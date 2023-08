Országos vadásznap Csákányospusztán

Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, az Országos Magyar Vadászati Védegylet elnöke tíz pontban foglalta össze az elmúlt időszak jogszabály-változásait, amelyek - megfogalmazása szerint - életszerűbbé és ésszerűbbé tették a vadászatra jogosultak, a vadászok, a gazdák és a társadalom kapcsolatát.

2023. augusztus 26. 17:23

Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, az Országos Magyar Vadászati Védegylet elnöke ünnepi beszédet mond az országos vadásznapon a Vértes Kapuja Rendezvényközpontban a Tatabányához tartozó Csákányospusztán 2023. augusztus 26-án. MTI/Kovács Attila

A hazai vadásztársadalommal összefogva - a vaddisznóállomány intenzív csökkentésével - sikerült megállítani az afrikai sertéspestis terjedését, Horvátországban azonban június végén a járvány újra terjedni kezdett - mondta az agrárminiszter szombaton az országos vadásznapon, a Komárom-Esztergom vármegyei Csákányospusztán.

Nagy István hozzátette, az ország érdeke, hogy megakadályozzuk a sertéspestis vaddisznókkal történő behurcolását, védve ezzel a Dunántúl túlnyomó részének mentességét. A védekezés érdekében eddig is jól működött a párbeszéd és az egyeztetés kultúrája, a szaktárca továbbra is számít a vadászokra - hangsúlyozta a miniszter.



Kiemelte, hogy rendeződött a vadak által okozott kár felelősségének kérdése, például a kerítéssel védett utakra (például autópálya) jutó vad és gépjármű ütközéséért nem tehető felelőssé a vadásztársaság.



Semjén Zsolt szólt arról is, hogy a korábbi öt év helyett 30 napra módosult a mezőgazdasági vadkár miatt indítható kereset határideje. A vadászati jogosultság nem lakcímhez, hanem magyar állampolgársághoz kötődik, tekintettel a külhoni magyarokra. Az ifjúsági vadászok letehetik a vadászvizsgát, és gyakorlott vadász mellett, kisebb kaliberrel 16 éves kortól foghatnak puskát a kezükbe, hasonlóan a sportlövőkhöz.



Kovács Zoltán nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár a Nimród Vadászújság főszerkesztőjeként elmondta: az újságban szeretnék megteremteni és szinten tartani az ésszerű párbeszéd lehetőségét a vadászok és a társadalom között, valamint a diskurzust szolgáló közösségi eseményeket szerveznek és megkezdték a külföldi szaklapokkal való kapcsolatteremtést.



A rendezvényen Pechtol Lajos a Magyar Érdemrend lovagkeresztjét vehette át szakmai életútja, a Fejér vármegyei vadászok több évtizedes érdekképviselete elismeréseként Semjén Zsolttól. Jámbor László, az Országos Magyar Vadászkamara elnöke Magyar Nemzeti Vadászrend elismerést adott át Imre Jánosnak és Király Istvánnak.

