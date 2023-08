Ne hagyjátok az iskolát...

2023. augusztus 21. 20:20

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter, Semjén Zsolt nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes és Csáky Csongor, a Rákóczi Szövetség elnöke (b-j) érkezik a magyar kormány és a Rákóczi Szövetség közös támogatásával beszerzett, az erdélyi szórványban tanuló magyar iskolák számára beszerzett 38 iskolabusz ünnepélyes átadására a csepeli Ford márkakereskedésben 2023. augusztus 21-én. MTI/Lakatos Péter

A határon túli magyarság megmaradásához döntő fontosságú az iskolahálózat fenntartása, a magyar nyelvű oktatás biztosítása, fejlesztése - mondta Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes hétfőn Budapesten.

A Kárpát-medencében 252 ezren tanulnak magyar nyelven magyar iskolában, és minden gyerek százezer forint támogatást kap évente a magyar államtól - mondta Semjén Zsolt abból az alkalomból, hogy a Rákóczi Szövetség üzemeltetésében szeptembertől az erdélyi szórványban 38 új iskolabusz segíti a gyerekek magyar iskolába járását a kolozsvári székhelyű Iskola Alapítvánnyal együttműködésben.



A politikus elmondta: 1700 óvodában, 1243 általános iskolában, 259 középiskolában és húsz felsőoktatási intézményben tanulhatnak magyar nyelven a gyerekek.



Semjén Zsolt kitért arra, hogy az iskolabusz-hálózat fenntartása a szórványban élő magyarságnak nyújt nagy segítséget, így biztosítva a gyerekek eljutását a magyar iskolába.

A miniszterelnök-helyettes köszönetet mondott a Rákóczi Szövetségnek a program koordinálásáért, hozzátéve: bízik abban, hogy a felnövő gyerekek büszke magyarok lesznek, akik majd gyerekeiknek adják tovább a magyar kultúrát, a nyelvet, a magyar öntudatot, mert ez jelenti a nemzet megmaradását.



Az eseményen Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter is azt hangsúlyozta, hogy a határon túli magyarok önazonosságának, a közösségek és a kultúra megőrzésének legjobb eszköze az iskola. A miniszter kiemelte: a kormány az alaptörvényben rögzítettekhez híven felelősséget vállal a határon túl élő magyarok sorsáért, támogatja a magyar közösségeket.



A kisbuszok beszerzését a kormány 500 millió forinttal támogatta, amihez a Rákóczi Szövetség saját forrásból 150 millió forintot használt fel - ismertette.



Kelemen Hunor, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) elnöke elmondta: a Rákóczi Szövetség iskolabuszprogramja ötszáz, szórványban élő gyereknek adja meg a lehetőséget, hogy magyar iskolába járhasson Erdély 11 megyéjében.



Kelemen Hunor emlékeztetett: az RMDSZ kezdetektől kiemelt feladatként tekintett az oktatásra, célja, hogy minden magyar gyerek eljuthasson magyar iskolába, még ha az távolabb van is a lakhelyétől.



Úgy fogalmazott, hogy "tégláról téglára" építették a szórványkollégiumi hálózatot, ma már több mint 30 ilyen intézmény várja a kistelepüléseken élő gyerekeket. Ezenkívül az Iskola Alapítvány és a kormány segítségével indítottak programot a szórványban élő gyerekek délutáni oktatásának segítésére, ebben 2500 gyerek veszt részt.



Az identitás megőrzésének egyik legfontosabb pillére a magyar iskola és oktatás - hangoztatta Kelemen Hunor.



Csáky Csongor, a Rákóczi Szövetség elnöke arról beszélt, hogy a magyar iskola választása egyet jelent a magyar jövő választásával, és minden külhoni gyerek, aki magyar iskolába jár, őrzője a magyar nyelvnek és kultúrának.



Kitért arra, hogy a Rákóczi Szövetség mindig is kereste és keresi azokat a lehetőségeket, amelyekkel lassítani lehet az asszimilációt a külhoni területeken. Ennek egyik eszköze az iskolabusz-hálózat elindítása - mondta.



Ismertetése szerint tavaly szeptemberben a Felvidéken indulhatott el az iskolabuszprogram 16 járművel. A felmérések szerint - tette hozzá - ott, ahol ez a lehetőség adott, 30 százalékkal több gyerekeket írattak magyar nyelvű iskolába.



Csáky Csongor elmondta, hogy a Rákóczi Szövetség 58 iskolabuszt üzemeltet szeptembertől a határon túl, a járművek 48 településen több mint 720 gyereknek segítenek eljutni az iskolába. A buszok üzemeltetése tanévenként 231 millió forint, ezt szintén a magyar állam fedezi, így az iskolába járás sem a családoknak, sem az iskoláknak nem jelent anyagi terhet.



A Budapesten átadott járműveket Kozma Imre áldotta meg.

