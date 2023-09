Máté Csabának az egyik legszebb emléke lesz

"Az ember ilyenkor természetesen elérzékenyül, de elég régóta vagyok itt ahhoz, hogy tudjam, itt vagy lagzi, vagy temetés van, most éppen az előbbi" - reagált a szakember arra, hogy a Zalgiris Vilnius elleni párharc csütörtöki visszavágójának hajrában a közönség egy emberként skandálta a nevét.

2023. augusztus 31. 23:29

A mester – MTI/Kovács Tamás

Máté Csaba, a Ferencváros vezetőedzője pályafutása egyik legszebb pillanataként élte meg, hogy együttese csütörtök este bejutott a csoportkörbe a Konferencia-ligában.

A 3-0-ra megnyert összecsapást követően a tréner kiemelte, sok szép emléke van játékos- és edzői pályafutásából is, de az biztos, hogy ez az egyik legszebb, különösképpen azért, mert vezetőedzőként - korábban segédedzőként segítette a klubot - sokkal inkább magáénak érzi a sikert.



"Az, hogy ez így alakult, annak is köszönhető, hogy olyan edzők mellett dolgoztam, akiktől sokat lehetett tanulni. Köszönöm nekik innen a távolból" - mondta Máté Csaba, aki újságírói kérdésre válaszolva a jövőjével kapcsolatban annyit mondott, van egy megállapodása a klubbal, amelyhez tartja magát.

A csoportkörrel kapcsolatban megjegyezte, ahhoz, hogy célokat tűzzenek ki maguk elé, meg kell várniuk a pénteki sorsolást, hiszen könnyen összejöhet akár egy Európa-liga erősségű négyes is.

A litván csapatot irányító Vlagyimir Cseburin szerint együttese most csak ennyire volt képes.



"Többet szerettünk volna támadni, mint a párharc első mérkőzésén. A befejezésekkel gondjaink voltak, képtelenek voltunk áttörni az ellenfelünk kiváló védelmét" - értékelt a találkozót követően a vendégek vezetőedzője. A szakember megjegyezte, játékosai mindent megtettek ezen az estén, becsülettel próbálkoztak, de ez ennyire volt elég.



A Ferencváros sorozatban az ötödik szezonban jutott főtáblára egy európai kupasorozatban: 2020-ban a Bajnokok Ligája, 2019-ben, 2021-ben és tavaly pedig az Európa-liga főtábláján futballozott a zöld-fehér csapat. Ezért a korai BL-selejtezős búcsút követően - a feröeri KÍ Klaksvík meglepetésre kiejtette a magyar bajnokot - egyértelmű cél volt, hogy legalább a harmadik számú sorozatban, a Konferencia-ligában összejöjjön az őszi folytatás.



A csoportkör sorsolását pénteken 14.30-tól rendezik Monacóban.



