Hamrun Spartans-FTC – Végeredmény: 1:6 – Videó!

Miután elég sok energiát kellett a Hamrunnak beletenni abba, hogy megszerezze a labdát, érezhető volt, hogy van esély, hogy elfáradnak, kicsit átszerveztük a dolgot, és eldöntöttük a mérkőzést – mondta a Fradi mestere.

2023. augusztus 10. 23:19

2023. augusztus 10. 14:39

Varga először szerzett mesterhármast a Fradiban

Máté Csaba a csapatmunkát értékeli

A máltai nemzeti stadionban lejátszott meccs után a vezetőedző, Máté Csaba sajtótájékoztatón értékelt.

- Maga a párharc még nem dőlt el, ezt nem lehet kijelenteni – jelentette ki kérdésre válaszolva Máté Csaba. - A harmadik gól után éreztem, hogy az ellenfél elfáradt, talán fel is adta. Ilyen a futball, mi is voltunk így, most a hazaiakon éreztem ezt. Szerencsére a fiúk nem álltak le, így összejött egy nagyarányú győzelem, ami szép reményekkel kecsegtet a visszavágó előtt. Az első félidőben a labdával is jól dolgozunk, voltak helyzeteink, támadásaink, de a védekezésünk néha elcsúszott, ezért az ellenfél mögénk tudott kerülni, amiből jó lehetőségeket alakított ki. Miután elég sok energiát kellett a Hamrunnak beletenni abba, hogy megszerezze a labdát, érezhető volt, hogy van esély, hogy elfáradnak, kicsit átszerveztük a dolgot, és eldöntöttük a mérkőzést.

Az újságírók a háromgólos Varga Barnabás teljesítményéről is kérdezték a trénert.

A mester

- Nem hegyezném ki rá ezt a meccset, a kezdőben öt új játékos lépett pályára, mindannyian jó teljesítményt nyújtottak – felelte Máté Csaba. - Ez egy csapatsport, fontos, hogy egymást segítsük. Ma Varga Barna szerezte a gólokat, ám fontos, hogy a támadójátékosokon látszik, éhesek a gólra. A következő nap majd másnak fog sikerülni, akkor tudunk sikeresek lenni, ha egyik nap az egyik, másik nap pedig a másik játékos nyújt kiemelkedő teljesítményt.

Máté Csaba Mohammed Abu Fani teljesítménye kapcsán is a csapatmunkát emelte ki, ám hozzátette: fontos volt a találkozó alakulása szempontjából, hogy az izraeli válogatott labdarúgó korán, már a 3. percben betalált.

Fél tucat

A Ferencváros fölényes, 6-1-es győzelmet aratott a máltai Hamrun Spartans vendégeként a labdarúgó Konferencia-liga selejtezőjének harmadik fordulójában, a párharc csütörtöki első mérkőzésén.

A formalitásnak ígérkező visszavágót egy hét múlva rendezik a Groupama Arénában.

Konferencia-liga, selejtező, 3. forduló, első mérkőzés:

Hamrun Spartans (máltai)-Ferencvárosi TC 1-6 (0-1)

Ta' Qali, v.: Eldorjan Hamiti (albán)

gólszerzők: Montebello (89.), illetve Abu Fani (3.), Zachariassen (51.), Varga B. (53., 56., 65.), Owusu (89.)

sárga lap: Prsa (31.), Nenov (36.) Borg (65.), Montebello (70.), illetve Makreckis (45.)

Hamrun Spartans:

Marchetti - Mbong (Corbolan, 72.), Borg, Emerson, Bjelicic - Elionay (Krstic, 72.), Prsa, Nenov (Eder, 59.), Comenzuli - Jonny (Montebello, 59.), S. Paintsil

Ferencváros:

Dibusz - Makreckis (Wingo, 57.), S. Mmaee, Cissé (Knoester, 66.), Ramírez (Pászka, 78.) - Sigér, Romdhane (Owusu, 57.) - Abu Fani (Nguen, 66.) - Zachariassen, Varga B., A. Traoré

meccs

Kiválóan kezdett a magyar bajnok, a Fehérvár elleni vasárnapi bajnokin három gólpasszt kiosztó Abu Fani közel 30 méterről lőtt óriási gólt. A hazaiak a kapott gólt követően nagy erőkkel rohamoztak az egyenlítésért, de a ferencvárosi védelem - élén a kapuban Dibusszal - magabiztosan hárította el a próbálkozásokat.

A félidő második része már újra a Ferencvárosról szólt, a zöld-fehérek több bíztató lehetőséget is kidolgoztak, de az állás nem változott.

A fordulást követően a Ferencváros gyorsan eldöntötte a mérkőzést és minden bizonnyal a párharcot is, 20 percen belül Varga háromszor, Zachariassen pedig egyszer talált be. Ezzel mindkét játékos folytatta remek sorozatát: a norvég légiós egymást követő harmadik mérkőzésén talált be, míg az OTP Bank Liga előző kiírásában a Paks színeiben gólkirály magyar válogatott csatár eddigi hat fellépésén összesen ötször volt eredményes.

A folytatásban Varga közel állt a negyedik góljához, azonban a kapufát találta el, majd Traoré növelhette volna többször is az előnyt.

A hazaiak becsülettel hajtottak a szépítésért, amely Montebello révén a 89. percben sikerült, de szinte rögtön a középkezdés utáni magyar támadásból Owusu is betalált, beállítva ezzel a végeredményt.



Félgőzzel is győzelem

Mintegy harminc magyar szurkoló a stadionban.

A Fradi összeállítása: Dibusz – Makreckis, Mmaé, Cissé, Ramírez – Sigér, Romdhane, – Zachariassen, Abi Fani, Traore – Varga.

Küzdelmes kezdés után a 3. percben Mohammad Abu Fani 30 méteres lövése a kapufa segítségével utat talált a hálóba: 1-0-ra vezet a Ferencváros.

50. perc: Zachariassen csukafejessel szerzett gólt: 2:0.

53. perc: Varga egy kipattanó labdát a hálóba lőtt: 3:0.

56. perc: Varga jó indítás kapott, jobbal a bal alsó sarokba továbbított: 4:0.

64. perc: Varga a jó indítást pattogó lövéssel, így védhetetlenül küldte a bal alsó sarokba: 5:0.

89. Védelmünk elaludt, egy 22 méteres lövéssel Dibusz nem tudott mit kezdeni: 5:1.

90. perc: Gyorsan jött az ellencsapás Owusu Kwabena révén: 6:1.

A múltban már ért el sikert a Fradi Máltán

A Fradi augusztus ma, csütörtökön 19.30-tól a máltai Hamrun Spartans vendégeként lépett pályára az UEFA Európa Konferencia Liga-selejtező 3. fordulójának első mérkőzésén. A vezetőedző, Máté Csaba újságírói kérdésre válaszolva először a négy évvel ezelőtti máltai meccsünkről, illetve a Valletta elleni párharcról beszélt.

- Emlékszem azokra a találkozókra. Hazai pályán nyertünk 3-1-re, itt pedig 1-1-re végződött a mérkőzés. Ahogy mondani szokták, a csapat profin lehozta az idegenbeli összecsapást, hiszen megtartotta az otthon szerzett előnyét. A visszavágó harcos mérkőzés volt, azt kaptuk a hazaiaktól, amit vártunk – emlékezett vissza Máté Csaba.

A Hamrun az eddigi európai kupameccsein több sárga és egy piros lapot is gyűjtött, ennek kapcsán a következő kérdés arra vonatkozott, hogy a Ferencváros felkészült-e arra, hogy keményebb ellenfél vár rá.

- Keményen bele szeretnénk állni a párharcokba – jelentette ki Máté Csaba. - Nem gondolom azt, hogy a máltai csapatból bárki sérülést szeretne okozni, ilyen fel sem merült bennünk. Fel kell vennünk a kesztyűt, biztos vagyok benne, hogy egy harcos, küzdelmes mérkőzés vár ránk, sok párharccal.

A együttes legutóbb vasárnap, a Fehérvár FC vendégeként lépett pályára, akkor 5-3-ra nyert. Máté Csaba arról is beszélt, hogy mi történt azóta a csapattal, de azt is elmondta, mit gondol a három kapott gólról.

- Az egyik legfőbb dolog a regeneráció volt, hogy azok a játékosok, akik hosszabb időt töltöttek a pályán vasárnap, ők megfelelően regenerálódjanak. Ilyenkor mindig hasonló a forgatókönyv, egy, másfél nap van, amikor együtt tud lenni az egész keret, ilyenkor lehet videóanyaggal készülni, illetve amit szeretnék, azt gyakorolni a pályán. Nehéz ritmus ez, de szerencsére hozzászoktunk ehhez, fontos, hogy jól menedzseljük a helyzetet, és ne legyen sérülés – mondta Máté Csaba. - Minden meccsen szeretnénk elkerülni, hogy gólt, gólokat kapjunk, az pozitív, hogy amikor hármat kaptunk, sikerült ötöt szereznünk. Átnéztük, elemeztük a történteket, fontos, hogy mindenki levonja a megfelelő konzekvenciákat. Fontos lesz az, hogy jól védekezzünk, nemcsak csütörtökön, hanem az előttünk lévő időszakban is.

Végezetül a vezetőedző a jelenleg a védelem jobb oldalán szereplő Cebrail Makreckis kapcsán is mondott néhány szót.

- Az ő számára ez nem új pozíció, játszott már ezen a poszton pályafutása során. Jól teszi a dolgát, megállta a helyét, ezt mutatja az is, hogy eddig minden meccsen végig a pályán volt. Bízunk benne, hogy továbbra is bírja erővel, de természetesen várjuk vissza a sérült játékosokat is.

MTI, fradi.hu