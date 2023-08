Örök szövetség a magyarság és a sport között

2023. augusztus 26. 13:33

A Miniszterelnöki Sajtóiroda által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (b) és Thomas Bach, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság elnöke (j), középen Sebastian Coe, a Nemzetközi Atlétikai Szövetség (WA) elnöke az atlétikai világbajnokság tiszteletére rendezett műsoron és fogadáson a Magyar Zene Házában 2023. augusztus 26-án. MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán

Orbán Viktor miniszterelnök szombaton a Magyar Zene Házában az atlétikai világbajnokság tiszteletére rendezett műsoron és fogadáson vett részt, ahol a világ sportvezetőivel és sportdiplomatákkal találkozott - tájékoztatta az MTI-t Havasi Bertalan a kormányfő sajtófőnöke.

Orbán Viktor köszöntőjében elmondta: örök szövetség áll fent a magyarság és a sport között. Akik itt voltak az elmúlt napokban Budapesten, láthatták, hogy Magyarország ősi és modern, nemzeti és nyitott, láthatták, hogy milyenek igazából a magyarok: szenvedélyesek és tisztelettudóak, itt a sport szeretete és a sporthősök tisztelete felülír szinte mindent.



Nem csoda, hogy ennyi kiváló sportrendezvényt láttunk már vendégül - folytatta. Csak az elmúlt pár évben voltak itt már vizes vb-k, vízilabda és úszó eb-k, volt vívó és judo-világbajnokság, kézilabda-eb, Giro d'Italia, Európa-liga döntő, s reméljük, hogy hamarosan Bajnokok Ligája döntő is - sorolta.



Magyarország nyolcadik a nyári olimpiák összesített éremtáblázatán, mögöttünk nagyobb és népesebb nemzetek sorakoznak a rangsorban. Mindezt úgy, hogy az első tíz helyezett ország közül mi vagyunk az egyetlenek, akik még nem rendezhettek olimpiai játékokat. Ez aligha maradhat így az idők végezetéig - vélekedett Orbán Viktor.



A miniszterelnök a béke fontosságáról is beszélt, kiemelve: a magyarok ezt a világbajnokságot a békének ajánlották fel.



Végezetül megköszönte a vb szervezőinek és rendezőinek embert próbáló munkáját.

