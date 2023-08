Összeomlik a schengeni rendszer is

A brüsszeli szélsőség nem az európai embereket védi, hanem az embercsempész bűnözést támogatja.

2023. augusztus 9. 11:22

schengen

Ha nem tudjuk a határt őrizni az illegális bevándorlóktól, akkor nemcsak a magyar emberek biztonsága kerül veszélybe, de összeomlik a schengeni rendszer is - mondta a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója az M1 aktuális csatorna szerda reggeli műsorában.

Bakondi György hangsúlyozta: az európai határ támadás alatt áll és nincs információ, hogy csökkenne az érkező illegális migránsok száma.



Hozzátette: az Európai Unió ebben a helyzetben nem az európai emberek biztonságát helyezi előtérbe, sokkal inkább az érkező migránsok legalizálását és a tagállamok közötti automatikus szétosztását. Az EU "migránsgettók" létrehozására akarja rábírni a tagállamokat - fogalmazott.



Közlése szerint az ideérkezők elsősorban biztonsági kockázatot jelentenek, és ha a határt Magyarország nem tudja megfelelően őrizni, akkor nemcsak a magyar emberek biztonsága kerül veszélybe, hanem összeomlik a schengeni rendszer is, ami éppen azon alapszik, hogy a külső határokat erősen őrzik annak érdekében, hogy a belső határokon ne legyen ellenőrzés.



Bakondi György a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorának is vendége volt, ahol arról beszélt, hogy az idén már meghaladta a 86 ezret az elfogott illegális bevándorlók száma, és a korábbi 300-ról 400-ra emelkedett a naponta elfogott migránsok száma.



A miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadóját kérdezték a nigeri helyzetről is. Bakondi György ezzel kapcsolatban kifejtette: a térségben jelenleg is hatmillió menekült tartózkodik, és amennyiben háborús konfliktus alakulna ki a térségben, úgy ezek az emberek tovább menekülnének Európa felé. A több millió migráns érkezése pedig kezelhetetlen, súlyos biztonsági helyzetet okozhat - mutatott rá.



Ezért elsőrangú érdeke az Európai Unió tagállamainak, hogy diplomáciai megoldást találjanak, ami megelőzi milliók menekülését, Európa felé indulását - jegyezte meg Bakondi György.



MTI