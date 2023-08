Hazánk képes nagy rendezvényeket jól megrendezni

Gulyás Gergely elmondta, a legfontosabb magyar gazdaságpolitikai célt el tudta érni a kormány, így a háborús helyzetben is megvédték a munkahelyeket. Magyarországon továbbra sem a munkanélküliséggel, hanem sokkal inkább a munkaerőhiánnyal kell szembenézni.

2023. augusztus 24. 15:43

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormányinfó sajtótájékoztatón a Miniszterelnöki Kabinetiroda épületében 2023. augusztus 24-én. MTI/Máthé Zoltán

Magyarország indítványozza, hogy az Európai Unió hosszabbítsa meg az ukrán gabonatermékek behozatalának szeptember 15-én lejáró tilalmát - közölte a Miniszterelnökséget vezető miniszter csütörtökön Budapesten a Kormányinfón.

Gulyás Gergely jelezte: ha elutasító választ kapnak, újra ugyanazokat a nemzeti intézkedéseket vezetik be, amelyeket az uniós tilalom előtt alkalmazott Magyarország, Bulgária, Lengyelország, Románia és Szlovákia.



A miniszter reményét fejezte ki, hogy sikerül európai szintű megoldást találni, mert "az nem európai szolidaritás, hogy kizárólag az Ukrajnával határos országok mezőgazdaságát teszik tönkre".



Emlékeztetett: miután a háború miatt ellehetetlenült a tengeri szállítási lehetőség, Európa szolidaritási folyosót hozott létre az ukrán gabona behozatalára. Ennek eredménye az lett, hogy a háborút megelőzően érkező mindössze évi 40-50 ezer tonna gabona és olajos növény 2022-ben elérte a 2,5 millió tonnát, 2023-ban pedig havi 250 ezer tonnára nőtt.



A baj ezzel az, hogy az Európai Unió szabályai nem az uniós tagállamok egészét kényszerítették szolidaritásra, hanem kizárólag a szomszédos tagállamokat - értékelt.



Ezért döntött úgy Magyarország Bulgáriával, Lengyelországgal, Romániával és Szlovákiával közösen, hogy lezárja a határait az ukrán gabona előtt. Ezt követően az Európai Unióval folytatott tárgyalások során a bizottság is elismerte e döntés jogosságát, és lehetővé tette a központi uniós gabonaútvonalak felfüggesztését szeptember 15-ig - idézte fel.



Gulyás Gergely sikeresnek értékelte az augusztus 20-ai nemzeti ünnep lebonyolítását és a Szent István-napi rendezvényeket.



Hangsúlyozta: minden idők leglátványosabb fény- és tűzijátéka volt Magyarországon, minden eddiginél többen vettek részt a Szent István-rendezvénysorozat helyszínein és a közmédia televíziós közvetítésének nézettsége is rekordot döntött.



A háromnapos rendezvénysorozatra - 20 helyszínen száznál is több programra - több tízezer ember látogatott el, a vasárnap esti tűzijátékon pedig sok százezer ember vett részt - ismertette.



A miniszter köszönetet mondott a rendezvények szervezésében résztvevőknek, illetve az ünnep alatt a fővárosban szolgálatot teljesítő közel háromezer rendőrnek, hangsúlyozva, hogy a Magyarországra érkezett nagyszámú külföldi delegáció mellett is fennakadás nélkül, rendben zajlottak a programok.



Kiemelte: nagy sikert aratott az is, hogy Budapesten a Szent István-napi programokon megfizethető áron vásárolhattak meg a kilátogatók bizonyos ételeket és italokat.



A tárcavezető az éppen zajló atlétikai világbajnokság lebonyolítását is méltatta, és úgy értékelt: összességben azt látják, hogy Magyarország képes nagy rendezvényeket jól megrendezni, és a főváros kiváló házigazdája ezeknek a programoknak.



Gulyás Gergely hangsúlyozta: nagy dolog, hogy több mint 60 ezren látogattak ki augusztus 20-án a Nemzeti Atlétikai Központba. Jelezte: már a 350 ezret is meghaladta az eladott jegyek száma, az utolsó napokra pedig már nem is lehet jegyet kapni.



Nagy sikernek nevezte azt is, hogy több mint 2100 versenyző nevezett, mint mondta, soha ennyi atléta nem vett még részt világbajnokságon, mint most. Gratulált a kalapácsvető Halász Bencének, aki bronzérmet nyert a világbajnokságon.



A miniszter szólt arról is, hogy a kormány minden nehézség ellenére tudja tartani vállalását, hogy még az idei évben egy számjegyűre csökken az infláció, és jó esély van arra, hogy ez ne decemberben legyen, hanem novemberben vagy talán már októberben.



Az infláció mérséklésével a kamatokat is csökkenteni tudják - mondta, fontosnak nevezve, hogy újra a hitelezéseknek és így a beruházásoknak tágabb keretet nyitó kamatkörnyezet legyen Magyarországon.



Gulyás Gergely kitért arra is: továbbra is az inflációt meghaladó béremelést akarnak biztosítani, és még az idei évben is jó esély van a reálbér-emelkedésre.



Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő közölte, hogy az ellenőrzött üzletek 10 százaléka követett el jogszabálysértést a kötelező akciózás során.



Elmondta, 10 hét alatt 722 üzletet vizsgáltak a hatóságok, 70 üzletben találtak kifogást, azaz a vizsgált boltok 10 százaléka követett el jogszabálysértést, némelyik többet is, így összesen 102 jogsértést állapítottak meg.



A leggyakoribb probléma az volt, hogy a boltok végrehajtották ugyan, de nem tüntették fel az árcsökkentést, ez az esetek 67 százalékában fordult elő, 28 esetben nem volt elérhető legalább egy akcióköteles termék, öt esetben pedig nem tartották be az előírt akciókat - ismertette a kormányszóvivő.



Szentkirályi Alexandra közlése szerint a kormányhivatalok eddig 25 millió forint bírságot szabtak ki négy határozat alapján, öt esetben pedig figyelmeztetésben részesítették az üzleteket.



A kormányszóvivő beszámolt arról is, hogy az Gazdasági Versenyhivatal által indított online árfigyelő sikeresen generál árversenyt a boltok között, aminek köszönhetően a honlapon található 62 kategóriából 54-ben átlagosan 6,7 százalékkal csökkentek az árak, a szakemberek szerint ennek köszönhetően 1,8 százalékkal csökkenhetett az élelmiszerinfláció.

