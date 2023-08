Orbán Viktor pénteki beszéde a Tranziton

A kormányfő pénteken részt vesz az idei Tranziton Tihanyban, ahol az ország előtt álló feladatokról fognak beszélgetni. Az este fél hattól kezdődő eseményt a Tranzit közösségi oldalán is élőben lehet követni.

2023. augusztus 23. 08:51

A miniszerelnök évente több alkalommal is értékeli hazánk helyzetét, valamint a Magyarország előtt álló lehetőségeket és veszélyeket. A következő ilyen alkalom a héten rendezendő Tranzit lesz, ahol Orbán Viktor péntek kora este fog felszólalni.

Orbán Viktor kormányfő utóbbi időben elmondott beszédeiben kiemelt téma volt – többek között – hazánk békepárti álláspontja az orosz–ukrán háborúban, az infláció letörése és a világpolitikai átrendeződések. A kormányfő hagyományosan februárban szokta tartani az évértékelő beszédét, amely a tavaszi politikai szezon nyitányának tekinthető. Idei értékelésében leszögezte, hogy két ellenség leselkedik ránk: a háború és az infláció.

Emellett a miniszterelnök hosszan beszélt az orosz–ukrán háborúról, Magyarország békepárti álláspontjáról, valamint arról, hogy Brüsszelből segítség helyett csak szankciók jöttek. Emellett Orbán Viktor a tavaszi és az őszi parlamenti ülésszak kezdetén is rendre felszólal, vázolva az ország előtt álló lehetőségeket és kihívásokat. Február­ban, a tavaszi ülésszak első napján az Országgyűlés előtt a kormányfő szót ejtett arról, hogy Magyarország mérsékelni tudja az inflációt, és a kormány szándéka, hogy az év végére egy számjegyű legyen.

A miniszterelnök rendszeresen felszólal a március 15-i, valamint az október 23-i nemzeti ünnepeken is. Az 1848-as forradalom és szabadságharc idei évfordulóján a miniszterelnök a 200 éve született Petőfi Sándort méltatta a költő kiskőrösi szülőháza előtt elmondott beszédében.

Ekkor úgy fogalmazott, tartozunk Petőfinek, ezért nem engedhetjük, hogy a szabadság zászlaját kicsavarják a kezünkből.

Orbán Viktor emlékezetes beszédet mondott a májusban Budapesten rendezett CPAC Hungaryn is, amelyen először mondta el az azóta szállóigévé vált tanácsát: Nem a migrációra, nem a genderre, nem a háborúra!

Régóta visszatérő vendég Orbán Viktor a tusványosi szabadegyetemen, ahol hagyományosan az utolsó napon szólal fel. A júliusi rendezvényen a miniszterelnök rögzítette, hogy az Európai Unió elvetette a keresztény örökséget, lakosságcserét hajt végre és LMBTQ-hadjáratot folytat. Kitért arra is, hogy a világpolitikában napról napra haladunk az összeütközés felé, mert az első számú nagyhatalom azt látja, hogy a második helyre süllyed. Az Egyesült Államokra és Kínára utalva azt mondta, valami olyasmit kellene tenni, amire még nem volt példa: a nagyoknak el kellene fogadni, hogy két nap van az égen. Orbán Viktor a magyar gazdaságról azt mondta, 13 éve építik azt, ami már elég jól teljesít, noha a háború eltérített minket a pályáról.

– A kormány azért küzd, hogy visszakerüljünk arra a pályára, ami elvezet minket 2030-ig. Legkorábban 2024. július környékén kerülhetünk vissza erre a pályára – vetítette előre a kormányfő. Mindezek mellett Orbán Viktor rendszeresen beszédet mond a kötcsei pikniken, ahol a kormányfő zárt körben szokott beszélni a következő időszak kihívásairól.

Ahogy arról lapunk beszámolt, az idei Tranziton nagyjából harminc előadás és majdnem száz előadó lesz. Délelőttönként plenáris előadásokat tartanak, míg délutánonként szemináriumi beszélgetésekre kerül sor. Az őszi politikai szezon nyitányaként számon tartott rendezvény ezúttal is nagy összecsapások színtere lehet. Az idén többek között Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Márki-Zay Péter, Hódmezővásárhely polgármestere, valamint Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára és Lukács László György, a Jobbik országgyűlési képviselője is vitázni fog egymással.

Máté Patrik

MTI