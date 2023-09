Rendőreink a Balkánon védik Nyugat-Európát

A brüsszeli szélsőség migránstömeget zúdítana hazánkra. Az „elit" hangoztatja, hogy kellenek a migránsok, de nem saját luxusvilláiba engedi be őket, hanem Magyarországon nyitna migránsgettót.

2023. szeptember 19. 16:58

Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára beszél a Szerbiába induló újabb magyar rendőri kontingens búcsúztatásán a Készenléti Rendőrség budapesti központjában 2023. szeptember 19-én. MTI/Bruzák Noémi

A migrációs hullám továbbra sem csitul, idén már 125 ezer bejutási kísérletet hiúsítottak meg a déli határon a magyar határőrök és határvadászok - közölte a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára kedden Budapesten, a Szerbiába induló rendőri kontingens búcsúztatóján.

Rétvári Bence rámutatott arra, hogy ez a szám felülmúlja a 2021. évi adatot, amikor egész évben 122 ezren érkeztek, most pedig már "szeptember derekára túl vagyunk a 125 ezres számon".



Az államtitkár közlése szerint tavaly "kimagaslóan sokan", 271 ezren próbáltak bejutni. Az idén a napi átlag 485 határátlépési kísérletet jelent, amit sikerült "megakadályoznunk" - mondta, hozzátéve, hogy az erőszakos cselekmények száma elérte a 168-at Magyarország déli határánál.



A politikus szólt arról, hogy nemrégiben meglátogatott egy szerbiai befogadóközpontot is, ahol eddig kétmillió migráns fordult meg. "Elborzasztóan magas szám: egy darab szerbiai tábor több illegális migránst fogadott az elmúlt években, mint Budapest teljes lakossága"- fogalmazott.



Rétvári Bence azt mondta, hogy magyar segítség nélkül Ausztriában és Szlovákiában lényegesen nagyobb lenne a migrációs nyomás. Az államtitkár tolmácsolta a szerb hatóságok köszönetét is a magyar rendőrök segítsége miatt. Fontos tanulságnak nevezte azt, hogy a hatóságok által jobban őrzött területekről az illegális migránsok és a csempészek más útvonalakra kényszerülnek, ami bizonyíték arra, hogy működik a határvédelem.



"Hasonló migránstáborokat szeretne az Európai Unió nálunk is létre hozni.(...) Ami azt jelenti, hogy az összes Európába érkező migráns 28,3 százalékának különböző igényét, menedékkérelmi eljárását itt kellene lefolytatni a déli határnál, a magyar rendőrök, magyar tisztségviselők munkájával, ami számunkra elfogadhatatlan" - mondta az államtitkár.



Rétvári Bence végezetül megköszönte a most egy hónapra Szerbiába induló kontingens munkáját. "Az, hogy Európa egyik legbiztonságosabb országa Magyarország, Európa egyik legbiztonságosabb fővárosa Budapest, az az Önök munkájának az érdeme" - fogalmazott az államtitkár, hozzátéve, hogy e misszióval a Szerbiába induló rendőrök a magyar emberek biztonságát is védik.

MTI