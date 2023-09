A tehetséges gyermek az egész nemzet értéke

A Kereszténydemokrata Néppárt országgyűlési frakciója idén is csatlakozott az Ökumenikus Segélyszervezet "Iskolakezdés együtt!" elnevezésű adománygyűjtéshez, és ünnepélyes keretek között adták át a képviselőcsoport ajándékait.

2023. szeptember 1. 18:08

Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, a Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) elnöke (k) és Simicskó István, a KDNP frakcióvezetője (b2) a párt parlamenti frakciója adományát adja át az Ökumenikus Segélyszervezet budapesti segélyközpontjában 2023. szeptember 1-jén. A KDNP idén is csatlakozott a segélyszervezet "Iskolakezdés együtt!" elnevezésű adománygyűjtéshez. MTI/Kovács Attila

A tehetséges gyermekek taníttatása az egész nemzet érdeke, akkor tud egy nemzet gazdagodni minden szempontból, ha a gyermekek tehetsége minél inkább ki tud bontakozni - mondta Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, a Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) elnöke pénteken Budapesten.

Semjén Zsolt rámutatott: számos olyan segélyforma van, amely egy adott időszakban vagy pillanatban segítséget jelent. Egy gyermek esetében a tanulás lehetősége az egész későbbi életét meghatározza - hangsúlyozta a miniszterelnök-helyettes.



Aláhúzta: a szegénységből, a hátrányos helyzetből való kitörés is a tanuláson keresztül lehetséges. A tanulás, az, hogy mit tud elérni az iskolában a későbbiekben meghatározza, hogy milyen munkát tud végezni és végső soron majd az egész életét - mondta.



A KDNP elnöke szerint abban, hogy a gyermekek kedvet kapjanak a tanuláshoz és előre tudjanak haladni, a tanszerek alapvető jelentőséget játszanak.



Ha egy gyermek tehetsége, amit a Jóistentől kapott nem tud kibontakozni, mert esetleg árva, a szülei nem törődnek vele, hátrányos helyzetű, akkor nem tudja gazdagítani a közösséget sem - mutatott rá.



A tehetséges gyermekek taníttatása az egész nemzet érdeke, akkor tud egy nemzet gazdagodni minden szempontból, ha gyermekek tehetsége minél inkább ki tud bontakozni. Ezért nemcsak az egyes gyermeknek jó a tanszertámogatás, hanem az egész nemzetnek - fűzte hozzá.



Simicskó István, a KDNP frakcióvezetője kiemelte: régi hagyomány, hogy együttműködnek az Ökumenikus Segélyszervezettel iskolakezdési akcióban. Felidézte, hogy a Covid idején is több alkalommal igyekeztek támogatást adni a segélyszervezet munkájához.



Az Ökumenikus Segélyszervezetnek nagyon fontos társadalmi küldetése van, évtizedek óta olyan munkát végeznek példaértékű és nélkülözhetetlen - mondta a KDNP frakcióvezetője .



"Jó segíteni, jó érzés adni" - fogalmazott. Hozzátette: igyekeznek a jövőben is mindent megtenni a magyar családok boldogulása érdekében.



Lehel László, a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet elnök-igazgatója kiemelte: számukra az esélyteremtés olyan fogalom, amely a mindennapokat meghatározza.



Ez az összefogás is ebbe az irányba mutat, emögött az a felismerés áll, ami a hitvallásuk - fogalmazott.



Rámutatott: az akciójuk első szakasza sikeresen zárult le, elérték a kétezer tanszercsomagot.



Minden esetben célzott adományokról van szó, pontosan tudják milyen tanszerekre van szükség és hány éves gyermeknek kell segítséget nyújtani - jelezte.

MTI