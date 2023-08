A magyarság kereszténység erős bástyája

Simicskó István a baranyai községben álló római katolikus templom felszentelésének 250. évfordulója alkalmából rendezett ünnepségen elmondta, a magyar ormány támogatásával a Kárpát-medencében 3700 templomot újítottak fel, 200-at építettek, továbbá 2200 plébánia és közösségi ház, közösségi tér újult meg, illetve létesült 2010 óta.

A magyarok a keresztény civilizáció megmentését és megtartását szolgáló tetteikkel, templomok, keresztek megtartásával, felújításával, illetve újak építésével, jó példát kívánnak mutatni a jelenleg válságban lévő nyugati kereszténységnek - mondta a Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) parlamenti frakcióvezetője kedden, Gödrén.

A politikus az ünnepi szentmisét követően tartott beszédében rámutatott: a keresztény értékek megtartása, megerősítése, így a templomok, keresztek felújítása és építése a magyarok megmaradását szolgálja.



Simicskó István úgy vélekedett: a keresztény civilizáció addig tartható fönn, amíg vannak hívek, emberek, akik hisznek a lélek erejében, és akik fontosnak tartják értékeik megtartását.



"Mi, magyarok jó példát mutatunk a nyugati kereszténységnek (.) azzal, hogy rendbe hozzuk a templomainkat, újakat építünk, közösségi tereket építünk, és fontosnak tartjuk a hitünk megőrzését, megtartását" - emelte ki.



A kereszténydemokrata politikus szerint veszélyek leselkednek a jelenleg válságban lévő európai civilizációra, amely - csakúgy mint minden civilizáció - vallási talapzaton jött létre.



Ha ezt a vallási talapzatot, a hitet elhanyagolják, akkor a felépítmény, maga az egész civilizáció kezd el porladni, széttöredezni, miközben egy másik éppen növekvő szakaszába lépő civilizáció akár meg is hódíthatja azt a válságba és lejtőre kerültet - tette hozzá.



Aláhúzta: a magyaroknak azért kell keresztény értékeiket védő cselekedeteikkel tükröt tartaniuk a Nyugat felé, hogy megmutassák, igenis van válasz a mostani globalizációs és migrációs folyamatokra, veszélyekre.



Simicskó István az orosz-ukrán háborúra utalva kiemelte: keresztény érték a békesség képessége is, ugyanis "a béke az egyetlen egy járható út, és az emberiség boldogulásának a józan és normális feltételrendszerét a békés viszonyok adják" - fogalmazott.



Gelencsér Gábor (Fidesz-KDNP), a jelentős német nemzetiségű közösséggel rendelkező település polgármestere közölte, hogy 2014 óta már tizennyolc keresztet újítottak fel a településen, részben a KDNP kezdeményezésére elindult "Fogadj örökbe egy keresztet!" országos akcióban, emellett újat is fognak állítani hamarosan.



A Nagyboldogasszonyról elnevezett római katolikus gödrei templom felszentelésének 250. évfordulója alkalmából kedden magyar és német nyelvű szentmisét mutattak be, koncertet tartottak, majd megáldották a templom előtti feszületet és leleplezték az 1946. és 1948. között elűzött 589 gödrei, németajkú lakos tiszteletére állított új emlékművet.



