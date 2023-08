Az atlétikai központ könnyen elérhető

A város minden részéről könnyen elérhető a Nemzeti Atlétikai Központ, tömegközlekedési szempontból tökéletes helyen van, de parkolóhely nincs a környékén - közölte az atlétikai világbajnokságot szervező Budapest 2023 Zrt. vezérigazgatója csütörtökön sajtótájékoztatón, a helyszínen.

2023. augusztus 17. 14:08

A drónnal készült felvételen a Nemzeti Atlétikai Központ 2023. augusztus 17-én, két nappal a budapesti atlétikai világbajnokság kezdete előtt. Magyarország történetének legnagyobb sporteseményét augusztus 19. és 27. között rendezik. A stadion előtt a Medál Pláza, ahol az éremátadások és koncertek, szórakoztató programok is lesznek, mellette a szurkolói zóna (j). MTI/Máthé Zoltán

Augusztus 19. és 27. között lesz "Magyarország történetének legnagyobb sporteseménye", már több mint háromszázezer jegy talált gazdára, de közel négyszázezer szurkolót "szeretnénk ide kicsábítani és tökéletes szolgáltatást nyújtani" a számukra - jelentette ki Németh Balázs.



Hozzáfűzte: egy új létesítményben a világ harmadik legnagyobb sporteseményét megszervezni nem könnyű, és lehet, hogy fennakadásokkal jár majd az első napokban, amíg a sportolók és a szurkolók megszokják, hogyan lehet megközelíteni a Nemzeti Atlétikai Központot.



A lényeg, hogy autóval nem érdemes elindulni, a környéken parkolóhelyet találni gyakorlatilag lehetetlen, viszont vannak jó alternatívák - közölte a vezérigazgató.



Kiemelte: a csarnok gyalogosan megtehető távolságra van a Boráros tértől, amely a 4-es és a 6-os villamossal, valamint más közösségi közlekedési járművekkel is könnyedén elérhető.



Az 1-es, valamint a 2-es és a 24-es villamos megállójából a Művészetek Palotájától (Müpa) pár perces sétával el lehet jutni az északi és a főbejárathoz. A ráckevei (H6) és a csepeli (H7) HÉV is kitűnő választás lehet, valamint több buszjárat megállója is a Közvágóhíd közelében van - mondta el Németh Balázs.



Felhívta a figyelmet arra, hogy biztonságos kerékpárutakon is megközelíthető a helyszín, kerékpártárolók mindkét bejárat mellett rendelkezésre állnak. Továbbá megállapodást kötöttek a közösségi rollerszolgáltatókkal, a Müpánál ott lehet hagyni ezeket a járműveket, amint a Bubi-kerékpárokat is.



A vb-hajó augusztus 19-étől 27-én estig jár majd a Batthyány tértől a Müpa-kikötőig - folytatta a vezérigazgató, megjegyezve, hogy 20-án délelőtt a légi show idején, és délután biztonsági okokból nem jár majd a hajó.



Azt mondta, legalább két órával az első versenyszám kezdete előtt érdemes megérkezni, a Stadion Parkban számos program, "élményzóna" várja majd a látogatókat. Önkéntesek fogadnak mindenkit, és jegypénztárak is működnek még - közölte.



A parkolók hiányával kapcsolatban Németh Balázs úgy fogalmazott: "szándékosan nem aszfaltoztuk le a Duna-partot, mert a világbajnokság egy új szabadidőparkot ad Budapestnek, nem pedig egy hatalmas, lebetonozott placcot".

