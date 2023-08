Orbán Viktor Szlovénia korábbi kormányfőjével tárgyalt

Beszéltek a világpolitikai helyzetről, az orosz-ukrán háború kapcsán a béke fontosságáról, és áttekintették az európai konzervatív, keresztény pártok előtt álló feladatokat a 2024-es EP-választások előtti időszakban.

2023. augusztus 19. 14:34

A Miniszterelnöki Sajtóiroda által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (b) fogadja Janez Jansa korábbi szlovén miniszterelnököt, a legerősebb ellenzéki erő, a Szlovén Demokrata Párt elnökét (j) a Karmelita kolostorban 2023. augusztus 19-én. MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher

Orbán Viktor miniszterelnök szombaton a Karmelita kolostorban fogadta Janez Jansa korábbi szlovén miniszterelnököt, a legerősebb ellenzéki erő, a Szlovén Demokrata Párt elnökét - tájékoztatta az MTI-t Havasi Bertalan, a Miniszterelnöki Sajtóirodát irányító helyettes államtitkár.

A tárgyaláson szóba kerültek Szlovénia történetének legsúlyosabb viharkárai is, amelyek elhárításához Magyarország is segítséget nyújtott az elmúlt hetekben.



Beszéltek a világpolitikai helyzetről, az orosz-ukrán háború kapcsán a béke fontosságáról, és áttekintették az európai konzervatív, keresztény pártok előtt álló feladatokat a 2024-es EP-választások előtti időszakban.



Janez Jansa részt vesz az augusztus 20-i ünnepségeken és megtekinti az atlétikai világbajnokság versenyeit is Budapesten - mondta a sajtófőnök.

MTI