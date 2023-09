A globális felmelegedés mindössze városi probléma

Köztudott, hogy a városok melegebbek, mint a környező vidék. Míg a városi területek a globális földterületnek csak kevesebb, mint 4%-át teszik ki, a globális hőmérséklet kiszámításához használt meteorológiai mérőállomások közül nagyon sok található városias jellegű területeken.

2023. szeptember 3. 00:04

ceres science

A Climate című tudományos folyóiratban publikált - 18 országból 37 kutató által írt - tanulmány szerint a globális felmelegedés ma elfogadott becsléseit városi felmelegedési torzítások szennyezik.A tanulmány egy másik megállapítása szerint az ENSZ Éghajlatváltozási Kormányközi Testületének (IPCC) legutóbbi jelentéseiben szereplő naptevékenység-becslés valószínűleg alábecsüli a Nap 19. század óta játszott szerepét a globális felmelegedésben.

climate science journal

Emiatt több kutatóban is felmerült, hogy a jelenlegi globális felmelegedésre vonatkozó becsléseket városi hősziget-hatások szennyezhetik.

Az IPCC legújabb, hatodik jelentésében szereplő becslés szerint a városi felmelegedés a globális felmelegedés mértékében legfeljebb 10%-nyi emelkedést okoz. Ez az új tanulmány azonban azt állítja, hogy a városi felmelegedés az 1850 óta tapasztalt felmelegedés akár 40%-áért is felelős lehet.

Városi hőtérkép, 2018. augusztus 28. Műholdtérkép, 2018. június 15.

Térképek a NOAA Climate.gov oldaláról

A térképek Washington DC (USA) példáját mutatják be. A hőtérképen a legforróbb (vörös színű) területek a nagy népsűrűségű városi területeknek felelnek meg. A hűvösebb (kék színű) területek városi parkokban és vízi utak mentén fordulnak elő.

A tanulmány szerint az IPCC-féle naptevékenység-becslés révén elsietve jelentették ki, hogy a Napnak nincs jelentős szerepe a megfigyelt felmelegedésben. Amikor a szerzők az IPCC naptevékenységi adatkészletével vetették össze a hőmérsékleti adatokat, ők sem tudták megmagyarázni a 20. század közepe óta bekövetkezett felmelegedést. Azaz megismételték az IPCC ikonikus megállapítását, miszerint „a globális felmelegedést többnyire az ember okozza”.

Amikor azonban a szerzők az elemzést a naptevékenység más - a tudományos közösség által szintén gyakran használt - becsléseivel ismételték meg, azt találták, hogy a vidéki adatok felmelegedési és lehűlési trendjei magyarázhatók a naptevékenység változásával is. A tanulmány vezető szerzője, Dr. Willie Soon, a Center for Environmental Research and Earth Sciences (CERES-Science.com) munkatársa ismertette eredményeik következményeit: „A közvélemény sok éve azt gondolja, hogy az éghajlatváltozással kapcsolatos tudomány egyszer s mindenkorra le van zárva. Az új tanulmány azt mutatja, hogy ez nem így van."

youtube

A tanulmány egy másik szerzője, Prof. Ana Elias, az argentínai Tucumán Nemzeti Egyetem Ionoszféra, Semleges Atmoszféra és Magnetoszféra Laboratórium (LIANM) igazgatója kifejtette: "Ez az elemzés utat nyit az éghajlatváltozás okainak igazi tudományos vizsgálatához."

Ana Elias – facet unt

Az IPCC a globális hőmérsékleti görbe számításához városi és vidéki adatokat is használ. Naptevékenységi becslésként Matthes et al. (2017) adatait választották.

A fenti választások következményeként azt gondolják, hogy a Nap nem adhat magyarázatot a 20. század közepe óta végbement felmelegedésre.

Az új tanulmányban Soon és 36 kollégája úgy találta, hogy „csak vidéki” adatokat használva a hőmérsékletváltozások ciklikusabbá válnak, és kisebb mértékű felmelegedést mutatnak

A tudományos szakirodalomban nagyon sok egyéb, hasonlóan kézenfekvő naptevékenységi idősort használnak. Az egyik ilyen naptevékenységi idősor változat szerint a 19. század óta végbemenő felmelegedés legnagyobb részben természeti eredetű.

E tanulmány hasonló következtésekre jut, mint egy szintén most megjelent másik publikáció a Research in Astronomy and Astrophysics című folyóiratban.

raa-journal.org

E másik tanulmányban ugyanazok a társszerzői csoport vett részt (Dr. Ronan Connolly vezetésével, aki szintén CERES-Science munkatársa), és eltérő megközelítést alkalmaztak az éghajlatváltozás okainak elemzéséhez: a naptevékenységre vonatkozó további 25 becslést és három további hőmérsékleti becslést elemeztek.

Ronan Connolly – global warming solved

A tanulmányok elérhetősége:

A magyar nyelvű változatot közzéteszi:

Szarka László Csaba

geofizikus-mérnök, az MTA rendes tagja



