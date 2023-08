Megérkeznek a tankönyvek az iskolákba

2023. augusztus 28. 19:31

Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára a XVI. kerületi Kölcsey Ferenc Általános Iskolában tartott sajtótájékoztatón 2023. augusztus 28-án. Az államtitkár közölte: augusztus elején kezdődött meg 13 millió tankönyv kiszállítása mintegy 4200 iskolába. Azok az iskolák, amelyek a múlt hétre kérték a tankkönyveket, már megkapták. Az erre a hétre kért tankönyvek is rendben megérkeznek. MTI/Máthé Zoltán

Megérkeznek a tankönyvek az iskolákba, így rendben elkezdődhet az idei tanév - mondta a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára hétfőn Budapesten, sajtótájékoztatón.

Rétvári Bence közölte: augusztus elején kezdődött meg mintegy 13 millió tankönyv kiszállítása mintegy 4200 iskolába. Azok az iskolák, amelyek a múlt hétre kérték a tankkönyveket, már megkapták. Az erre a hétre kért tankönyvek is rendben megérkeznek - mondta.



Az államtitkár kitért arra is, a tanárok létszámában sem történt "semmi rendkívüli változás", így szeptember elején el kezdődhet a tanítás.



Az állami ingyenes tankönyvellátásról szólva elmondta, e célra a költségvetésben 13,5 milliárd forintot különítettek el. Ha a 2010 előtti helyzet maradt a volna, akkor ma egy családnak 30-40 ezer forintba kerülne gyermekenként a tankönyvcsomag - mutatott rá Rétvári Bence.



Megjegyezte, korábban piaci cégek állították elő a tankönyveket, és az árakat folyamatosan emelték: 2002 és 2010 között 70 százalékkal nőtt a tankönyvcsomagok ára.



Rétvári Bence kiemelte, a tankönyveket folyamatosan korszerűsítik, a most megérkező tankönyvek között is 115 frissített szerepel, 15 tankönyv pedig teljesen új.



Egy-egy új tankönyv elkészülte után a kiadvány fejlesztése és bevezetése a tanárokkal és a diákokkal közösen zajlik, hiszen ezek hároméves kipróbálási időszakra kerülnek iskolákba, végleges engedélyt csak a visszajelzések után korrigált tankönyvek kaptak - mondta el az államtitkár.



Közölte, az Oktatási Hivatal 1259 tankönyvet újított meg az előző években.



Rétvári Bence megjegyezte az is, tankönyveket állami és nem állami kiadótól is lehet rendelni, 36 kiadó 2313 könyvéből választhattak a tanároknak.



A XVI. kerületi Kölcsey Ferenc Általános Iskolában tartott sajtótájékoztatón Kovács Péter (Fidesz-KDNP) polgármester köszöntet mondott a kormánynak, hogy az ingyenes tankönyvekkel megkönnyíti a tanévkezdést, majd arról beszélt: a kerületi önkormányzat a lakosainak jó néhány évig ingyen adta a tankönyveket, de a feladatot átvette a kormány, és az így megtakarított pénzből füzetcsomagot tudnak adni az alsó tagozatos diákoknak. Idén erre 17,5 millió forintot költött az önkormányzat - közölte.

