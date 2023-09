Magyar rendőrök a dél-szerbiai határon

Magyar rendőrök teljesítenek szolgálatot a szerb-észak-macedón határ szerbiai oldalán, céljuk az illegális bevándorlás és az embercsempészet megfékezése - közölte Rétvári Bence belügyminisztériumi parlamenti államtitkár az MTI-nek adott telefonos interjújában a szerbiai Presevóból szerdán.

A politikus a helyszínen látogatta meg a 35 fős magyar rendőri kontingenst, ezenkívül találkozott a szerb országos rendőrfőkapitánnyal és a határrendészet vezetőjével is. A szerb partnerek hangsúlyozták: nagyon hálásak a magyar rendőri jelenlétért, és elismerően szóltak a magas színvonalon végzett szakmai tevékenységükről.



A magyar rendőrök feladata, hogy szerb és osztrák kollégáikkal közösen folyamatos járőrözéssel megakadályozzák és visszaszorítsák az illegális határátlépést. Az államtitkár kiemelte, hogy nagyon jó az együttműködés a szerb és az osztrák rendőrökkel, akikkel elsősorban angolul kommunikálnak.



Mint elmondta, a magyar rendőrök két hete dolgoznak a helyszínen: éjjel-nappal, 12 órás váltásokban járőröznek egy-egy szerb rendőrrel párban, közvetlenül a kerítéssel és kamerákkal felszerelt határ szerb oldalán. A magyar rendőrök szállása is a szerb oldalon van: két közeli városi hotelben vannak elszállásolva, ellátásukat a magyar kormány fizeti.



Az államtitkár kiemelte: Szerbia, Magyarország és Ausztria rendőrségi együttműködése lehetővé teszi, hogy már a déli magyar határ előtt, egy országhatárral előbb meg lehessen állítani és vissza lehessen fordítani az illegális bevándorlókat és az embercsempészeket.



Ez a hármas együttműködés jó példaként szolgálhat az Európai Unió számára is arra, hogy EU-n belüli és kívüli országok meg tudják védeni az uniós külső határokat - mutatott rá.



A szerb fél reményének adott hangot, hogy minél tovább fog tartani a rendőrségi együttműködés, mert a magyar és osztrák rendőrök megjelenésével, valamint a kamerák és - egy kisebb határszakaszon - a kerítés kiépítésével érezhetően lecsökkent az illegális határátlépők száma. Hozzátette: egy részük ugyan megjelent más határszakaszokon, de egyértelműen látszik, hogy ahol megerősítették a határvédelmet, ott nem járnak sikerrel.



Rétvári Bence Presevóban meglátogatta a menekülteket befogadó állomást is, ahol folyamatosan rengeteg illegális migráns bukkan fel. A nyitott táborban egyszerre 1000-2000 ember tartózkodik, de a migrációs válság 2015-ös kirobbanása óta már Budapest lakosságának megfelelő, 1,5-2 millió ember fordult meg a befogadóállomáson.



Leszögezte: ha az EU által a bel- és igazságügyi tanácsában korábban javasolt migrációs terveket elfogadnák, ezek az emberek a déli magyar határszakaszon jelentek volna meg, a magyar kormány pedig nem szeretne ilyen táborokat Magyarországon.



Az államtitkár látogatásának elsődleges célja az volt, hogy megköszönje a magyar rendőröknek a szolgálatot, akik tevékenységükkel tovább erősítik Magyarország biztonságát.

