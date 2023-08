Harmadfokú riasztásokat adtak ki a Dél-Alföldön

Előbb Csongrád-Csanád, Bács-Kiskun, Jász-Nagykun-Szolnok és Pest, majd Heves, Nógrád, Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyék egyes járásaira másodfokú (narancs) riasztást adott ki zivatarok veszélye miatt.

2023. augusztus 5. 20:02

Autóra dőlt fát távolít el az útról egy tűzoltó a vihar után Hódmezővásárhelyen 2023. augusztus 5-én. MTI/Donka Ferenc

Heves zivatarok veszélye miatt a legmagasabb, harmadfokú (piros) riasztásokat is kiadta az Országos Meteorológiai Szolgálat szombat délután Békés és Csongrád-Csanád vármegyék területére.

Az MTI-hez eljuttatott veszélyjelzés szerint a két vármegye egyes járásaiban hevesebb zivatar kialakulására kell számítani, a zivatarokat kísérő szél, jégeső is jelentős kockázatot jelent.



A meteorológiai szolgálat szombat délután előbb Csongrád-Csanád, Bács-Kiskun, Jász-Nagykun-Szolnok és Pest, majd Heves, Nógrád, Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyék egyes járásaira másodfokú (narancs) riasztást adott ki zivatarok veszélye miatt.



Figyelmeztető előrejelzésükben azt írták: a Duna vonalában, illetve attól keletre szombat délutántól ismét egyre nagyobb számban alakulnak ki délről észak, északkelet felé haladó zivatarok, amelyek rendszerbe is szerveződhetnek.



Az előrejelzés szerint a zivatartevékenység az éjszaka várhatóan fokozatosan az északkeleti tájakra terjed át. A zivatarokat viharos széllökés, jégeső és felhőszakadás kísérheti, előfordulhat károkozó szélroham és nagyobb méretű jég is.



Felhívták a figyelmet arra, hogy legnagyobb eséllyel az ország középső tájain, valamint az Északi-középhegység térségében komolyabb felhőszakadás, valamint domborzattól függően villámárvíz is kialakulhat.



Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője, Mukics Dániel azt javasolja, hogy ahol a heves zivatarok miatt van érvényben riasztás, a kerti bútorokat, szerszámokat, kisebb cserepes növényeket vigyék fedett helyre, és ne parkoljanak fák alá.



Ha valakit autóvezetés közben ér el a vihar, lassítson, vagy lehetőség szerint álljon meg, amíg a heves zivatar elvonul. Azt kérik, ha valaki bajba jutott embert, vagy leszakadt vezetéket lát, jelezze a 112-es segélyhívón.



