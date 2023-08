Bűnszervezetként vadászott emberekre az Antifa

Emlékezetes, fővárosunkban négy helyszínen nyolc embert vertek össze kegyetlenül, lengyeleket, németeket és egy magyart csak azért, mert terepmintás öltözéket viseltek. Az eddigi ismereteink szerint a támadók egy kivétellel a hírhedt Hammerbande tagjai.

2023. augusztus 9. 00:09

Elkapták az egyik német antifás rohamosztagost Budapesten – a rendőrségi felvéte

Bűnszervezetként működve folytatta februárban a budapesti embervadászatot a zömmel német Antifa rohamosztagosokból álló banda. Hat németet még mindig köröznek. Ugyanakkor nem zárták le az Antifához kapcsolódó pedofil bűncselekmény nyomozását, pedig a vélt elkövető meghalt.

A rendőrség a kezdetektől fogva bűnszervezetként kezelte a zömmel német antifákból álló rohamcsapatot, akik februárban emberekre vadásztak Budapest utcáin – tudta meg a Magyar Nemzet. Arról is értesültünk, hogy a Budapesti Rendőr-főkapitányság annak ellenére nem zárta le a magyar antifákhoz kapcsolódó, az embervadászat nyomozása kapcsán feltárt pedofil bűncselekmény nyomozását, hogy a vélt elkövető meghalt.

Mind az embervadászat, mind a pedofil bűncselekmény nyomozásáról megkérdeztük a BRFK-t, és az alábbi válaszokat kaptuk.

„Megkeresésével kapcsolatosan tájékoztatjuk, hogy a bűnszervezetben elkövetett közösség tagja elleni erőszak bűntett gyanúja miatt folyamatban lévő nyomozásnak továbbra is három gyanúsítottja (két német és egy olasz állampolgár) van.

Az egyik német állampolgárságú férfit, aki jelenleg letartóztatásban van, a nyomozóhatóság bűnszervezetben való részvétel bűntettével gyanúsítja. A másik német állampolgárt, egy nőt, a nyomozóhatóság közösség tagja elleni erőszak bűntett előkészületével gyanúsítja. A gyanúsított bűnügyi felügyeletben van. A harmadik gyanúsított – egy olasz állampolgárságú nő – ellen bűnszervezetben, felfegyverkezve elkövetett közösség tagja elleni erőszak bűntette és életveszélyt okozó testi sértés bűntett kísérlete miatt folyik büntetőeljárás. A gyanúsított letartóztatásban van.

A Budapesti Rendőr-főkapitányságon létrehozott nyomozócsoport további hat feltételezett elkövetőt azonosított, akik valamennyien német állampolgárok.”

Johann Guntermann, alias ­Lücke 2020-tól illegalitásban van. Guntermann bizonyítottan egyike volt azon Hammerbande-tagoknak, akik februárban Budapesten rendeztek embervadászatot.

Pszichopatának tartják Johann Guntermannt, aki a hírhedt német szélsőbaloldali rohamcsapat, a Hammerbande vezetője, Lina Engel vőlegénye, és rendkívül veszélyes. Még a Hammerbande előtti időben erőszakos bűncselekmények miatt kétszer ítélték letöltendő börtönbüntetésre. Paul Müntnich szintén illegalitásban van, és az antifák rejtegetik Lipcse környékén. Elképzelhető, hogy Johann Guntermann-nal együtt bujkál. Őt a rendőrség korábban drogdílerként és a szervezett bűnözés tagjaként ismerte. A lipcsei Moritz Schroeter szintén szökésben van. Ő vizsgálat alatt állt, mivel aktívan részt vett a 2020 szilveszterén Lipcse Connewitz nevű kerületében kirobbant zavargásokban. Körözik Emilie Dieckmannt, akit 2021 végén értek tetten márkás ruhák ellopásakor Lipcsében. Szintén keresik Clara Wittkugelt, aki Breuningenben egy tolvajlásban vehetett részt. Keresik Nele Aschoffot is, aki társaival 2021 decemberében Lipcsében megtámadta a Ditib mecsetet, betörték az ablakait. Róla a német alkotmányvédők azt sejtik, hogy a Hammerbande több más tagjával együtt meglátogatott kurd terroristacsoportokat Kurdisztánban.

A fentiekben leírt kilenc személyen kívül a további elkövetők azonosítása folyamatban van.

Ismert, hogy önmaga felett mondott ítéletet az a férfi, akinek laptopján hetvenezer pedofil felvételt találtak a februári Antifa-támadók után kutató nyomozók a Szikra Mozgalom egyik aktivistájának lakásán. A felvételek között több száz olyan van, ami 12 év alatti gyerek elleni szexuális sanyargatást ábrázol. A férfi gyanúsítotti kihallgatása előtt felakasztotta magát a biatorbágyi volt katonai bázison.

A gyakorlat szerint amennyiben a vélt elkövető elhalálozik és nem merül fel más érintettsége, rendszerint megszüntetik a nyomozást. Ebben az esetben azonban nem ez történt, vélhetően azért, mert arra utaló nyomokat találhattak, más is érintett lehet a pedofil felvételek miatt indult büntetőeljárásban.

Ezzel kapcsolatos kérdésünkre ugyanis a BRFK azt válaszolta: a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 204. § (1) bekezdés a) pontba ütköző, és a (3) bekezdés szerint minősülő 12. életévét be nem töltött személy sanyargatását vagy erőszak alkalmazását tartalmazó felvételre tartással elkövetett gyermekpornográfia bűntett gyanúja miatt folyamatban lévő nyomozás továbbra is folyamatban van, gyanúsítotti kihallgatás nem történt.

