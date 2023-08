A Fradi cserékkel fordította a vesztes állást győzelemre

Az egész csapat jól reagált arra, hogy hátrányba kerültünk. Látni kell, hogy aki kockázatosabban játszik, tehát megpróbálja kihozni a labdát, annak a játékában benne van az, hogy elveszíti azt a saját térfelén. Erre is próbálunk felkészíteni mindenkit. Ezen az úton kell tovább menni – fogalmazott Máté Csaba.

Utoljára frissítve: 2023. augusztus 6. 21:28

2023. augusztus 6. 20:55

Máté Csaba – fradi.hu

Páratlan második félidőt hozott a Fehérvár-Ferencváros összecsapás a székesfehérvári sóstói stadionban. A második játékrész eredménye 3:2 a Fradi javára, ám ez hallatlan izgalmak közepette alakult ki. A félidő 2:1-es Fradi vezetéssel kezdődött, ám néhány perc alatt 3:2-es hazai vezetésre változott az állás. Hazánkban teljesen ismeretlen módon a Fradi ettől nem omlott össze, hanem 3 gólt rúgott, és 5:3-ra megnyerte a meccset.

A találkozó után a vezetőedző, Máté Csaba értékelt.

- Minden meccsnek megvan a maga pszichológiája - kezdte a mester. - 2-0-ig jól kontrolláltuk a meccset, nem éreztem, hogy a Fehérvárnak lett volna lehetősége a gólszerzésre. A félidő vége előtt szereztek egy gólt, ami lélektanilag nagyon fontos volt számukra, így még jobban hittek benne, hogy meg lehet fordítani ezt a mérkőzést. A második félidő is optimálisan alakult nekik, hiszen egy szögletből gólt szereztek. Ezt követően ismét betaláltak, ezzel pedig már egyértelműen úgy nézett ki, hogy fordul a kocka. Éreztem a csapatban, hogy van bennünk annyi, hogy innen is vissza tudjunk jönni. A cserék is nagyon jól szálltak be, ők is hozzátették a magukét. Az egész csapat jól reagált arra, hogy hátrányba kerültünk. Biztosan fáradtak, hiszen csütörtökön is meccset játszottunk, ennek ellenére kipréseltünk magunkból mindent. Látni kell, hogy aki kockázatosabban játszik, tehát megpróbálja kihozni a labdát, annak a játékában benne van az, hogy elveszíti azt a saját térfelén. Erre is próbálunk felkészíteni mindenkit. Ezen az úton kell tovább menni, hiszünk benne, hogy ez célravezető. A hiba mindig benne van a játékban, kérdés, hogy erre hogyan reagálsz.

Az újságírók szerint a csereként pályára lépő, három gólpasszt kiosztó Abu Fani volt a mérkőzés embere.

- Ez nem csak egy emberen múlik. Tudjuk róla, hogy egy nagyszerű játékos. Kicsit többet játszott, mint amennyit eredetileg terveztünk neki. Tette a dolgát, hiszen egy kiváló játékos, de a többiek is nagyon fontos szerepet játszottak. Ahhoz, hogy gólpasszokat tudjál adni, kellenek olyan társak is, akik beindulnak, egy jó érkező játékos.

Máté Csaba jelenlegi mérlege az FTC kispadján: 3 mérkőzés, 3 győzelem.

Az újságírók arra voltak kíváncsiak, mi változott az elmúlt hetekben, valamint hogy mennyire jó most Fradi-edzőnek lenni.

- Mindig nagyon jó Fradi-edzőnek lenni. Sokan szeretnének Fradi-edzők lenni. A győzelem segít, hogy jobb érzése legyen az embernek. Próbáltunk hatni a játékosokra, hogy kollektíven, csapatként játsszanak. Ezt szeretnénk viszontlátni a meccseken, ezen dolgozunk. Szerintem tettünk egy-két lépést ebbe az irányba, de hosszú út áll előttünk.

Az ellenfél fordított, erre is volt válasza a Fradinak

“Hektikus meccs volt, a közönség biztos jól szórakozott, de szerintem mi is találunk pozitívumot ebben a mérkőzésben. Számomra nagyon fontos, hogy kétgólos hátrányból felállt az ellenfél, megfordította az eredményt, de erre is volt válaszunk. Számomra ez nagyon fontos, hogy ahonnan mi indultunk, olyan lelki állapotba tudtunk kerülni, hogy meg tudtuk fordítani ezt a meccset, és ez mindenképp siker” – értékelt Máté Csaba, a ferencvárosiak edzője a köztelevíziónak adott nyilatkozatában.

“Nem volt benne a meccsben, hogy szépít a Vidi, a második félidőben a gyors gól után sem éreztem, hogy vezetést tudnak szerezni, de szerencsére erre is volt válaszunk. Nagy változtatásokról nem beszélhetünk, a játékosoknak kell elhinni, nekik kell éhesnek lenni, hogy gólt akarjanak rúgni. Bárki beáll a kispadról, akarjon gólt lőni, ez a feladata ott elől. Ezek amik eldöntik egy csatárnak a megítélését“- mondta Máté.

“Azt se bánom, ha egy ember rúg öt gólt, de ha öten rúgják, az egy jó csapategységet alakít ki, mert mindenki érzi, hogy fontos, hozzá tudja tenni a maga részét. A győzelmek mindig segítik, hogy a játékosok jobban érezzék magukat, kialakuljon a csapategység, de az igazi egység akkor alakul ki amikor bajban van az ember. Amikor 3-2-nél bajban voltunk, éreztem, hogy jól reagál a csapat. De ez egy hosszú út, és úgy érzem, ezen tettünk pár lépést most“.

A székesfehérvári Mamoudou Karamoko és a ferencvárosi Lisztes Krisztián (középen, b-j) a labdarúgó OTP Bank Liga 2. fordulójában játszott MOL Fehérvár FC - Ferencvárosi TC mérkőzésen a székesfehérvári Mol Aréna Sóstó stadionban 2023. augusztus 6-án. Fehérvár FC-Ferencvárosi TC 3-5. MTI/Szigetváry Zsolt

A Fradi legközelebb augusztus 10-én, csütörtökön a máltai Hamrun Spartans vendégeként lép pályára az EKL harmadik selejtezőkörében.

fradi.hu; gondola