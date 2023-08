Máté Csaba az ellenfél tiszteletére kéri csapatát

2023. augusztus 8. 21:03

A mester – MTI/Szigetváry Zsolt

A Hamrun elleni Ekl-selejtezőre készülő Ferencváros megbízott vezetőedzője szerint alázattal és türelmesen, de intenzíven kell játszani a csütörtöki odavágón, mivel nehéz megbontani az ellenfél védelmét, ráadásul a máltai ellenfél lélektanilag valószínűleg kedvezőbb helyzetből vág neki a harmadik számú európai kupasorozatnak.

A csütörtökön 20 órakor kezdődő Hamrun–Ferencváros meccset az M4 Sport és az m4sport.hu is élőben közvetíti.

Máté Csaba az M1-nek elmondta, jó kiindulási pont lehet az FTC számára, hogy az elmúlt három tétmérkőzésen 11 gólt rúgtak és hármat kaptak, arra viszont figyelni kell, hogy mindhárom kapott találat ugyanazon a meccsen, a Fehérvár elleni bajnokin született. „Eredményes volt a csapat az elmúlt mérkőzéseken a lőtt gólok számát tekintve, viszont a három kapott gól a legutóbbi mérkőzésen jött össze, erre figyelni kell, mert nem minden mérkőzésen fogunk tudni háromnál többet lőni.”

A megbízott vezetőedző számára pozitívum, hogy a csapat nem omlott össze, amikor vasárnap kétgólos előny után hátrányba került Székesfehérváron, hanem vissza tudott jönni a mérkőzésbe és sikerült 5–3-ra nyerni. „Ez fontos a csapategység szempontjából is, mert az ilyen győzelmek mindig jobban összekovácsolják a csapatot, mint akár egy nagyobb arányú győzelem. Ilyenkor mindenki úgy érzi, hogy beletette a maga részét, és ez valóban így is volt, hiszen a cserepadról beszálló játékosok is fontos szerepet játszottak a győzelemben.”

A csütörtöki, máltai mérkőzéssel kapcsolatban Máté Csaba elmondta, tiszteletet érdemel az ellenfél, amelyik az előző fordulóból két győzelemmel jutott tovább a Dinamo Tbiliszivel szemben. „Tisztelni kell mindenkit, ez a legfontosabb lecke, amit megtanultunk idén. Az ellenfél az előző fordulóból két győzelemmel jutott tovább, megfordítottak egy mérkőzést hazai pályán, idegenben pedig tíz emberrel tudták tartani az eredményt, ezek mind olyan jegyek, amikre nagyon oda kell figyelni. Tisztelni kell őket, alázatosan kell játszani, és akkor sikerrel vehetjük ezt az akadályt.”

A szakember arra számít, hogy a Hamrun a védekezésre fogja helyezni a hangsúlyt. „Nem szoktak sok gólt kapni, nehéz megbontani őket, türelmesnek kell lenni, de intenzíven kell játszani, hogy minél több helyzetet tudjunk kialakítani és fontos lesz a hatékonyság, hogy jó arányban használjuk ki a helyzeteket. Az is döntő lehet, hogy ki milyen lelki állapotban kezdi a párharcot, hiszen nekik pozitív lehet az, ahogyan eljutottak idáig, míg nekünk csalódással indult a szezon.”

Dibusz Dénes szerint pozitív, hogy a Ferencvárosnál az utóbbi mérkőzéseken beindult a gólgyártás, de van még min dolgozni. „Nagyon pozitív, hogy miután az első két mérkőzésen nemhogy gólt szerezni, de még nagyon helyzetet kialakítani sem nagyon sikerült, az elmúlt három találkozónkon 11 gólt szereztünk, de ez persze nem jelenti azt, hogy minden rendben van és tökéletes a játék, folyamatosan dolgozni kell azon, hogy mind elöl, mind hátul még hatékonyabbak tudjunk lenni” – fogalmazott.

A válogatott kapus szerint a székesfehérvári mérkőzés rávilágított, hogy az apró figyelmetlenségek is könnyen megbosszulják magukat. „Nem volt nagyon benne a játékban, hogy a Fehérvár megfordítja a találkozót, nem kidolgozott helyzetekből sikerült nekik fordítani, hanem sajnos a pici figyelmetlenségek megbosszulták magukat. Ezeket is minimalizálni kell és lehetőség szerint elkerülni a következő találkozókon. Nekem már az pozitívum volt, hogy végre nem úgy kezdődött a mérkőzés, hogy az ellenfélnek van két-három helyzete, ebben szerencsére sikerült előrelépni. Az pedig hatalmas dolog, hogy azok után, hogy 2–0-s előnyből 3–2-es hátrányba kerültünk, sikerült ilyen reakciót mutatni, ez sokat jelenthet a csapat morálja szempontjából, nem is tudom, volt-e ilyen a pályafutásom során, hogy egy ilyen tripla csavar legyen egy találkozóban” – mondta a kapus.

Dibusz Dénes elárulta, kapusként jobban örülne egy 2–0-s győzelemnek, mint egy 5–3-nak, de bármi olyan eredménnyel elégedett lenne, amely segít a csapat céljainak elérésében, azaz a továbbjutásban. „A lényeg, hogy továbbra is mutassuk azt, hogy felfelé ívelő pályán van a csapat és lépegetünk előre. Hogy tudjunk egy magabiztos és jó játékot játszani, ami olyan eredménnyel párosul, ami megfelelő a továbbjutást tekintve. A lényeg, hogy a csapat hogyan néz ki, milyen teljesítményt nyújtanak a játékosok és mennyire érződik majd újra az a motiváció, ami azt gondolom, hogy az elmúlt mérkőzéseken teljesen rendben volt.”

m4sport