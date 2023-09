Kell immár énnékem csak jó ló, hamar agár

Miként Balassi Bálint írta: Kell immár énnékem csak jó ló, hamar agár... Nemzetközi Ló- és Agárversenyt rendeztek a Kincsem Parkban.

2023. szeptember 2. 22:16

Huszárbemutató a Kincsem+ TUTI Nemzetközi Ló- és Agárverseny és Food Truck Show-n Budapesten, a Kincsem Parkban 2023. szeptember 2-án. MTI/Kovács Attila

Büszke magyar lovas nemzet vagyunk - mondta a honvédelmi miniszter a Kincsem+ TUTI Nemzetközi Ló- és Agárverseny és Food Truck Show rendezvénysorozaton szombaton Budapesten, a Kincsem Parkban, ahol a tárcavezető átadta a Kincsem-díjat és egyúttal megkoszorúzta a híres magyar versenyló szobrát.

A nagysikerű atlétikai világbajnokság után ismét Budapestre figyel a világ, sikerült visszahelyezni a lóversenyvilág nemzetközi térképére Magyarországot - hangsúlyozta a tárcavezető.



Nagyon sok év után igazi angol nyerő ascoti és goodwoodi lovak és lótulajdonosok látogattak el hazánkba és versenyeztek a magyar lovak ellen. Emellett a lóversenysport Messije, Frankie Dettori a világ legismertebb zsokéja is hat futamban lovagolt szombaton, kétszer nyert is, ő kapta idén a Kincsem- és az Imperial-díjat - mondta a honvédelmi miniszter.



"Nagy sikere ez a magyaroknak, a Széchenyi Istvánhoz visszavezethető gyökerekkel rendelkező magyar lóversenysportnak, amely ezzel nagy lépést tett annak irányába, hogy ismét a nemzetközi világporondon szerepeljen" - hangoztatta Szalay-Bobrovniczky Kristóf.



A vasárnapig tartó eseményen a lovassportok mellett a honvédség legmodernebb harci eszközeit is megtekinthetik az érdeklődők, köztük a Leopard 2-es harckocsit, a Gidrán páncélautót és a PzH 2000-es önjáró löveget vagy a vadonatúj LYNX aKF41 gyalogsági harcjárművet.



A háromnapos programban pénteken az agárversenyé volt a főszerep, szombaton és vasárnap a lovassporté. A program része a fiataloknak első alkalommal megtartott Nagy Lovas Szakágválasztó is, ami alatt bárki tájékozódhat a különböző lovassportokról és a hazai lovaglási lehetőségekről.

