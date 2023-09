Győztünk

A 10. percben gólhelyzetet dolgoztak ki a szerbek, a visszafutó Szalai Attila botlott bele a begurításba, és öngólt lőtt. A magyar csapat azonban 35. perben megfordította mérkőzést: egy-kettő.

Mosolyogva fogunk hazamenni Magyarországra, mondta egy nappal a mérkőzés előtt Nego – MTI/Czeglédi Zsolt

A magyar labdarúgó-válogatott hátrányból fordítva 2-1-re győzött Szerbia vendégeként az Európa-bajnoki selejtezősorozat csütörtöki rangadóján, így megerősítette vezető helyét a csoportban.

Bár egy rossz kirúgásból indulva a menteni igyekvő Szalai Attila öngóljával a szerbek szereztek vezetést tíz perc játék után, a mieink a 34. és 36. perc között Varga Barnabás és Willi Orbán góljaival fordítottak. Nálunk Kata Mihály debütált a címeres mezben.



A belgrádi sikerrel Marco Rossi szövetségi kapitány tanítványai három ponttal elhúztak a riválistól, a harmadik helyezett Montenegró előtt pedig már öt pont az előnyük féltávnál. Az ötösből az első kettő jut ki a jövő évi, németországi kontinensviadalra.



Nemzeti tizenegyünk vasárnap 18 órától a cseheket fogadja barátságos mérkőzésen a Puskás Arénában, míg az Eb-selejtezőt október 14-én a szerbek ellen folytatja itthon.

Eb-selejtező, G csoport, 5. forduló:

Szerbia-Magyarország 1-2 (1-2)

------------------------------

Belgrád, Rajko Mitic Stadion, zárt kapus (10 ezer gyermek), v.: Juan Martínez Munuera (spanyol)

gólszerzők: Szalai A. (10., öngól), illetve Varga B. (34.), Orbán (36.)

sárga lap: Varga B. (66.), Szalai A. (89.)

Szerbia:

--------

V. Milinkovic-Savic - Veljkovic, Gudelj, Pavlovic - Radonjic (Zivkovic, a szünetben), Maksimovic (Milenkovic, 63.), S. Milinkovic-Savic, Kostic (Mladenovic, a szünetben) - Tadic (Ilic, 86.), Mitrovic, Vlahovic (Jovic, 86.)

Magyarország:

-------------

Dibusz - Lang, Szalai A., Orbán - Nego, Nagy Á. (Kata, 77.), Styles, Kerkez (Fiola, 70.) - Sallai (Csoboth, 94.), Szoboszlai - Varga B. (Ádám, 77.)

I. félidő:

----------

10. perc: Dibusz rossz kirúgásából indultak meg a szerbek, melynek végén Tadic tört a büntetőterületre, majd okosan átpasszolt a bal oldalra, ahol a jó ütemben érkező Vlahovic lőhetett az üres kapura, a labda a menteni igyekvő Szalairól pattant a magyar kapuba (1-0).

34. perc: egy szokásos jobb oldali magyar akció végén Sallai lövését a szerb kapus jobbra vetődve még hárította, de a kipattanóból Varga lőtt közelről a jobb sarokba (1-1).

36. perc: jobb oldali magyar szögletet követően átkerült a labda a bal oldalra, majd Lang nagyszerű, védelem mögött elsuhanó beadására pedig a hosszú oldalon Orbán érkezett, aki közelről a bal felső sarokba lőtt (1-2).

Az európai szövetség zárt kapus büntetése miatt - márciusban a szerb szurkolók diszkriminatív rigmusokat skandáltak a Montenegró ellen 2-0-ra megnyert találkozón -, kizárólag gyerekek látogathattak ki a csoportrangadóra, ők nagyjából tízezren az egyik hosszanti lelátót töltötték meg. Bár a Rajko Mitic Stadionban megszokott pokoli hangulatot nem tudtak teremteni, de a 2010-es, dél-afrikai világbajnokságon megismert vuvuzelával állandó alapzajt szolgáltattak és időnként az ország nevét skandálták.



A magyarok kifejezetten bátran kezdtek, több ígéretes akció futott végig a jobb oldalon, de a beadások nem voltak pontosak, így helyzet nem alakult ki. Dibusz rossz kirúgását viszont azonnal megbüntették a szerbek, akik első helyzetükből vezetést szereztek, így Marco Rossi tanítványai első góljukat kapták a selejtezősorozatban. Nem sokkal később majdnem jött a második is, mert Radonjic gyönyörű csellel került a magyar védelem mögé, azonban a centerezést követően Vlahovic csak az oldalhálóba lőtt. Miután rendezte sorait a magyar csapat, többnyire mezőnyjátékkal teltek a percek, mindkét félnek a jobb oldala volt aktívabb, de nagyobb veszély a szórványos szerb támadásokban volt, amikor sikerült jó ütemben a magyar védelem mögé játszani a labdát. Támadásban továbbra is bátran, kombinatívan próbáltak játszani a magyarok, s amint egymás után sikerültek a cselek és a kulcspasszok, három perc alatt összejött a fordítás is, így a szünetre már a vendégek vonulhattak előnnyel.



A hazai szakvezető kettős cserével próbálta frissíteni a csapatát, amely a második félidő kezdetén magához ragadta a kezdeményezést és az első percekben először futballozott fölényben, de a magyar védelem - legfőképpen Dibusz vezetésével - állta a sarat. A ferencvárosi kapus kétszer is bravúrral védett, a többi alkalommal pedig a szerb befejezések voltak pontatlanok. Negyedóra elteltével enyhült a nyomás a magyar kapun, sikerült valamelyest többet birtokolni a labdát, illetve tördelni a játékot. A szerb gárda lendülete kissé meg is tört, de Vlahovicnak így is volt egy ziccere, azonban közelről mellé fejelt. Bár a hajrában ismét fölénybe kerültek a szerbek, a magyar védelem kifejezetten stabil volt, egyedül Szalai Attila bizonytalankodott, de ezt nem tudták kihasználni a hazaiak, így a magyar válogatott megszerezte mindhárom pontot a belgrádi csoportrangadón.

A csoport állása:

1. MAGYARORSZÁG 4 3 1 - 7-1 10 pont

2. Szerbia 4 2 1 1 6-3 7

3. Montenegró 4 1 2 1 3-4 5

4. Litvánia 4 - 2 2 3-7 2

5. Bulgária 4 - 2 2 2-6 2

Az első félidő döntött

A várakozásoknak megfelelően az NB I-ben gólkirály és jelenleg is éllovas Varga Barnabás kezd előretolt ékként a magyar labdarúgó-válogatottban, amely 20.45-től Szerbia vendége lesz Európa-bajnoki selejtezőmérkőzésen.

Marco Rossi szövetségi kapitány kezdőcsapatában nincs különösebb meglepetés, így a Ferencváros támadóját szokás szerint Sallai Roland és Szoboszlai Dominik segíti majd, védekező középpályásként pedig Nagy Ádámnak és Styles Callumnak kell megszűrnie a rivális akcióit. Ahogy az előző három Eb-selejtezőn, úgy ezúttal is Dibusz Dénes áll a kapuban, előtte pedig Lang Ádám, Willi Orbán és Szalai Attila alkotja a védelmet, utóbbi kettő szintén minden alkalommal kezdő volt. A bal oldalon a szerb születésű Kerkez Milos, a jobbon pedig Nego Loic kapott bizalmat.



A Crvena zvezda otthonául szolgáló 53 ezres Rajko Mitic Stadion környéke szokatlanul csendes volt, tekintve, hogy zárt kapuk mögött rendezik meg a mérkőzést, így csak gyerekek lesznek a lelátókon, mivel márciusban a szerb szurkolók diszkriminatív rigmusokat skandáltak a Montenegró ellen 2-0-ra megnyert találkozón. Nagyjából másfél órával a kezdés előtt kezdtek megérkezni a buszok, a gyerekek a 2010-es, dél-afrikai világbajnokságon megismert vuvuzelákhoz juthattak hozzá, azt pedig azonnal rendületlenül elkezdték fújni, így állandó alapzajt szolgáltattak, ahogy napközben a Belgrád felett cirkáló vadászgépek tették a szerb fővárosban.

Kerkez Milos (b) és Nemanja Radonjic, a szerb válogatott játékosa az Európa-bajnoki selejtező G csoportjában játszott Szerbia - Magyarország mérkőzésen a belgrádi Rajko Mitic Stadionban 2023. szeptember 7-én. MTI/Czeglédi Zsolt



Ez a hangulat mindenesetre korántsem lesz olyan félelmetes, mint ami a Marakanának becézett stadionra jellemző, ahol olyan legendás összecsapásokat rendeztek, mint az 1976-os Eb- és az 1973-as BEK-döntő. A hatvan éve átadott létesítmény 2014-ben vette fel a Crvena zvezda és a jugoszláv válogatott legendája, Rajko Mitic nevét.



A hét pontjával éllovas magyar válogatott és a rosszabb gólkülönbségével második szerb csapat meccse 20.45-kor a spanyol Juan Martínez Munuera sípjelére kezdődik. A találkozót az M4 Sport és a Kossuth Rádió élőben közvetíti.

A magyar labdarúgó-válogatott kezdőcsapata:

Dibusz - Lang, Orbán, Szalai A. - Nego, Nagy Á., Styles, Kerkez - Sallai, Szoboszlai - Varga B.

