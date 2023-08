Máltán győznie kell a Fradinak – Videó!

A Fradi edzője, Máté Csaba szerint keményen bele kell állni a párharcokba a Hamrun elleni kupameccsen Máltán.

Utoljára frissítve: 2023. augusztus 10. 15:02

2023. augusztus 10. 14:39

fradi.hu

A Fradi augusztus ma, csütörtökön 19.30-tól a máltai Hamrun Spartans vendégeként lép pályára az UEFA Európa Konferencia Liga-selejtező 3. fordulójának első mérkőzésén. A vezetőedző, Máté Csaba újságírói kérdésre válaszolva először a négy évvel ezelőtti máltai meccsünkről, illetve a Valletta elleni párharcról beszélt.

- Emlékszem azokra a találkozókra. Hazai pályán nyertünk 3-1-re, itt pedig 1-1-re végződött a mérkőzés. Ahogy mondani szokták, a csapat profin lehozta az idegenbeli összecsapást, hiszen megtartotta az otthon szerzett előnyét. A visszavágó harcos mérkőzés volt, azt kaptuk a hazaiaktól, amit vártunk – emlékezett vissza Máté Csaba.

A Hamrun az eddigi európai kupameccsein több sárga és egy piros lapot is gyűjtött, ennek kapcsán a következő kérdés arra vonatkozott, hogy a Ferencváros felkészült-e arra, hogy keményebb ellenfél vár rá.

- Keményen bele szeretnénk állni a párharcokba – jelentette ki Máté Csaba. - Nem gondolom azt, hogy a máltai csapatból bárki sérülést szeretne okozni, ilyen fel sem merült bennünk. Fel kell vennünk a kesztyűt, biztos vagyok benne, hogy egy harcos, küzdelmes mérkőzés vár ránk, sok párharccal.

A együttes legutóbb vasárnap, a Fehérvár FC vendégeként lépett pályára, akkor 5-3-ra nyert. Máté Csaba arról is beszélt, hogy mi történt azóta a csapattal, de azt is elmondta, mit gondol a három kapott gólról.

- Az egyik legfőbb dolog a regeneráció volt, hogy azok a játékosok, akik hosszabb időt töltöttek a pályán vasárnap, ők megfelelően regenerálódjanak. Ilyenkor mindig hasonló a forgatókönyv, egy, másfél nap van, amikor együtt tud lenni az egész keret, ilyenkor lehet videóanyaggal készülni, illetve amit szeretnék, azt gyakorolni a pályán. Nehéz ritmus ez, de szerencsére hozzászoktunk ehhez, fontos, hogy jól menedzseljük a helyzetet, és ne legyen sérülés – mondta Máté Csaba. - Minden meccsen szeretnénk elkerülni, hogy gólt, gólokat kapjunk, az pozitív, hogy amikor hármat kaptunk, sikerült ötöt szereznünk. Átnéztük, elemeztük a történteket, fontos, hogy mindenki levonja a megfelelő konzekvenciákat. Fontos lesz az, hogy jól védekezzünk, nemcsak csütörtökön, hanem az előttünk lévő időszakban is.

Végezetül a vezetőedző a jelenleg a védelem jobb oldalán szereplő Cebrail Makreckis kapcsán is mondott néhány szót.

- Az ő számára ez nem új pozíció, játszott már ezen a poszton pályafutása során. Jól teszi a dolgát, megállta a helyét, ezt mutatja az is, hogy eddig minden meccsen végig a pályán volt. Bízunk benne, hogy továbbra is bírja erővel, de természetesen várjuk vissza a sérült játékosokat is.

