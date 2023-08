Kopasz Bálint világbajnok

A K-1 1000 méteren olimpiai, világ- és Európa-bajnok Kopasz Bálint nagyszerű győzelmet aratott 500 méteren úgy, hogy már a táv felénél az élen haladt és végig uralta a pályát. A győriek 26 éves kajakosa pályafutása negyedik vb-címét gyűjtötte be.

Kopasz Bálint győz a férfi kajak egyesek 500 méteres versenyének döntőjében az olimpiai kvalifikációs kajak-kenu világbajnokságon Duisburgban 2023. augusztus 25-én. MTI/Kovács Tamás

A magyar versenyzők három érmet, egy-egy aranyat, ezüstöt és bronzot, valamint a férfi kajaknégyes révén további négy párizsi kvótát gyűjtöttek a pénteki döntőkben a duisburgi, olimpiai kvalifikációs kajak-kenu világbajnokságon.

A Nádas Bence, Csizmadia Kolos, Kuli István, Tótka Sándor összeállítású férfi kvartettnek egy európai riválisát kellett megelőznie az 500 méteres fináléban ahhoz, hogy négy indulási jogot gyűjtsön Magyarországnak ebben a szakágban, és ez nem is okozott gondot a számára. Olyannyira nem, hogy féltávnál még vezetett, s bár a második 250 méteren a hazai közönség támogatását élvező németek megelőzték - a hajójukban Lucz Dóra férjével, Tom Liebscher-Lucz-cal -, másodikként ért a célba. Magyarország legutóbb öt éve állhatott dobogóra ebben a számban, akkor bronzérmes lett.



Az egység tagjai érthetően nagyon elégedettek voltak az eredménnyel.



"Megdolgoztunk ezért. Gyakorlatilag csak erre az egy számra készültünk egész évben, Bence kivételével, aki három hete a párosra is koncentrál. Kicsit izgultam is emiatt, reméltem, hogy ebből nem lesz +elpörgetés+, de szerencsére Bence nagyon jól megoldotta a feladatot, ki tudta hozni belőlünk a maximumot és ezáltal ezüstérem lett a vége. Elképesztően boldogok vagyunk!" - nyilatkozott az olimpiai bajnok Tótka Sándor.



"Ünneplésként levezetek, holnap pedig ugyanúgy a csapatért fogok menni, hiszen mindannyiunk érdeke, hogy meglegyen a maximális hat kvóta. Szerintem a fiúk is szurkolnak nekem és fejben velem lesznek, ez pedig irgalmatlanul sokat fog segíteni" - mondta a vezérevezős Nádas Bence.

A Gazsó Alida Dóra, Csipes Tamara, Rendessy Eszter, Hadvina Dóra összeállítású női kajaknégyes már azzal megszerezte a kvótát, hogy bejutott a döntőbe 500 méteren, ott azonban nem tudott beleszólni az érmes helyek sorsába és hetedik lett. Az egység a vb-n végig küszködött a rajttal, amely most sem sikerült jól, s ezúttal a táv többi részében sem volt képes harcolni a riválisokkal. A győzelmet az ötszörös olimpiai bajnok Lisa Carrington vezette új-zélandiak szerezték meg.

Az ötkarikás indulási jog ebben a sportágban nem névre szól, a magyar olimpiai csapat a jövő évi válogatókon alakul majd ki.

Ami a nem olimpiai számokat illeti, a K-1 1000 méteren olimpiai, világ- és Európa-bajnok Kopasz Bálint nagyszerű győzelmet aratott 500 méteren úgy, hogy már a táv felénél az élen haladt és végig uralta a pályát. A győriek 26 éves kajakosa pályafutása negyedik vb-címét gyűjtötte be.

"Az utolsó húsz méteren körülnéztem és akkor már láttam, hogy meglesz. A végén kicsit elsavasodtam, de ez természetes ebben a kemény mezőnyben, örülök, hogy sikerült nyernem. Nem lesz gond azzal, hogy holnapra, a párosra is jó formában legyek" - mondta a klasszis versenyző arra utalva, hogy szombaton Nádas Bencével párosban harcba száll az olimpiai kvótáért.

A címvédőként induló Kiss Blanka, Lucz Anna kajakpáros jól rajtolt ugyan, de a táv második felét nem bírta a tőle megszokott módon, így ezúttal bronzérmet szerzett 200 méteren. A páros tagjai először azt hitték, negyedikek lettek, csak a vegyes zónában derült ki számukra, hogy - a győztes lengyelek, valamint németek mellett - újra dobogóra állhatnak.

"Én biztosnak láttam, hogy negyedikek vagyunk, örülök, hogy nem lett igazam. Ez lelkileg nagyon jót tesz nekem és a verseny hátralévő részére is segítség" - nyilatkozott Lucz Anna, aki még két számban érdekelt a vb-n.

"Szerintem ennél több volt bennünk, de mentálisan nagyon megviselt bennünket ez az év és ez a verseny is, úgyhogy emiatt csak kilencven százalék jött ki belőlünk. De örülök, hogy ez elég volt a bronzéremhez, az a tíz százalék a második száz méterben maradt" - fogalmazott újpesti klubtársa, Kiss Blanka.

Horányi Dóra és Takács Kincső hatodik lett C-2 200 méteren, Fejes Dániel nyolcadiként zárt C-1 500-on, Koczkás Dávid pedig kilencedikként ért célba a kenu egyesek sprinttávú fináléjában. A nők hasonló versenyében Balla Virág megnyerte a B döntőt, így a tizedik helyen végzett.

A pénteki nap krónikájához tartozik, hogy a para döntők során a honvédos Kiss Péter Pál megvédte címét KL1 200 méteren - sorozatban harmadszor -, ezzel egyben kvótát szerzett az országnak a jövő évi paralimpiára, amelyen szintén ő a címvédő. A szám másik magyarja, Suba Róbert negyedik lett a fináléban.

A vb vasárnapig tart, szombaton tíz döntőt rendeznek, mindegyikben lesz magyar hajó.

A további program:

szombat:

200, 500 és 1000 méteres döntők 10.54

200, 500 és 500 méter vegyes középfutamok 15.00

vasárnap:

para döntők 11.00

200, 500 és 1000 méteres, valamint 500 méter vegyes döntők 11.28

5000 méteres döntők 14.04

MTI