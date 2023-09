Magyar-cseh - Az idei veretlenség megőrzése a tét

Az 59. születésnapját szombaton ünneplő szakvezető számára a tét nélküli összecsapás kiváló alkalmat kínál játékosok kipróbálására, de három-négy futballistánál nem szeret többet kicserélni a kezdőcsapatában, mert akkor felbomlik a magyar válogatott erősségének számító csapategység.

2023. szeptember 9. 10:09

A maestro – mti/Czeglédi Zsolt

A magyar labdarúgó-válogatott számára vasárnap az lesz a legnagyobb tét a csehek elleni hazai barátságos mérkőzésen, hogy megőrizze idei veretlenségét.

Marco Rossi szövetségi kapitány tanítványai a tavaly novemberi két barátságos találkozóval immár hét meccse nem kaptak ki, az olasz szakember több mint ötéves regnálása során ez a második leghosszabb ilyen sorozata a nemzeti együttesnek. Ami még imponálóbb, hogy az idei öt találkozón a csapat csupán egyetlen gólt kapott, ráadásul úgy, hogy elsőszámú kapusa, Gulácsi Péter majdnem egy éve harcképtelen térdsérülése miatt. A ferencvárosi Dibusz Dénes tökéletesen pótolta lipcsei kollégáját, ahogy azt csütörtökön, a Szerbiában aratott 2-1-es siker során is bizonyította két bravúros védéssel.



Rossi a kerethirdetés alkalmával arról beszélt, hogy barátságos mérkőzésről lévén szó a csehek ellen valószínűleg lehetőséget biztosít Gulácsinak, akinek ez lehet az első hivatalos találkozója a tavaly október 5-i elülső keresztszalag-szakadása óta. Az 59. születésnapját szombaton ünneplő szakvezető számára a tét nélküli összecsapás kiváló alkalmat kínál játékosok kipróbálására, de három-négy futballistánál nem szeret többet kicserélni a kezdőcsapatában, mert akkor felbomlik a magyar válogatott erősségének számító csapategység. Éppen ezért a Belgrádban Kata Mihály személyében egy újoncot avató Rossi vélhetően inkább csereként biztosít majd lehetőséget olyan labdarúgóknak, akiknek kíváncsi a teljesítményére címeres mezben is.



Az ellenfél nem ígérkezik könnyű falatnak, ugyanis a csehek féltávnál szintén veretlenül vezetik az Európa-bajnoki selejtezőcsoportjukat. A rivális erejéről sokat elárul, hogy az előző hét kontinensviadal mindegyikére kijutott. Bár a magyar és a cseh válogatott tíz éve nem találkozott egymással, a vendégek mégis kellemes emlékeket őriznek a mostani meccs helyszínéről, a Puskás Arénáról, ugyanis két éve a részben budapesti rendezésű Eb-n éppen a magyar fővárosban búcsúztatták az esélyesebbnek tartott holland csapatot a nyolcaddöntőben.



Ezúttal talán még váratlanabb lenne a csehek sikere tekintve, hogy a magyar válogatott az utóbbi négy alkalommal egyaránt győzött saját közönsége előtt. A cseh keret nagy hiányzója a sérült Patrik Schick, de így is akad bőven kiváló játékosa Jaroslav Silhavy szövetségi kapitánynak, elég csak a West Ham Uniteddel Konferencia-liga-győztes Vladimir Coufalra és Tomas Soucekre gondolni, míg Patrizio Stronati Magyarországon, a Puskás Akadémiában futballozik.

A csehek csütörtökön a hazai pályán Albániával játszott 1-1-es döntetlennel hangoltak a budapesti találkozóra.



A Puskás Arénában vasárnap 18 órakor kezdődő magyar-cseh barátságos mérkőzést az M4 Sport élőben közvetíti.



MTI