Megmaradni magyarként és keresztényként

2023. augusztus 13. 14:50

Kövér László, az Országgyűlés elnöke (b2), Dobóné Koncz Judit polgármester (b3) és Tállai András fideszes országgyűlési képviselő, a Pénzügyminisztérium parlamenti államtitkára (b4) koszorúz a XXVI. Szentkirály Szövetségi Találkozón, a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Szentistvánon 2023. augusztus 13-án. MTI/Vajda János

A változó világban a legfőbb korparancsunk megmaradni magyarként és keresztényként - hangoztatta Kövér László, az Országgyűlés elnöke vasárnap a XXVI. Szentkirály Szövetségi Találkozón, a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Szentistvánon.

A házelnök ünnepi köszöntőjében hozzátette: mindezt úgy, hogy megőrizzük szuverén államunkat, megóvjuk és továbbadjuk keresztény kultúránkat, megerősítjük nemzeti összetartozásunkat és megtartjuk hazánk és szülőföldünk otthonosságát.



Ezt önerőből, önfegyelemmel és önbizalommal kell tennünk, "úgy, ahogyan Szent István és nemzedéke egykor megteremtette mindazt, aminek mi, mai magyarok felelős őrzői vagyunk" - tette hozzá Kövér László.



Az Országgyűlés elnöke kiemelte, "napjaink viharos időszakában" fontos megnyernünk a diplomáciai csatákat, hogy Magyarország kimaradhasson a szomszédban dúló háborúból, és a másfél évnyi küzdelem után előbb fegyverszünet, majd béke következhessen.



Emellett meg kell nyerni a politikai és szellemi csatákat is, melyeket a "nyugati világot elpusztítani akaró, Szent II. János Pál pápa megfogalmazása szerint a halál kultúrájának nevezett erő ellen kell megvívnunk" - folytatta Kövér László.



Elmondta, ezen kultúra erőinek "nemcsak az anyagi javaink kellenek, hanem a lelkünk is", ezért el akarják idegeníteni az embert önmagától, családjától, hitbéli és nemzeti közösségétől.



Hozzátette, "a halál kultúrája jegyében fel akarják számolni a nemzeteket, és az azok védelmére hivatott nemzeti államokat". Emellett a halál kultúrája el akarja törölni azt a keresztény örökséget, amelyet kétezer éve Jézus hagyományozott követőire, és melyet ezer esztendővel ezelőtt Szent István hagyományozott a magyar utókorra - mondta az Országgyűlés elnöke.



Kövér László úgy fogalmazott: a küzdelemben Európa nyugati fele, és az általa meghatározott Európai Unió nem áll győzelemre. 2023 derekán az európai valóságot többek között a tömeges illegális migráció, a társadalmi szétesés, az erőszakos genderpropaganda, a demokrácia kiüresítése és a gazdasági lecsúszás jellemzi - fűzte hozzá.



Az Országgyűlés elnöke hangsúlyozta, Szent István Magyarországának örököseiként "ma sem térhetünk ki a kihívás elől, hogy családjainkat és nemzetünket, keresztény kultúránkat és életformánkat megvédve, ugyanakkor együttműködve minden Kárpát-medencei és európai sorstárs nemzettel hozzájáruljunk az élet kultúrájának győzelméhez Európában is".



Kiemelte, augusztus 20-ához közeledve számba kell vennünk "István király művét" és örökségét, mindazt, ami megmaradt az Árpádok országából, ami túlélte a szent király után következő polgárháborús időket.



Dobóné Koncz Judit, Szentistván független polgármestere köszöntőjében elmondta, a Szent Király Szövetség több mint két évtizede alakult, tagjai között szinte mindegyik település neve utal valamilyen formában Szent István királyra. Legfontosabb feladatuknak a magyarság és a hagyományok őrzését, valamint a múlt tiszteletét tartják - tette hozzá.



Úgy fogalmazott, büszke arra, hogy településük az államalapító király nevét viseli. Számukra Szentistván nemcsak egy otthon, hanem egy olyan hely, "melynek értékét mélyen gyökerező történelme mellett matyó hagyományai adják" - jegyezte meg.



Hangsúlyozta, az identitástudat és értékeik megőrzése mellett az összetartás, valamint egymás segítése is elsődleges célja kell, hogy legyen a Szent Király Szövetségnek, ezért minden találkozón megrendezik a polgármesterek közgyűlését. Dobóné Koncz Judit elmondta, hiszi és vallja, hogy "egymástól tanulni érdemes, egymáson segíteni pedig emberi kötelesség".



Az eseményen részt vett Tállai András, a Pénzügyminisztérium parlamenti államtitkára, a térség fideszes országgyűlési képviselője is.

MTI