Klímapokol, vagy orbitális hazudozás az egész?

2023. augusztus 5. 13:24

António Guterres, az ENSZ főtitkára – aki korábban, 1999-től 2005-ig a Szocialista Internacionálé elnöke volt – egészen elkeseredett a Föld globális felmelegedésével kapcsolatban.

A következőképpen fogalmazott egészen határozottan, szinte Greta Thunberg-i „magasságokba” emelkedve 2022 novemberében az ENSZ klímakonferenciáján: „Egy autópályán tartunk a klímapokol felé, és nyomjuk a gázpedált”.

Megítélése szerint oda jutottunk a globális felmelegedés miatt, hogy az emberiség egy választás előtt áll: vagy összefog, vagy elpusztul.

Szóval, logikusan gondolkodva, akkor itt is a világkormányzás a megoldás, akárcsak a világjárványok esetében, ahol a WHO vállalná fel ezt a „nehéz” feladatot – mármint a nemzetek feletti irányítást. Értjük, hogyne értenénk.

Guterres a klímapokol kifejezéssel nagyon tudatosan igen erősen fogalmazott.

De „kiáltványa” mögött természetesen az a meggyőződés áll, hogy a globális felmelegedés kizárólag egyetlen okra vezethető vissza, s az pedig nem más, mint az emberi, antropogén tevékenység, méghozzá a szörnyűséges mértékű szén-dioxid-kibocsátás.

Erről a kérdésről már döntött a „tudomány”, vagyis nem más, mint az ENSZ szervezete, a Kormányközi Éghajlatváltozási Tetület (IPCC), amely immáron hat jelentést adott ki e témában, s mindig ugyanarra a következtetésre jutott: az egyetlen felelős a Föld felmelegedéséért kizárólag az ember. Tette annak ellenére, hogy a tudósok jelentős része ezzel soha nem értett egyet.

Megvan tehát a megoldás: az emberek teljes egészében álljanak le a szén-dioxid-kibocsátással, s onnantól kezdve máris megoldódnak a gondjaink, a Föld nem melegszik tovább.

(A kabát meg nem hasad tovább, kis Balázs, csak hunyd le szépen kis szemed, és higgy el mindent – pardon, József Attila…)

Ezért Guterres arra szólította fel a világ leggazdagabb és legszegényebb országait egyaránt, hogy gyorsítsák fel az átállást a fosszilis üzemanyagról, és sürgessék meg a támogatást, amivel a szegény országok vissza tudják fogni a káros anyagok kibocsátását, és meg tudnak birkózni a globális felmelegedés elkerülhetetlen hatásaival. Különösen kiemelte az Egyesült Államok és Kína ebben játszott szerepét.

Mindez gyönyörű.

Egyetlen nagy baj van: az IPCC brutális és elfogadhatatlan módon kisajátította magának ebben az alapvető kérdésben az igazság, méghozzá a tudományos igazság kimondásának jogát. Az IPCC kiszorít minden olyan, tudományos véleményt, amely ellentmond a Greta Thunberg-i alapállásnak, méghozzá annak, hogy a Föld felmelegedését a fosszilis anyagok – szén, földgáz, kőolaj – okozzák, és semmi más. Meg azok a szörnyű emberek!

Kimondom: az IPCC – melynek Guterres is aláveti magát – tudományos diktatúrát alkalmaz ebben a kérdésben. Márpedig ez elfogadhatatlan és tűrhetetlen!

És ez sorsdöntő az emberiség jövője szempontjából, ugyanis amit az IPCC „tudományos” jelentéseiben javasol a világ döntéshozóinak, abból cselekvés lesz, annak a világ egész iparára, gazdaságára kiható következményei vannak.

És ezek a következmények beláthatatlanok: tönkreteszik a világgazdaságot.

Ezért nem szabad, nem lehet dönteni ilyen kérdésekben addig, amíg tisztességes tudományos viták nem zajlanak le a nemzetközi tudományos életben.

Van egy nemzetközi tudományos szervezet, a Klímaintelligencia Alapítvány (Climate Intelligence, Clintel), amely immáron 1500 tagot számlál, s amely 180 oldalas, erősen kritikus elemzést adott az IPCC immár hatodik jelentéséről, amely világpolitikai – világkormányzással felérő – döntéseket meghozatalának az alapjául szolgál. A Clintel hosszasan és alaposan kifejtette azokat az ellenérveket, amelyek adott esetben alapjaiban cáfolják a tudományra és a közvéleményre, valamint a politikusokra és döntéshozókra rákényszerített állítást, mely szerint az ember a felelős a globális felmelegedésért.

Ennek részleteibe – szakember nem lévén – nem kívánok belemenni, hanem felhívom a figyelmet a szervezet magyar tagjára, Szarka László Csaba akadémikusra, valamint az ő írásaira és nyilatkozataira , melyek igen figyelemreméltók – és akkor keveset mondtam. A Professzorok Batthyány-körének ezzel foglalkozó munkacsoportja tanulmányában három kőkemény tétel fogalmazódik meg:

1. Az ENSZ és az IPCC – pontosabban a globális elit – céljai kirakatcélok, amelyek megvalósíthatatlanok. 2. A zöldátállás erőltetése annyira energia- és nyersanyagigényes, hogy az a természet fokozott kirablását jelenti. 3. A zöldátállás kifejezetten kárára van az embereknek.

A Clintel munkacsoport eddig összesen négy nyílt levelet írt António Guterresnek, hogy hallgassák meg a másként gondolkodó tudósokat is, legyenek nyílt viták arról, mi okozhatja a globális felmelegedést: 2019-ben, 2020-ban, 2023 januárjában és most júniusban. Ebben világossá teszik, hogy: a globális felmelegedés könnyen lehet, hogy tőlünk független kozmikus és egyéb eseményeken alapszik, ezért itt mi csak megfigyelők lehetünk, illetve felkészülhetünk a lehetséges következményekre ; de még az sem biztos, hogy a korábbi évszázados érákban is előfordult – tehát nem példa nélküli – felmelegedés végzetes károkat okozna; valamint felhívják a figyelmet, hogy a fosszilis energiaforrások kivezetése, a zöldideológián alapuló gazdasági rendszerváltás tönkreteszi az emberiséget, nyomorba taszítja azt.

Sem Guterres, sem az IPCC nem válaszol a tudományos közösségnek, a Clintelnek , hallgatnak, és mennek tovább a világkormányzás felé.

Semmilyen vitát nem vállalnak.

Na ez is az, amiért kételkedem bennük.

Aki kizárja a vitát, az azonfelül, hogy autokrata, valamit takargat is.

És az a valami a világgazdaság teljes tönkretételét is jelentheti, meghatározott globalista elképzelések mentén.

És ha ez így van, akkor annak ellen kell állni!

Fricz Tamás

