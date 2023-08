Megpróbálnak egy „rendes kommunizmust" felépíteni

2023. augusztus 27. 00:06

Kövér László, az Országgyűlés elnöke a Kommunizmus újratöltve - A marxizmus visszanyugatosodása című pódiumbeszélgetésen a Tranzit fesztiválon Tihanyban 2023. augusztus 26-án. MTI/Bruzák Noémi

A nyugati államok megpróbálnak egy "rendes kommunizmust" felépíteni - jelentette ki az Országgyűlés elnöke szombaton Tihanyban, a Tranzit fesztiválon.

Kövér László a Kommunizmus újratöltve - A marxizmus visszanyugatosodása című beszélgetésen azt mondta, hogy ma sokak számára meglepetés lehet a marxizmus nyugati újjáéledése, de az egész eszmerendszer onnan ered.



"Mi kipróbáltuk már egyszer, ezért most elkerülnénk" - fogalmazott, hozzátéve, hogy a nyugati államok mostanában megpróbálnak ezen eszmék mentén egy új világot építeni.



A házelnök úgy véli, hogy mindig újnak mondott, világmegváltó eszmék "törnek a felszínre, de a módszer mindig ugyanaz és vele együtt az én felsőbbrendűsége is". Megjegyezte, hogy az ifjú liberális vezetők hozzáállása vérfagyasztó hasonlóságot mutat az egykori magyar kommunista vezetőkével.



Kövér László a legfontosabb feladatnak a fiatalok megóvását nevezte az új szélsőbalos eszmék csapdájától, amely szerinte a többi között a genderizmusban és a woke-ban ölt testet.



Véleménye szerint ehhez erős családok kellenek, mert csak azok tudják megvédeni a gyerekeket, illetve ezek gyengesége esetén az oktatási rendszernek kellene belépnie és felvállalnia a szocializációs funkciókat, átadni az értékeket, és megmutatni, hogy lehet élni közösségként.



Schmidt Mária, a Terror Háza Múzeum főigazgatója emlékeztetett arra, hogy sokáig azt hihette a világ, a kommunizmus eszmerendszere csak keleten tud szárba szökkenni, hiszen a transzatlanti térség "a társadalomátalakítási kísérletben" sokáig nem vett részt.



A '90-es évek után azonban új erőre kapott nyugaton, főleg az értelmiség körében, így jöhettek létre a BLM vagy az LMBTQ mozgalmak, amelyek ugyanolyan agresszívak, mint a cancel culture, amely a "leképezése a Kínában megtapasztalt kulturális forradalomnak", ezek az előző évezredek kultúráját igyekeztek teljesen megsemmisíteni.



A főigazgató szerint minden eszközt fel kell használni az újra terjedő kommunizmus ellen, mert "visszafordítani az őrületet nem lehet, az ismert múlt kezd eltűnni a marxizmus jegyében, a megőrzött bástyát talán meg lehet tartani".



Schmidt Mária úgy fogalmazott: ma Isten nélküli tökéletes társadalmak épülnek, a világ a totális diktatúra felé halad, ahol "mindent lát, mindent ellenőriz egy nagyon szűk kör, s "e receptért még Kína is sorba fog állni".

MTI