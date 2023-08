Labdarúgó Kl-selejtező - DVSC - Rapid: null-öt

Az első félidőben nagy előnyt szerzett a bécsi együttes, a debrecenieknek csak egy lesgólra futotta, de egy teljes félidő volt arra, hogy hosszabbításra mentsenek a mieink. Ehelyett összeomlott a Loki, a szurkolók egy része Blagojevic önkéntes lemondását várja.

Guido Burgstaller, az osztrák Rapid Wien (k) és Stefan Loncar (lent), a Debrecen játékosa a labdarúgó Konferencia-liga selejtezőjének harmadik fordulójában játszott Debreceni VSC - Rapid Wien visszavágó mérkőzésen a Nagyerdei Stadionban Debrecenben 2023. augusztus 17-én. MTI/Czeglédi Zsolt

Noha Bécsben győzhetett volna a Debrecen, az ott kihagyott gólhelyzetek most bosszúlják meg magukat.

Kettő-nullra vezet az ellenfél: egy félidő még van a fordításra.

A második félidő elején a továbbjutás valószínűleg eldőlt.

A vereség blamábá ment át: a fiatal bécsi csapat leiskolázta a légiósokkal teli Debrecent.

A 89. percben egy kontrából null-ötre alakult az eredmény, ilyen megalázó hazai vereség esetén az edző telefonon már mérkőzés közben, de legkésőbb a meccs befejezése után azonnal lemond.

Srdjan Blagojevic, a Debrecen szerb vezetőedzője a labdarúgó Konferencia-liga selejtezőjének harmadik fordulójában játszott Debreceni VSC - Rapid Wien visszavágó mérkőzésen a Nagyerdei Stadionban. A Rapid legyőzőse siker lett volna a Debrecennek. Ám Blagoljevic számára ez a feladat nagykabátnak bizonyult. Marad a magyarországi bajnokság közepes mezőnye, az itt aratott győzelmeket luftballonként fel lehet fújni, a valódi jelentőségük azonban nulla.

Súlyos vereség a Nagyerdőben

A Debrecen nem jutott be a labdarúgó Konferencia-liga selejtezőjének negyedik fordulójába, mivel az idegenbeli gól nélküli döntetlent követően csütörtökön hazai pályán 5-0-ra kikapott az osztrák Rapid Wientől.

Így már csak egy magyar csapat, az ugyanebben a sorozatban a selejtező utolsó fordulójába került Ferencváros maradt versenyben a nemzetközi porondon.

Konferencia-liga, selejtező, 3. forduló, visszavágó:

Debreceni VSC-Rapid Wien (osztrák) 0-5 (0-2)

-------------------------------------------

Debrecen, Nagyerdei Stadion, 16 500 néző, v.: Alekszandar Sztavrev (észak-macedón)

gólszerzők: Seidl (15.), Romancsuk (43. - öngól), Grüll (51.), Burgstaller (72.), Bajic (90.)

sárga lap: Domingues (54.), Lagator (67.), illetve Seidl (25.), Querfeld (27.), Auer (31.), Sattlberger (34.), Cvetkovic (47.)

továbbjutott: a Rapid Wien, 5-0-os összesítéssel

Debreceni VSC:

-------------

Megyeri - Kusnyír (Baranyai, 73.), Dreskovic, Romancsuk, Manrique - Lagator, Loncar - Szécsi (Domingues, a szünetben), Dzsudzsák (Mance, 86.), Joao Oliveira (Kiziridisz, 61.) - Do. Babunszki (Bárány, 73.)

Rapid Wien:

----------

Hedl - T. Schick, Querfeld (Hofmann, 75.), Cvetkovic (Sollbauer, 82.), Auer (Moormann, 75.) - Sattlberger, Oswald, Kerschbaum - Seidl, Burgstaller (Mayulu, 79.), Grüll (Bajic, 79.)

A Rapid elképzelése szerint alakult a mérkőzés, a bécsi csapat nagy nyomás alá helyezte a debrecenieket, mivel jobbára a hazai térfélen zajlott a játék. Az első negyedóra végén Dzsudzsák röviden passzolt hátra, Seidl vette észre a lehetőséget, elvitte a labdát Dreskovic mellett, majd higgadtan passzolt a kapuba. Továbbra is a vendégcsapat irányított, de a félidő felénél a DVSC-nek is volt egy helyzete. Aztán rövid időn belül három sárga lapot összeszedett a bécsi csapat, a kezezésért kiosztott harmadik után, a 32. percben Dzsudzsák szabadrúgásból jobbról élesen ívelt középre, a berobbanó Babunszki pedig a kapuba talált, de lesről indult. Nemsokára meglett a negyedik Rapid-sárga is, a vendégek ebben a szakaszban többször szabálytalanul tudták csak megállítani a debrecenieket. A szünet előtt mégis növelték előnyüket, pontos átadásokkal eljutottak a debreceni kapuhoz, az alapvonalról balról bepasszolt labda pedig a menteni igyekvő Romancsukról került a hálóba.



Aktívabban kezdte a második félidőt a Debrecen, azonban az 51. percben gyors labdakihozatal után Grüll "megnyert egy futóversenyt", és Megyerit kicselezve megszerezte a harmadik bécsi gólt, ezzel gyakorlatilag eldöntötte a mérkőzést. A 72.-ben Burgstaller kotorta be közelről a kapufáról kipattanó labdát, majd a 90.-ben Bajic fejezett be pontosan egy gyors támadást.



A pontosabban és jóval határozottabban, gyorsabban futballozó Rapid Wien sima győzelmet aratott, és jutott tovább.

