Coe olimpiai pályázatra bátorítja hazánkat

2023. augusztus 28. 00:19

Sebastian Coe, a Nemzetközi Atlétikai Szövetség (WA) elnöke a budapesti atlétikai világbajnokság zárónapján a Nemzeti Atlétikai Központban tartott sajtótájékoztatón 2023. augusztus 27-én. MTI/Illyés Tibor

A budapesti világbajnoksággal minden szempontból elégedett, Magyarországot pedig képesnek tartja egy olimpia megrendezésére, ezért személy szerint bátorítja az országot a nyári játékok megpályázására Sebastian Coe, a nemzetközi szövetség (WA) elnöke, aki kijelentette azt is: "Budapest világbajnok város".

A vb utolsó, vasárnap esti programja előtt rendezett nemzetközi sajtótájékoztatón előbb Schmidt Ádám sportért felelős államtitkár jelentette ki, bízik benne, hogy az a rengeteg sportdiplomata, sportvezető, aki eljött a vb-re és személyesen tapasztalta meg annak színvonalát, támogatja majd a magyar törekvéseket egy olimpiai pályázat esetén.



"Nyilván Sebastian Coe személyes varázsa is elősegítette azt, hogy a nemzetközi sportvezetés elképesztő számban és minőségben képviseltette magát itt, az atlétikai világbajnokságon. Mi bízunk abban, hogy ők is úgy gondolják, itt kilenc napon keresztül egy csoda valósult meg és nagyon bízunk benne, hogy ha esetlegesen ezek a sportvezetők olyan helyzetbe kerülnek, hogy dönthetnek majd a következő olimpia helyszínéről, akkor a szemük előtt fog lebegni, szívesen visszatérnének Magyarországra" - mondta Schmidt Ádám.



Sebastian Coe a magyarországi olimpiarendezés kérdésére térve egyértelműen fogalmazott. "A Nemzetközi Atlétikai Szövetség nevében tudok beszélni és azt gondolom, hogy természetesen képes. A legmagasabb szintű atlétikai versenyt láthattuk itt az elmúlt napokban" - válaszolta újságírói kérdésre a WA brit elnöke, aki most kezdi meg utolsó négyéves ciklusát a szövetség élén.



"Ez egy ambiciózus város, ambiciózus ország. Kiváló házigazdája volt a vb-nek és biztos vagyok benne, hogy lenyűgöző pályázatot készítene, úgyhogy igen, biztatom a pályázásra az országot."



Az olimpiai kérdéskört megelőzően Coe kijelentette, hogy a WA tagjai boldogan távoznak majd Budapestről. Számára a vb azért is volt fontos és különleges, mert a magyar főváros volt az első olyan rendező, melynek már az ő elnöksége idején ítélték oda a világbajnokságot. Coe úgy érzi, sikerült új szintre emelni a vb-t és sikerült remek újításokat bevezetni, így egyfajta örökséget teremteni a későbbi vb-k számára. Az általában a magyar szervezők ötletéből megvalósított újítások közül a medálplázát külön is kiemelte, mint mondta, ezzel "a szellem kiszabadult a palackból" és szerinte többé fel sem vetődhet, hogy a régi módon, a stadionban, sok esetben már üres lelátók előtt adják át az érmeket a dobogósoknak.



"Nem emlékszem ennél jobb hangulatú világbajnokságra" - emelte ki Coe, aki számára a legfontosabb, hogy tömve voltak a lelátók. Kiemelte, hogy a külföldiek közül a legtöbb jegyet brit, német, amerikai, francia és spanyol rajongók vásárolták meg, a vb első felét pedig több mint félmilliárdan nézték a televízión keresztül.

A WA vezetője azt is elmondta, hogy szoros kapcsolatot tudtak kialakítani a szervezőkkel és a magyar kormánnyal, a miniszterelnökkel és a városvezetéssel is.

Schmidt Ádám államtitkár szintén elragadtatással beszélt a stadiont megtöltő szurkolókról és külön kiemelte a magyar nézőket.

"Szeretnék köszönetet mondani és hálás vagyok azért, hogy ennyi magyar ember kijött és szurkolt. Varázslatos hangulatot hoztak ebbe a létesítménybe és azt hiszem, hogy mindenkit lenyűgöztek újfent" - méltatta a hazai nézőket az államtitkár. "Nagyon jó érzés volt megélni azt, hogy amit a világbajnokság előtt hirdettünk, hogy a célunk ezzel a vb-vel, hogy minden magyar büszke lehessen erre a versenyre, azt elértük."

Németh Balázs, a világbajnokságot szervező Budapest 2023 Nzrt. vezérigazgatója azt mondta, hogy csapata nagyon fáradt, de nagyon boldog. Megjegyezte, kilenc nappal ezelőtt azt kérte, hogy mindenki élvezze a show-t. Mókát, emlékezetes eseményeket ígért és most azt tudja mondani, hogy a világbajnokság nem is lehetett volna ennél jobb - fűzte hozzá.

"Ez Magyarország történetének legnagyobb, legsikeresebb, legszórakoztatóbb és legjobb sporteseménye volt. Több mint négyszázezer jegyet adtunk el, összesen 120 ország rajongóinak. A belépők majd' 95 százaléka kelt el" - mondta Németh Balázs, aki szerint az egyik legfontosabb dolog az volt, hogy a nézők mosollyal az arcukon hagyták el minden nap a stadiont.

MTI