Az USA „nagy sebességgel halad a csőd felé"

A budapesti amerikai nagykövet, David Pressman és az Egyesült Államok "ellenségessége" kapcsán Tucker Carlson azt mondta: Magyarország keresztény ország, még ha nem különösebben vallásos is. Ez súlyosan sértő az Egyesült Államokra nézve, amely elutasítja a valódi kereszténységet, a kormány pedig kifejezetten utálja - fűzte hozzá.

2023. augusztus 25. 14:40

Tucker Carlson – mandiner/Ficsor Márton

"Nagyra tartom Orbán Viktor politikai képességeit, bízom abban, hogy képes kezelni az Egyesült Államokat" - mondta Tucker Carlson amerikai médiaszemélyiség a Mandiner legfrissebb számában megjelent interjújában, amelyben kifejtette véleményét az ukrajnai háborúról és Oroszországról is.

Tucker Carlson egyebek mellett azt mondta, hogy Orbán Viktor miniszterelnök amerikai megítélését teljes mértékben az amerikai sajtó ellenőrzi, amely olyan okokból gyűlöli őt, amelyeknek semmi közük a tetteihez.



"Orbán nem szélsőséges. Rendkívül tehetséges politikus. Közép-Európa közepén egy tízmilliós, sík ország van rá bízva, hét szomszédos állam gyűrűjében.

Az Egyesült Államoknak kettő szomszédja van, mindkettő jelentéktelen kis testvér, amely olcsó munkaerőt ad az országunknak" - fogalmazott, hozzátéve, a magyar kormányfőnek ráadásul nemcsak ezzel a hét országgal, hanem az EU-val is el kell bírnia, amihez óriási diplomáciai tehetség szükséges.



"Kétlem, hogy Orbán Viktor vagy bármely magyar szeretné az oroszokat. Kétszer lerohanták Magyarországot, hogy is szerethetnék? De muszáj kijönniük Moszkvával, mert ez a hatalmas ország mindig itt lesz. Nem lehet egyszerűen csak leírni a gonosz birodalmaként és befejezni a vele való párbeszédet. Muszáj szóba állni vele, szükség van az energiamegállapodásokra, ha létezni akarnak" - mondta.



Úgy folyatta: bízik abban, hogy a magyar kormány képes kezelni az Egyesült Államokat. Egy tízmilliós országnak néha akkor is mosolyognia kell, amikor nincs hozzá hangulata. "Nagyra tartom Orbán politikai képességeit" - húzta alá.



"Becsomagolhatjuk persze mindenféle eufemizmusba, de ez a lényeg. Holott a kereszténység nem fenyeget senkit, ellenkezőleg: a világ leg­jelentősebb civilizációs kötőereje. Mérhetően több szabadságot és boldogságot hozott az embereknek a római kortól egészen napjainkig, mint bármely más ideológia valaha is. Sokat elmond róluk, hogy ezt vetik meg. Mindenféle hazugsággal dobálóznak, hogy Magyarország nem demokratikus. Tényleg? Sokkal szabadabb itt a sajtó, mint abban az országban, ahonnan jöttem. Szégyellem magam, hogy egy olyan ijesztő kis szürkeséget küldtünk ide az Egyesült Államokat képviselni, mint David Pressman. Nem képviseli ő az Egyesült Államokat, higgye el nekem" - hangsúlyozta

A háborúról úgy nyilatkozott, hogy "az Egyesült Államok meg akarja dönteni a Putyin-kormányt, rezsimváltást akar".



"Ki akarja nyírni az elnököt, és leváltani olyasvalakire, akinek megfelel egy amerikai vezetésű világrend. Egy olyan kormányra, amely hasonlít a miénkre, ateista, Isten-­ellenes. Egyesek szerint ez jó cél. Én nem értek vele egyet, de még ha egyetértenék is: elérhető cél ez? És mi lesz a következménye annak, ha igen? Oroszország rendkívül bonyolult hely, csomó etnikai kisebbséggel, vallással és a világ legnagyobb nukleáris arzenáljával" - fogalmazott.



Arra a kérdésre, hogy legyőzhető-e Oroszország, azt válaszolta, hogy Oroszország nem egy benzinkút atomfegyverekkel, hanem egy ezeréves ország saját nyelvvel, kultúrával, irodalommal.



"Egységesebb, mint az Egyesült Államok. Az átlagos orosz oroszabbnak érzi magát, mint amennyire az átlagos amerikai amerikainak. Elég nagy falat egy ilyen országgal háborúzni. Mi ezzel szemben egy olyan ország vagyunk, amely nagy sebességgel halad a csőd felé. Az e heti adatok szerint egybillió dollárnyi hitelkártya-tartozást halmoztak fel az állampolgáraink, a hadseregünk leromlott, az előléptetéseket már nem képességek vagy sikerek szerint osztják, hanem faji és nemi alapon. Persze nyilván én vagyok az őrült, hogy ezeket a kérdéseket egyáltalán fel merem tenni" - mondta.



MTI