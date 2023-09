A sikeres állam erős és tetterős

Magyarország a legrégebbi államszervező erő a Kárpát-medencében, így a stabilitás és a folytonosság hordozója – rögzítette Orbán Balázs.

2023. szeptember 5. 12:04

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) központi tanévnyitó ünnepsége a Ludovika Arénában 2023. szeptember 5-én. MTI/Soós Lajos

A sikeres állam erős és tetterős, képes saját lehetőségeit jól felmérni, és így hatni a magyar, a regionális és az európai politikai tér, valamint a világ folyamataira - hangoztatta a miniszterelnök politikai igazgatója a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) központi tanévnyitó ünnepségén, kedden Budapesten.

Orbán Balázs azt mondta: a kormány célja, hogy magasan képzett, önálló gondolkodásra és döntésre képes fiatalokat bocsásson az állam szolgálatába. "Olyanokat, akik erősíteni tudják a magyar állam cselekvőképességét és segítik, hogy ellenállóbb legyen a belső és külső kihívásokkal szemben."



A politikai igazgató szavai szerint ahhoz, hogy az állam védelmezni tudja polgárait, mindenekelőtt képesnek kell lennie a nemzeti érdekek felismerésére egy olyan környezetben, "ahol egyszerre kell szembenéznünk háborús fenyegetéssel, gazdasági válsággal, folyamatos migrációs veszéllyel és azzal, hogy az egész világ egy új hidegháborús logika irányába mozdul".



Éppen ezért olyan tisztviselők kellenek, akik megértik, hogyan alakul át a világ működése - jelentette ki, hozzátéve: olyan időket élünk, amikor "jó koponyákra van szükség."



Orbán Balázs fontosnak nevezte azt is, hogy az állam képes legyen megszerezni saját polgárai és a külföldi partnerei bizalmát. Az államnak segítenie kell a kapcsolatok kiépítését a gazdaság és a kultúra területén - mondta.



Emlékeztetett: az idei már a 11. tanévnyitó azóta, hogy "a magyar felsőoktatás egyik legkiválóbb intézménye", a Ludovika akadémia eszmei örökségét újjáélesztő NKE megkezdte működését. Kitért arra is, hogy a "ludovikás hagyományok" újjáélesztése egyenes következménye a kormány alapvető céljának, a nemzeti érdekek védelmének.



Hangsúlyozta továbbá, hogy a Nemzeti Közszolgálati Egyetem nem szokványos felsőoktatási intézmény. "Az itteni tanulmány az állam szolgálatának előszobája. Aki itt végez, az nem csak szakmai pályát, de igazi hivatást választ magának, és úgy dönt, hogy az életét a közösség szolgálatába kívánja állítani" - magyarázta. Megjegyezte: ez a döntés több felelősséget jelent, mintha a hallgató másik egyetemet választott volna, ugyanakkor "nem jár kevesebb szabadsággal." Hozzátette: a szabadság kölcsönös kötelezettségekbe, szokásokba ágyazódik, amelyek megvédik, valamint kiszámíthatóvá teszik az egyén és a közösség életét.



A hallgatókhoz fordulva Orbán Balázs úgy szólt: aki arra számít, hogy hagyományos közigazgatási pálya előtt áll, "jó eséllyel téved". Úgy fogalmazott: "A köz szolgálata megbecsülést, karrierlehetőséget, szellemi kihívást és változatosságot is jelent. Egy dolgot azonban biztosan nem jelent: unalomig kiszámítható, nyugdíjas, bürokrata állásokat."



Orbán Balázs hangsúlyozta, hogy a fiataloknak készen kell állniuk a váratlan helyzetek kezelésére és nem hiányozhat belőlük a folyamatos szakmai fejlődés iránti vágy. "Csak így tudjuk felkészíteni Magyarországot az előtte álló feladatokra" - mondta.



Beszélt arról is, hogy Magyarország a legrégebbi államszervező erő a Kárpát-medencében, így a stabilitás és a folytonosság hordozója.



Deli Gergely, az NKE rektora köszöntőjében azt emelte ki, hogy előre jutni csak "megszerzett, feldolgozott és átélt" tudással lehet. "Az önök legfontosabb feladata, hogy tudást szerezzenek" - fordult a hallgatókhoz, hozzátéve: a tudást mind a mai napig leginkább a könyvek közvetítik.



A rektor arra biztatta a fiatalokat, hogy szorgalommal és alázatosan járják végig a lépcsőfokokat és így később - akár válsághelyzetben is - jó döntéseket hozhassanak.

MTI