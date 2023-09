Brüsszel a korrupt „elit" markában

2023. szeptember 9. 17:23

A Polgári Magyarországért Alapítvány rendezvényére, a Polgári Piknikre érkező Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója nyilatkozik a sajtó munkatársainak a kötcsei Dobozy-kúriánál 2023. szeptember 9-én. MTI/Máthé Zoltán

Brüsszelben változásokat kell elérni, ehhez Európában és Magyarországon is a jobboldali képviselőknek kell bizalmat kapniuk a jövő évi európai uniós választáson - hangsúlyozta a miniszterelnök politikai igazgatója a Somogy vármegyei Kötcsén, a Polgári Magyarországért Alapítvány Polgári Piknik elnevezésű rendezvényének helyet adó Dobozy-kúria előtt újságíróknak.

Orbán Balázs kijelentette: Brüsszelt foglyul ejtette a háborúpárti és korrupt elit, az elmúlt időszakban meghozott, elhibázott döntések nagyon komoly károkat okoznak Európának, amelynek versenyképessége egyre romlik.



A megoldást az jelenti, hogy az európai parlamenti választásokon mindenhol Európában - erre van is esély - a jobboldali pártok erősödnek. Hozzátette: Magyarországon is a jobboldali erők, a Fidesz-KDNP képviselőinek kellene bizalmat kapniuk, "akkor tudnánk az Európai Unióban, Brüsszelben változásokat elérni".



"Ez lesz a legnagyobb kérdés a mai kötcsei találkozón" - mondta Orbán Balázs a rendezvényről, amelyen beszédet mond Orbán Viktor miniszterelnök.



Hozzátette, a legfontosabb, hogy a közvélemény-kutatások szerint minden jelentős uniós országban a jobboldal erősödik. "Azt gondoljuk, hogy az úgynevezett jobbközépnek nem a baloldallal kell együttműködnie, mert látjuk, hogy ez milyen eredménnyel jár, az elmúlt öt évben Európa sajnos lejtmenetre került" - jegyezte meg.



Az uniós választásokról hangsúlyozta, a jobboldalnak és a jobbközének együtt kell működnie, az később dől el, hogy ehhez a Fidesz-KDNP-nek melyik pártcsaládba kell kerülnie.



Újságírói kérdésre, miszerint Robert Fico korábbi felvidéki miniszterelnökben találja-e meg a szövetségest a Fidesz, azt válaszolta: azokban találják meg a szövetségeseiket, akik nemzetek Európájában gondolkodnak. "Mi nem egy birodalmi Európát szeretnénk, hanem nemzetek Európáját" - húzta alá.



Arra a kérdésre, hogy miért nem hívatták be az orosz nagykövetet azért, mert egy orosz tankönyv az 1956-os forradalom résztvevőit fasisztának nevezte, azt mondta: 1956 hőseivel kapcsolatban egységes álláspont, hogy a magyar nemzet legfontosabb és kitüntetett szereplői, akik minden megbecsülést megérdemelnek. "Ezt elvárjuk minden országtól" - közölte.



A kötcsei találkozót 2004 óta rendezik meg, az idei piknik mottója "Ahol a haza, ott a szabadság"

MTI