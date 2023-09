Medvegyev: Washington „egyetemes arcátlansága"

2023. szeptember 10. 19:31

Medvegyev – tass

Az Egyesült Államok "egyetemes arcátlanságával" arra ösztönözhet valakit, hogy nagyszabású terrortámadást indítson vagy atomfegyvert vessen be ellene - írta Dmitrij Medvegyev, az orosz biztonsági tanács elnökhelyettese a Telegram-csatornáján vasárnap, egy nappal a 2001. szeptember 11-i terrortámadás évfordulója előtt.

"Úgy tűnik, mindenki hozzászokott a nyugati országok és különösen az Egyesült Államok pimaszságához és undorító önimádatához. A saját igazukba és kizárólagosságukba vetett közönyös hitükhöz. Az egyetemes arcátlanságukhoz minden kérdésben. Legyen az akár békés, akár katonai" - írta Medvegyev, emlékeztetve Madeleine Albright néhai amerikai külügyminiszter szavaira arról, hogy Amerikának jogában áll erőt alkalmazni.



A korábbi orosz elnök és kormányfő úgy fogalmazott, nem akarja "megátkozni" az amerikaiakat, de elérhetik, hogy terroristák ismét végrehajtsanak ellenük egy támadást 2001. szeptember 11. stílusában, viszont már atom- vagy biológiai fegyverrel.



"Vagy ami még rosszabb: valakinek az atomhatalmak vezetői közül felmondják az idegei a szolgálatot, és érzelmi alapon úgy dönt, hogy tömegpusztító fegyvereket vet be. Annál is inkább, mert a folyamatosan bővülő nukleáris klub jelentős részét semmilyen kötelezettség nem köti" - hangoztatta.



"És akkor ennyi. Kampec. Már csak az marad, hogy pénzt gyűjtsenek egy új emlékműre a Ground Zero szomszédságában. A jobbik esetben. A rosszabban pedig - egyszerűen koszorúkat eresztenek a vízre..." - tette hozzá Medvegyev.



Az amerikaiak "arcátlansága" a politikus szerint egyebek mellett abban nyilvánul meg, hogy Oroszország és a vele baráti országok ellen jogellenes szankciókat léptetnek életbe, miközben a nyugati vagyont érinthetetlennek nyilvánítják; hogy a Nyugat bármilyen fegyvert szállít Oroszország ellenségeinek, de Oroszország barátainak tilos fegyvert szállítani; hogy az Egyesült Államok világszerte elrabolja különböző országok állampolgárait, de az amerikaiakhoz nem szabad hozzányúlni, "még akkor sem, ha mesterkémek, elvonási tünetekben reszkető drogfüggők vagy a szájuk sarkában nyáladzó pedofilok".



"És ez mindenben így van" - vélekedett Medvegyev.



MTI