A Kremlnek nincs köze a Prigozsin-gép lezuhanásához

"Rengeteg spekuláció kering mostanában a katasztrófa és a repülőgép utasai, köztük Jevgenyij Prigozsin tragikus halála körül. Természetesen Nyugaton mindezeket a spekulációkat egy bizonyos szemszögből mutatják be. Mindez abszolút hazugság" - mondta Peszkov.

2023. augusztus 25. 15:23

Peszkov, orosz elnöki szóvivő – TASZSZ/Szergej Bobilev

"Abszolút hazugságnak" nevezte Dmitrij Peszkov orosz elnöki szóvivő azokat az állításokat, amelyek szerint a Kremlnek köze lenne annak a magánrepülőgépnek a lezuhanásához, amelynek utaslistáján a Wagner zsoldoscsoport alapítója, Jevgenyij Prigozsin neve is szerepelt.

Peszkov arra szólította fel pénteken az újságírókat, hogy a tényekre alapozzanak, amelyeket a nyomozás fog tisztázni, és hogy várják meg, amíg genetikai vizsgálat erősíti vagy cáfolja meg Prigozsin halálát.



"Ha figyelmesen hallgatták az elnök (Vlagyimir Putyin) nyilatkozatát, ő azt mondta, hogy most minden szükséges szakértői vizsgálatot, beleértve a genetikait is, el fognak végezni. Hivatalos eredmény még nincs. Amint az kész lesz, közzétesszük" - hangoztatta.



Peszkov, amikor arról is megkérdezték, hogy Putyin részt vesz-e majd Prigozsin temetésén, ha bebizonyosodott, hogy meghalt, azt mondta, hogy ezt nem tudni, mert sem a szakértői vizsgálat, sem a nyomozás nem zárult le, a temetési időpontját még nem tudni, az elnöknek pedig meglehetősen sűrű a munkaprogramja.



Az orosz elnöki szóvivő a Wagner jövőjére vonatkozó kérdésekre reagálva azt mondta, hogy azokra nem tud válaszolni. Megjegyezte, hogy jogi értelemben nincs ilyen cég, de létezik a Wagner csoport, amely - miként azt az elnök többször is kifejtette -, nagyban hozzájárult a "különleges hadművelethez", és elismerte tagjainak hősiességét is.



Nem bocsátkozott találgatásokba azzal kapcsolatban sem, hogy mi lesz a Wagner fehéroroszországi tevékenységével, és nem kommentálta azokat az értesüléseket sem, amelyek szerint Andrej Trosev nyugalmazott ezredest tartják Prigozsin utódjának a csoport élén.



A tveri régióban szerdán lezuhant egy Embraer Legacy 600-as típusú magángép. A Roszaviacija orosz légügyi hatóság szerint tízen voltak a fedélzetén, köztük a Wagner alapítója, Jevgenyij Prigozsin, és a csoport parancsnoka, Dmitrij Utkin. Az orosz rendkívüli helyzetek minisztériuma közölte, hogy a baleset következtében mindannyian életüket vesztették. A holttesteket a tveri halottasházba szállították azonosításra.



Putyin csütörtökön azt mondta, hogy ha az elsődleges adatok helytállók, akkor az áldozatok a Wagner alkalmazottai voltak. Elmondta, hogy a kilencvenes évek eleje óta személyesen ismerte Prigozsint, akit nehéz sorsú, de tehetséges embernek nevezett.



MTI