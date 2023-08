Berek Látogatóközpont Buzsákon

Latorcai Csaba, a Területfejlesztési Minisztérium parlamenti államtitkára hangsúlyozta: a kormány azért támogatta a helyiek törekvéseit, hogy minél többen megismerjék Buzsák világhírű népi és népművészeti hagyományait és természet adta értékeit.

Átadták a Berek Látogatóközpontot a Somogy vármegyei Buzsákon, a létesítmény megvalósítására uniós források felhasználásával több mint félmilliárd forintot biztosított a kormány.

A csütörtöki átadóünnepségen Latorcai Csaba, a Területfejlesztési Minisztérium parlamenti államtitkára hangsúlyozta: a kormány azért támogatta a helyiek törekvéseit, hogy minél többen megismerjék Buzsák világhírű népi és népművészeti hagyományait és természet adta értékeit.



Az államtitkár jelezte, hogy az elmúlt évekhez hasonlóan a következő években is a település további gyarapodását segítő beruházásokat terveznek. Példaként említette a helyi termálfürdő fejlesztését, amihez szintén uniós források felhasználását tervezik.



Móring József Attila, a térség KDNP-s országgyűlési képviselője közölte: a környék legnagyobb kincse a fürdő, ezért azon kell közösen dolgozniuk, hogy minél több vendégeket vonzzanak oda. A visszaépített kisvasút volt az első lépés, és "minden várakozást felülmúlóan" sok utas használja, a második pedig a kerékpárút Fonyód felől, amely idén elkészül - mondta.



Rámutatott, hogy a buzsáki fürdőt Zalakaros és Kehidakustány szintjére kell emelni, mert termálvize arra predesztinálja.



Kara Lajos független polgármester elmondta, hogy a 2017-ben elnyert pénz nem volt elég a projekt befejezéséhez, ezért kiegészítő támogatásra volt szükségük, illetve csökkentett műszaki tartalommal valósult meg a létesítmény. Úgy vélte, az egész évben működő buzsáki Csisztafürdő mellett a visszaépített kisvasút, a készülő kerékpárút és most már a látogatóközpont is vonzóvá teheti a települést.



Az épületben több interaktív kiállítóhely mutatja be a Nagyberek növény- és állatvilágát, illetve Buzsák népművészetét, de helyet kapott benne egy színházterem is, amely alkalmas közösségi rendezvények megtartására.

