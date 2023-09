Felavatták az Arany család megújult síremlékét

Móczár Gábor, a Nemzeti Örökség Intézetének főigazgatója kiemelte, a sír nemcsak a költőfejedelemnek, de családjának is emléket állít: a Stróbl Alajos közreműködésével Gerster Kálmán által készített síremlékben nyugszik Arany János mellett felesége, Ercsey Julianna, László fia, és unokája, Piroska is, aki korán elhunyt lánya gyermeke volt.

2023. szeptember 16. 20:53

Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter, a felújítást magánadományával támogató Rákay Philip producer és Móczár Gábor, a Nemzeti Örökség Intézetének főigazgatója (b-j) az Arany család megújult síremlékének felavatásán a Fiumei úti Nemzeti Sírkertben 2023. szeptember 16-án. MTI/Bruzák Noémi

"A legtökéletesebb magyar költő hamvainak síremléke előtt állva elsősorban hálát kell adnunk azért, hogy a 206 éve, Nagyszalontán született Arany János életművének köszönhetően nemzedékek sora ismerkedhetett meg a magyar nyelv egyedülálló szépségével. Arany János a leggazdagabb szókincsű, anyanyelvünket legjobban értő, érző, ismerő és használó óriása, pártatlanul gazdag irodalmunk egyik legfényesebb csillaga" - mondta avatóbeszédében Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter.

A felújítás Rákay Philip producer és felesége, Wieber Orsolya magánadományából valósult meg. A miniszter köszönetét fejezte ki, hogy a pár anyagi áldozatvállalásának köszönhetően újra méltó síremlék őrzi Arany János hamvait.



Móczár Gábor, a Nemzeti Örökség Intézetének főigazgatója kiemelte, a sír nemcsak a költőfejedelemnek, de családjának is emléket állít: a Stróbl Alajos közreműködésével Gerster Kálmán által készített síremlékben nyugszik Arany János mellett felesége, Ercsey Julianna, László fia, és unokája, Piroska is, aki korán elhunyt lánya gyermeke volt.



"Arany János ránk hagyott irodalmi hagyatéka kultúránknak nemcsak megkerülhetetlen része, de olyan alapja, amely nélkül a rá következő korok alkotásai értelmezhetetlenek" - emelte ki a főigazgató.



Felidézte, hogy a síremléket a főváros által adományozott sírhelyen a család állíttatta. A szarkofág mellett 100 éves kocsányos tölgyek találhatók, amelyeket a "költő kedves Margit-szigetéről" telepítettek ide. A felújítás során kiemelt figyelmet fordítottak a tölgyek épségének megőrzésére. A felújított síremléken a trapézos formájú bronzszarkofág négy oroszlánlábon áll, a fedlapon egy pálmaággal díszített, szalaggal átkötött bronzkoszorú fekszik - részletezte Móczár Gábor.



Kiemelte: a Nemzeti Örökség Intézete a Miniszterelnökség támogatásával folyamatosan újítja a Nemzeti Sírkertbe tartozó, rossz állapotban levő sírokat, és 2013-as megalakulása óta több száz síremléket újított fel országszerte.



Rákay Philip elmondta, hogy Petőfi Sándor síremlékének felújítása után feleségével ígéretet tettek arra, hogy Arany János sírjának restaurálását is finanszírozni fogják. "A síremlék előtt nemzetünk nagyjai és magyarok sokasága hajtott fejet az elmúlt 140 esztendőben, ez bizony kötelezi az embert" - mondta, majd felidézte a két költő szakmai és baráti kapcsolatának legfontosabb állomásait.

mti