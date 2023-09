Fiatal magyar tudós CERN-elismerése

2023. szeptember 18. 18:00

Óvári Ákos, Szőnyi Balázs, Ivánka Gábor, Laskai Szilveszter, Vida Ákos

Az Európa Unió által évente szervezett, legrangosabb tehetségkutató verseny döntőjét, az EU Fiatal Tudósok Versenyét – melyre a világ 37 országából 65000 fiatal közül kiválasztott középiskolai fiatalok érkeztek – az idén szeptember 12-17. között rendezték meg Brüsszelben. A 14-20 év közötti fiatalok között Magyarországot a Magyar Innovációs Szövetség által, a 2022/2023. évben megrendezett 32. Országos Tudományos és Innovációs Olimpia három első díjas pályázatának készítője képviselhette. A magyar csapatot Ivánka Gábor, OTIO bírálóbizottsági tag, MAFITUD-elnök vezette, őt kérdezte a Gondola.

– Elnök úr, miért fontos, hogy fiataljaink képviselve legyenek az európai ifjú tudósok versenyén?



– Azt gondolom, hogy óriási élmény volt az elmúlt hét, az egész magyar csapat sok értékes tapasztalattal lett gazdagabb. Az Európa-bajnokság minden évben kiemelt lehetőség számunkra, hogy lássuk hol helyezkedik el a hazai ifjúsági tudományos és innovációs teljesítmény a nemzetközi mezőnyben.

– A Debreceni Fazekas Mihály Gimnázium diákja, Laskai Szilveszter „Vontatási inverter tervezése SiC félvezetőkkel” c. pályázatával a CERN elismerését szerezte meg. Mekkora dicőség ez hazánknak?

A fiatal magyar tudós a CERN-diplomával

– Ez az egyik legnagyobb különdíj. Számos dobogós fiatal is inkább ezt a szakmai utat választaná, hiszen a CERN jelenleg a világ egyik legizgalmasabb projektje.



– Hogyan lehet elérni, hogy még több magyar fiatal kapcsolódjon be a MISZ versenyeibe?

– Tavaly nagyon komolyan megváltoztattuk az országos versenyt, most már az OTIO döntője egy 3 napos rendezvény ahol a fiatalok egy kiállítás keretein belül mutathatják be a projekteket a zsűrinek és a közönségnek egyaránt. Óriási siker volt idén az első ilyen döntőnk és azt gondolom, hogy a következő versenyen még ennél is többen fognak jelentkezni. Fontos népszerűsíteni a versenyt és a hozzá tartozó nemzetközi lehetőségeket. Pénzdíjakkal is támogatjuk a konzulens tanárokat, hogy az a rengeteg többletmunka mely egy verseny projekttel jár, ebből a szempontból is el legyen ismerve.

Molnár Pál

