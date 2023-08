Mindenkinek felelőssége van a jövőt illetően – Videó!

Soltész Miklós ünnepi beszédében a hagyomány fontosságát, a jelenre tett hatását hangsúlyozta, és az ifjúságot is ennek követésére intette Csíkajnádon. Emlékeztetett, hogy Szent Ilona, Nagy Konstantin császár édesanyja célul tűzte ki, hogy megtalálja a Szentföldön a Jézus életéhez köthető szent helyeket. Ebben a hagyomány segítette: a két évszázados időbeli eltérés ellenére a helyiek emlékeztek, hogy Jézussal mi, hol történt.

2023. augusztus 19. 20:36

szekelyhon.ro/Kozán István

Ahhoz, hogy a hit, a nyelv, a kereszténység és a magyarság megmaradjon, mindenkinek el kell végeznie a feladatát, nem szabad másra várni - jelentette ki a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára szombaton a székelyföldi Csíkajnádon.

Soltész Miklós az új római katolikus kápolna felszentelésén vett részt a csíkszéki településen. Ez a magyar kormány támogatásával épült a Szent Ilona-dűlőn, ahol a közösségi emlékezet szerint régen már állt egy kápolna.



Csíkszentmihály-Ajnád római katolikus egyházközsége az új kápolnát hálából ajánlotta fel azért, hogy az itt élők annak ellenére megmaradtak, hogy a település számos vérontás helyszíne volt, 1944-ben fel is égette a betörő ellenség.



A hálaadó szentmisére érkezők a csíkajnádi templomtéren gyülekeztek, a keresztalja onnan vonult a kápolnához. Kerekes László, a Gyulafehérvári Római Katolikus Főegyházmegye segédpüspöke celebrálta a szentmisét, aki a névadó Szent Ilona érdemeit is kiemelte.



Kiemelte, hogy a csíkajnádi utódok is hasonló munkát végeztek, hiszen felkutatták a korabeli írásokban - többek között Orbán Balázs Székelyföld-leírásában - a sokszor elpusztított templomot, és újat építettek.

Mindenkinek feladata, felelőssége van a jövőt illetően, a legkisebbtől a legidősebbig - mondta az államtitkár, aki szerint ebben a munkában szentté is lehet válni, csak el kell kezdeni.



"Hiszem azt, hogy ha azok a gyermekek, akik most itt vannak közöttünk, és érzik ennek az ünnepségnek a magasztosságát (.), vissza fognak emlékezni rá, és a hagyományt fogják erősíteni, amelyre oly nagy szükség van, hogy Székelyföldön megmaradjunk, itt, a Földön megmaradjunk, és általában a kereszténység megmaradjon" - fogalmazott Soltész Miklós. Megköszönte a helyiek munkáját, és kiemelte: továbbra is számíthatnak a magyar kormány, az erdélyi magyar elöljárók támogatására.



Az államtitkár a magyar közmédiának nyilatkozva aláhúzta, hogy a székelyföldi település sokat szenvedett a tatárjárás, a szabadságharc és a második világháború alatt, ezért is fontos, hogy a csíkajnádiak visszaépítették a Szent Ilona-kápolnát. Ennek üzenetértéke van - tette hozzá -, a Gyimesek felé vezető vasútvonal mentén található, és jelzi: itt vannak a székelyek, a magyarok, és a kereszténység megőrzésére irányuló törekvés is megvan.



Borboly Csaba Hargita megyei tanácselnök ünnepi beszédében a székely társadalom szerkezetére emlékeztetett, ahol nem voltak nagy szélsőségek, a közösségek egyensúlyban tudták megélni a mindennapjaikat, figyeltek egymásra. Külön kiemelte, hogy Csíkajnádon tisztelik az ifjúságot, és ez szerinte csodákat eredményez.



A kápolna - melyhez 2015-ben vásárolták meg a területet - a helyi Szent István Szervezet kitartásának köszönhetően épült fel, a magyar kormány, a Hargita megyei és a csíkszentmihályi önkormányzat, valamint a helyi közbirtokosságok támogatásával.

MTI