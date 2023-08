Máris aláásnák Orbán Viktor diplomáciai találkozóit

Diplomáciai nagyüzembe kapcsolt a hétvégén a magyar miniszterelnök, aki számos külföldi ország vezetőjét látta vendégül Budapesten. A nyugati sajtóban nem mindenkinek tetszik, hogy Orbán Viktor hazánk kétoldalú kapcsolatainak elmélyítésére törekszik, és sikeres megállapodásokat köt Magyarország energiabiztonságának ellátása érdekében.

2023. augusztus 21. 09:37

Orbán Viktor miniszterelnök egy sor külföldi vezetőt fogadott a hétvégén Budapesten, aminek során Szerbiával, Törökországgal, Azerbajdzsánnal, Katarral, Türkmenisztánnal, Kirgizisztánnal és Üzbegisztánnal is erősödtek hazánk kétoldalú kapcsolatai. A találkozókat követően a nemzetközi sajtó leginkább azt hangsúlyozta, hogy az ukrajnai háború közepén a magyar kormányfő igyekszik biztosítani az olcsó földgázellátást országa számára.

„A két ország közti együttműködés közvetlen célja az orosz földgáz Magyarországra szállításának garantálása Törökországon keresztül” – írta meg Orbán Viktor és Recep Tayyip Erdogan találkozóját követően a török sajtó. Szijjártó Péter szintén hangsúlyozta, Törökország nélkülözhetetlen szerepet játszik Magyarország energiaellátásának biztonságában, a Magyarországra irányuló földgázszállítások egy jelentős része ugyanis Törökországon, a Török Áramlat gázvezetéken keresztül érkezik hazánkba.

„Orbán Viktor a fosszilis tüzelőanyagokban gazdag Azerbajdzsán elnökével, Ilham Alijevával is megbeszéléseket folytatott a magyar államalapítás ünnepén” – hangsúlyozta a Politico brüsszeli hírportál. A tárgyalások eredményeképp Azerbajdzsánból idén százmillió köbméter földgáz érkezik, illetve megegyezés született ötvenmillió köbméter magyarországi bértárolásáról is, így immár valós fizikai földgázszállítási kapcsolat létesült a két ország között. Rámutattak, az azerbajdzsáni média eközben arról számolt be, hogy Baku egyre nagyobb érdeklődést vált ki Európán belül mint vonzó partner.

„Brüsszel szintén udvarolt Azerbajdzsánnak – Ursula von der Leyen bizottsági elnök tavaly nyáron repült oda, hogy gázszerződést írjon alá az elnökkel – sietett magyarázkodni a Politico annak kapcsán, hogy az EU nincs lemaradva Magyarországhoz képest. A brüsszeli hírportál azzal is igyekezett aláásni a hétvégi diplomáciai nagyüzemet, hogy felhívta rá a figyelmet, Orbán Viktor megállapodása alig néhány héttel azután született, hogy az EU vezető diplomatája, Josep Borrell kijelentette, a blokk mélyen aggódik az Azerbajdzsán és Örményország közötti vitatott területen, a Hegyi-Karabahban kirobbanó humanitárius válság miatt. A kritikus hangok egyébként már a találkozókat megelőzően is fel-felcsendültek: a Euronews páneurópai hírcsatorna azt emelte ki, hogy a magyar kormányfő meghívta a „barátait”, ám az EU és a NATO vezetői hiányoznak az esemény vendéglistájáról.

„A nacionalista miniszterelnök Törökország, Szerbia, Katar és számos közép-ázsiai ország vezetőjét fogadja, ami az ország keleti befolyási övezet felé való sodródásának jele” – fogalmaz a hírcsatorna. A Euronews azt is megjegyzi, hogy Orbán Viktor az atlétikai világbajnokságot használja fel a kapcsolatok fellendítésére, amikor nézők milliói figyelnek Magyarországra. A Gazete Duvar török politikával foglalkozó hírportál szerint az Európai Unión belül kritikaként fogták fel Orbán Viktor azon kijelentését, hogy meghívta barátait a nemzeti ünnepre – hiszen ezek szerint Magyarország barátait már nem Nyugaton, hanem Keleten kell keresni.

A hírportál pozitívumnak könyveli el, hogy Ankara és Budapest stratégiai együttműködése sikeresen működik például olyan területeken, mint a a két ország NATO-n belüli összehangolt fellépése – amit Svédország csatlakozási folyamatának megindítása is tükröz –, vagy az, hogy Törökország folyosót nyit Magyarországnak az iszlám világra.

Magyar Nemzet