.), Bárány (84.), illetve Racines (24.), Carrillo (49.), Fataj (88.), Flores (90.), Gareginjan (112.), Voskanjan (124.)

Továbbjutott: a Debreceni VSC, 2-2-es összesítéssel, hosszabbítás után, 11-esekkel.

DVSC:

Megyeri - Kusnyír, Dreskovic, Romancsuk, Manrique (Oliveira, 117.) - Loncar (Mance, 99.), Lagator - Szécsi (Domingues, 73.), Dzsudzsák, Kiziridisz (Bódi, 65.) - Do. Babunski (Bárány, 63.)

Alashkert:

Cancarevic - Usztyinov, Carrillo (Jedigarjan, 108.), Voszkanjan, Muzek - Flores (Mensah, 89.), Vbejmar (Gareginjan, 83.), Hurcidze (Grigorjan, 106.), Mimito, Racines (Fataj, 60.) - Agdon (Kutalia, 60.)

Lendületesen kezdte története 100. európai kupamérkőzését a Debrecen, előbb Dzsudzsák lőtt veszélyesen messziről, majd a balhátvéd Manrique kis híján mindenkit átvert azzal, hogy középre nézett, de beadás helyett éles szögből a kaput vette célba, a labda azonban az oldalsó kapufán csattant.



A vendégek bő negyedóra után érkeztek meg a meccsbe, és meg is szerezték a vezetést, Megyeri ugyan elsőre még védte a lövést, de a szöglet után az örményeknek sikerült betalálniuk. Ettől kicsit össze is zavarodott a Debrecen, amely csak Dreskovic mentésének köszönhetően nem került kétgólos hátrányba.



A fordulást követően óriási fölénybe került a házigazda magyar csapat, a vendégek a félidő közepéig szinte a félpályát sem lépték át, egy debreceni védelmi hibát azonban rögtön kihasználtak és kétgólos előnyre tettek szert.

A Debrecen tíz perccel később törte meg a jeget a kapitány Dzsudzsák Balázs révén, de a nyolcperces hosszabbítás ellenére sem esett már gól a rendes játékidőben, pedig a vendégek ekkor már tíz emberrel futballoztak.

A ráadásban a debreceni közönség talán már most láthatta a szezon legnagyobb kimaradt helyzetét: előbb Bódi három méterről fejelt a keresztlécre, a kipattanó labdát pedig a gólvonaltól 20 centire álló Mance egyszerűen nem találta el. A 118. percben az egy perccel korábban csereként pályára lépő Oliveira is meccslabdát rontott, így jöhettek a 11-esek. A hazaiak kapuját védő Megyeri Balázs két különpárharcot is megnyert, ráadásul a második vendéggólt szerző Mimito is hibázott, ezzel pedig eldőlt az összecsapás.



MTI