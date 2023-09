Lisztes Krisztián az Eintracht Frankfurthoz szerződött

2023. szeptember 5. 20:22

Lisztes Krisztián a labdarúgó NB I 3. fordulójában játszott Ferencváros - Felcsút mérkőzésen a budapesti Groupama Arénában 2023. augusztus 13-án. MTI/Kovács Tamás

Lisztes Krisztián jövő nyártól a német élvonalbeli Eintracht Frankfurt labdarúgócsapatánál folytatja pályafutását.

Jelenlegi klubja, a Ferencváros kedden közölte, hogy a 18 éves támadó 2024 nyarán csatlakozik a tavaly Európa-liga-győztes együtteshez, addig az új szerb vezetőedző, Dejan Stankovic és a budapesti csapat rendelkezésére áll. A Bundesligában jelenleg tizedik Frankfurt egyszeres német bajnok, ötszörös Német Kupa-győztes, valamint kétszeres UEFA-kupa-/Európa-liga-első.



Timmo Hardung sportigazgató a frankfurtiak honlapján elmondta, hogy a tizenéves szerződése 2029-ig szól.



"Örülünk, hogy csapatunknál üdvözölhetjük őt jövő nyáron, mert intenzitást, dinamikát és gólveszélyt hozhat az Eintrachtba" - tette hozzá.



Ifjabb Lisztes Krisztián 2017-ben került az FTC utánpótlásába, majd 2021 júliusában, 16 évesen kapta meg a profi szerződést. Az NB I-ben 2022 májusában, a Gyirmót ellen mutatkozott be, majd a következő szezon elején a Shamrock Rovers elleni idegenbeli Európa-liga-meccsen debütált a nemzetközi porondon. A nagy áttörést pedig a Fehérvár elleni hazai bajnoki hozta meg számára idén áprilisban, amikor csereként beállva duplázott, 2-2-re mentve a meccset.



Időközben debütált Gera Zoltán irányítása alatt a magyar U21-es válogatottban is, Szlovákia ellen rögtön győztes góllal. A szezon végén az MLSZ Rangadó-gáláján megkapta az Év felfedezettje díjat. A jelenlegi bajnoki idényben eddig két gólt szerzett.



Édesapja, a 49-szeres válogatott Lisztes Krisztián három időszakban (1993-1996, 2008, 2011-2012) szerepelt a Ferencvárosban, amellyel kétszeres bajnok és kupagyőztes volt, és tagja volt 1995-ös BL-csapatnak. Ő is légióskodott Németországban, megfordult a VfB Stuttgartnál, a Werder Bremennél, a Borussia Mönchengladbachnál és a Hansa Rostocknál is.



