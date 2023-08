A KDNP családi napja Héhalmon – Videó!

Isten, haza, család – e legfontosabb értékek felfénylettek a Nógrád vármegyei Héhalmon, a Keresztéyndemokrata Néppert hagyományos családi napján.

Utoljára frissítve: 2023. augusztus 30. 16:56

2023. augusztus 30. 16:31

A pártelnök a héhalmiak között – semjenzsolt.hu

Több mint 1500-an vettek részt a Kereszténydemokrata Néppárt hagyományos családi napján a Nógrád vármegyei Héhalmon.

Semjén Zsolt köszöntőjében megjegyezte, ez a szám több mint az egész ellenzék együttvéve, és hogy a KDNP családi napja önmagában egy demonstráció. A miniszterelnök-helyettes kiemelte, a Kereszténydemokrata Néppárt nemcsak az egyetlen vállalható történelmi párt a mai politikai palettán, hanem az egyetlen olyan párt, amelynek minden programpontja meg is valósult, és 1944-es alapítása óta vállalható a mai napig is. Ez látszik azon is, ha végignézek a KDNP programpontjain, a család gondolata, védelme és támogatása végigvonul a párt történelmén – szögezte le Semjén Zsolt. Hangsúlyozta, a nemzet megmaradásának alapja a család.

A szervezők ételkülönlegességekkel, hungarikumokkal és nógrádikumokkal is kedveskedtek a résztvevőknek. A gyermekeket egy kreatív, hordókból készült kisvasút várta egy-egy körre, de családi élménytraktorozásra is lehetőség nyílt. Emellett dodzsem, mesehinta, lovasprogram, könnyű- és népzenei koncertek és táncprodukciók is szórakoztatták a megjelenteket.

A kötetlen programok mellett a legnagyobb érdeklődés Simicskó István parlamenti frakcióvezető, Latorcai Csaba miniszterhelyettes, a KDNP ügyvezető főtitkára, Rétvári Bence miniszterhelyettes, a KDNP alelnöke, Hölvényi György európai parlamenti képviselő, KDNP-alelnök, valamint Nacsa Lőrinc frakciószóvivő részvételével megtartott pódiumbeszélgetést kísérte, ahol a vezető kereszténydemokrata politikusok válaszoltak a párt tagjai részéről felmerült kérdésekre – olvasható a KDNP beszámolójában.

